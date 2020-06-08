«Я живу с моими родными людьми»: как сложилась судьба «португальской принцессы», переехавшей в Россию 11 лет назад

История Сандры Циклаури, девочки, которую родная мать отсудила у португальской приёмной семьи и отвезла в Россию, широко освещалась 11 лет назад. Тогда дом Сандры в селе Пречистое Ярославской области осаждали журналисты, а общественность спорила, с кем было бы лучше остаться ребёнку. В рамках проекта «Незабытые истории» RT узнал, как сложилась судьба «португальской принцессы».

«Я помню океан. Прогулки возле него. Как мы куда-то ездили в кафе. Примерно могу представить, как выглядел мой дом. Однажды меня укусила оса, я от боли и испуга не сразу сообразила, что могу войти в дом через другую дверь, а не через закрытую заднюю, всё бегала с этим укусом», — рассказывает Сандра Циклаури о своей жизни у приёмных родителей Флоринды и Жоау Пинейру в Барселуше. Она не была там 11 лет.

Две семьи

Россиянка Наталья Зарубина уехала в Португалию на заработки в начале 2000-х. Дочь Леру оставила со своими родителями в селе Пречистое Ярославской области и посильно помогала им деньгами. В Браге она познакомилась с Георгием Циклаури, в 2003 году у них родилась Сандра. Когда девочке был год и восемь месяцев, семья распалась, и Наталья осталась одна с ребёнком на руках.

Чтобы прокормить себя и дочь, Наталья вышла на работу. Денег на няню не хватало, а в сад девочку не могли взять. У Сандры не было португальского гражданства: по законам того времени, поскольку оба родителя находились в стране нелегально, ребёнок, рождённый на португальской территории, гражданства не получал. Российское гражданство дочери, по словам Натальи, она не успела оформить.

По совету знакомой Наталья отдала Сандру на временное попечение в португальскую семью из города Барселуш недалеко от Браги.

© Фото из личного архива

Флоринда и Жоау Пинейру должны были присматривать за девочкой, пока её мать работает. Женщина также подписала доверенность на ребёнка — как объясняли португальцы, на случай, если Сандру понадобится отвести к врачу. По словам Зарубиной, сначала она платила Пинейру за их помощь, но потом опекуны малышки перестали брать с женщины деньги.

Когда Сандре исполнилось четыре года, местные власти выяснили, что её мать находится в стране незаконно, и постановили депортировать её в Россию. Наталья отказалась уезжать без дочери, но Флоринда и Жоау не захотели отдавать девочку.

Начались судебные тяжбы, которые продлились следующие два года, это время Сандра также провела дома у семьи Пинейру. В итоге суд постановил оставить ребёнка с родной матерью.

Тем временем бабушка Сандры обратилась с письмом к президенту России. Шестилетней на тот момент девочке оформили гражданство РФ, и в мае 2009 года она с мамой переехала в Пречистое.

Бремя славы

«Мне было 14 лет, когда вся эта история началась, — вспоминает старшая сестра Сандры Валерия. — Когда сообщили, что мама выезжает домой, я была очень рада: наконец-то я встречусь с младшей сестрой, которую до этого видела только на фотографиях и слышала о ней по телефону. Суд затянулся на два года, и я привыкла к ожиданию».

Но вместо мирного воссоединения семью Зарубиных ждал настоящий медийный кошмар. Несмотря на призывы МИД России не превращать жизнь Сандры в реалити-шоу и дать спокойно привыкнуть к новой среде обитания, их дом неделями осаждали журналисты.

Историю «португальской принцессы» — так Сандру прозвали из-за кукольной внешности — обсуждали на всех ведущих ток-шоу страны. Кроме того, их дом постоянно посещали органы опеки, но результаты проверок не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни ребёнка и мешать адаптироваться в России.

«Мне хотелось, чтобы всё скорее закончилось и про нас просто забыли», — рассказывает Валерия.

Сандра не любит вспоминать о том времени, когда её семью постоянно снимали, фотографировали и пытались найти компромат, о том, как она стеснялась «работать» на камеру. По её словам, тогда очень много личного было вынесено на публику.

© Фото из личного архива

«Я иногда перечитываю статьи, вырезки из газет, смотрю старые новостные сюжеты. Мне не нравилось, когда меня снимали, мне не нравилась такая популярность. Не на таком бы хотелось прославиться», — вздыхает она.

К «португальской принцессе» было приковано внимание не только журналистов. Обыватели с пеной у рта спорили, где было бы лучше жить девочке — с родной мамой в скромном селе или с обеспеченными воспитателями за границей. Активисты даже собрали около 22 тыс. подписей под интернет-петицией с требованием вернуть Сандру в Португалию.

