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"Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы

02 июля 2018, 12:39  •  58 • Политика

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" не примет участие в выборах мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Нет, не примет, кандидата [у партии] нет", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли "Яблоко" участвовать в выборах мэра столицы. Яковлев добавил, что времени для выдвижения кандидата уже не осталось.

Ранее партия предприняла неоднократные попытки по выдвижению кандидата в мэры Москвы. "Яблоко" провело праймериз, но победивший на них глава муниципального округа "Тверской" Москвы Яков Якубович отказался от выдвижения своей кандидатуры. Затем бюро партии согласовало на конференции московского отделения выдвижение главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой, но ее кандидатура не набрала необходимого числа голосов делегатов, которые настаивали на выдвижении главы московского отделения Сергея Митрохина.

Федеральное бюро партии не только отказалось согласовать кандидатуру Митрохина, но и отменило решение конференции о выдвижении его кандидатуры. В связи с этим Митрохин обратился в суд, попытавшись обжаловать решение партии.

В понедельник глава московского отделения отказался от иска, признав, что не набирает необходимого для регистрации кандидатом в мэры столицы количества подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

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