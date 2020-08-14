"Я жив": Лукашенко собрал совещание в Минске

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава Белоруссии предупредил участников забастовок о последствиях

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко находится в стране и активно решает рабочие вопросы. Об этом он сам заявил на совещании по проблемам строительной отрасли в Минске 14 августа.

"Я пока живой и не за границей", – подчеркнул он в начале встречи.

По его мнению, некоторые "особо осведомленные" специально публикуют рассказы о том, что президент сбежал, чтобы "раскрутить" ситуацию в Республике.

Трудовые коллективы, по словам Лукашенко, сейчас тоже пытаются вовлечь в беспорядки, в протестные акции. Но это чревато потерей рынков и ослаблением экономики страны, предупредил президент.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят", – цитирует Лукашенко Tut.by.

Александр Григорьевич пояснил. что если сейчас остановить производственный процесс, то вернуть позиции уже не получится. Этот факт глава государства поручил руководителям предприятий донести до работников.

После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. В четверг, 13 августа, к ним присоединились крупнейшие предприятия Республики, передает "ФедералПресс". При этом часть сотрудников заводов, выдвинув требования, вернулись на свои рабочие места.

Накануне в СМИ появилась информация, что Лукашенко госпитализирован с сердечным приступом, но потом сообщили, что это был микроинсульт и президент практически в порядке.