«Я живу с моими родными людьми, в родном мне городе. Если бы я осталась с теми родителями, наверняка бы спросила, где моя настоящая мама. Я же помнила, что у меня она есть, тем более мы с ней виделись раз в неделю. Поэтому судьбу мне переездом в Россию не сломали, нет», — подчёркивает Сандра.

«Нравились пельмени»

Адаптация к жизни в новой стране прошла довольно быстро. Бабушка Сандры, Ольга, считает, что в этом ей помогла семья: «Она приехала туда, где родственники очень её ждали и любили. Ей уделяли много внимания родная сестра, двоюродные братья. Внучка чувствовала себя по-настоящему дома».

По словам бабушки, поначалу Сандре не очень нравилась русская кухня: «Например, сметану не воспринимала, говорила, что ей она не нравится. Молоко тоже не пила. Ни творог, ни кефир не трогала, а сейчас она всё это ест. Супы ей тоже не нравились. Нравились только пельмени и домашняя выпечка».

А вот сложностей с общением у Сандры не возникло, несмотря на то что за предыдущие три года она привыкла говорить только на португальском. Первым делом она подружилась с девочкой Лизой из дома напротив.

«Когда я только приехала, очень долго называла её Лисой, а не Лизой. Не могла, наверное, из-за языка понять, как правильно произносится её имя. Мы играли, гуляли, объяснялись жестами и как-то понимали друг друга. Мы до сих пор дружим», — рассказывает она.

Впрочем, всего за год языковой барьер был преодолён, и в школу Сандра пошла, уже прекрасно говоря по-русски.

«Она так непринуждённо и незаметно для нас всё выучила! Учителя удивлялись, что у неё так хорошо получается писать, читать и говорить», — вспоминает Валерия Зарубина.

Когда Сандре исполнилось десять, она стала тётей. Как добавляет Валерия, даже в детстве её младшая сестра была не по годам ответственной: «Между моим старшим ребёнком и Сандрой разница десять лет, как у нас с ней. И даже когда ей было 11, а сыну годик, она приходила и играла с ним, рисовала, лепила что-то. Я знала, что могу спокойно доверить ей детей».

Пока «португальская принцесса» училась в школе, она жила в Пречистом с бабушкой и дедушкой. Её мать нашла работу в Ярославле, но поддерживает связь с дочерьми и иногда приезжает проведать детей и внуков.

Новый переезд

В 16 лет Сандра поступила в Вологодский технический колледж на логиста и уехала из Пречистого. Ей снова пришлось привыкать к новой среде.

«Сначала я очень скучала по своему дому, было страшно заблудиться, с автобусами не разобраться. Несколько раз я даже уезжала не туда, — говорит девушка. — Но Вологда мне очень нравится, я пока не успела до конца её изучить. И стало проще, когда я познакомилась с девочками, с соседками. Мы вместе готовим супы, котлеты, пельмени варим, смотрим фильмы. В общем, всё хорошо».

Особенно студентке нравится, что в Вологде никто не знает, что с ней случилось 11 лет назад, не называет её «местной знаменитостью»: «Хотя я не считаю, что тогда со мной произошло что-то страшное, сейчас мне правда стало легче жить. Главное, не забывать, что интерес к истории временный, резонанс утихнет».

© Фото из личного архива

Бабушка Ольга за внучку спокойна: «В общежитии у них есть воспитатель, а в колледже — социальный педагог. Претензий к её поведению никаких не было».

Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, Сандра вернулась в Пречистое. Там она помогает бабушке, сидит с племянниками, ходит в магазин, а в свободное время читает Стивена Кинга и учит португальский язык, который совсем забыла.

Будет ли она трудиться по специальности, девушка пока не решила: «Я не строю долгосрочных планов, предпочитаю жить настоящим». Но знает одно: работа будет удалённой, чтобы получалось много путешествовать. Сандра очень хочет поехать в Португалию, когда ей исполнится 18 лет. Там её ждёт семья, в которой она прожила три года.

С Флориндой и Жоау девушка общается раз в неделю в Facebook, переписке не препятствуют ни бабушка, ни мама. По воспоминаниям Флоринды Пинейру, трёхлетняя Сандра первой привязалась именно к ней, и только потом начала общаться с другими членами семьи.

«Я помню её очень милой, улыбчивой девочкой, которая любила играть и есть фрукты, которые росли в семейном саду, — рассказала RT Флоринда. — Сейчас Сандра стала взрослой и вдумчивой девушкой. Но по-настоящему я узнаю, какая она, когда мы встретимся и проведём больше времени вместе».

Когда Сандра прилетит в Португалию, в первую очередь Флоринда хочет её крепко обнять и поцеловать. Она планирует познакомить её с младшей внучкой, показать новый дом, но больше всего женщина хочет услышать смех девушки, по которому она так скучает.