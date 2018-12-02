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«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
02 декабря 2018, 15:24 • 158 • Политика
Журналист The Guardian на саммите в Буэнос-Айресе подслушал частный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом. «Я же вам говорил!» - упрекал собеседника французский лидер.
Репортер британской газеты The Guardian во время саммита G20 в Буэнос-Айресе сумел подслушать и записать на видео разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом.
Издание предполагает, что разговор между политиками касался убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи или саудовской политики в Йемене. «Не волнуйтесь», - пытался заверить европейского партнера наследник Эр-Рияда.
«Я уже волнуюсь. Я обеспокоен. Я же говорил!» - восклицал в свою очередь Макрон. «Вы меня никогда не слушаете», - упрекнул он своего собеседника. «Нет, ну конечно же слушаю», - заверил Мухаммед бин Салман.
После еще одной фразы Макрона, которую на записи невозможно разобрать, саудовский принц заверил, что «все в порядке» и он «может справиться с этим». После этого приободренный французский президент заверил, что он «человек слова».
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