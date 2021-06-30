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«Я же русский человек»: Путин рассказал на прямой линии о своей вакцине, третьей мировой и о том, зачем читать «Колобка»
30 июня 2021, 21:25 • 24 • В России
Год назад в разгар первой волны пандемии прямую линию с Владимиром Путиным сначала отменили, а потом частично объединили с большой декабрьской пресс-конференцией. В этом году в самый подъём третьей волны решили, что прогресс и энтузиазм населения помогут решить проблему и отменять Прямую линию не стали. Ставка была сделана на технологичность населения, на то, что у каждого в руках смартфон, и каждый уже способен записать и прислать обращение к президенту, а в худшем случае — позвонить в колл-центр. И в целом всё так и получилось: люди звонили, писали и присылали видео с жалобами, просьбами и предложениями. Возможно, что со всеми огрехами отечественной сотовой связи получилось даже живее, чем обычно. У зрителей возникал эффект сопереживания участникам, причём как тем, кто задавал свой вопрос, так и к тем, кто пытался в студии его расслышать.
РИА Новости © Сергей Савостьянов
Президентская вакцина «Спутник V»
Первые 40 минут закономерно ушли на то, чтобы разобраться с ситуацией с коронавирусом, вакцинацией и её обязательностью—необязательностью.
«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения, — объяснил Путин. — Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в раздел национальных прививок, но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому она не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем вторая составляющая закона говорит, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона».
Президент пообещал, что национального локдауна не будет, если население продолжит активно прививаться. И пояснил, почему не стал подобно многим сам прививаться на камеры.
«Я не думаю, что это так уж важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео? — задал он встречный вопрос одной из ведущих. — Я надеюсь, что в большинстве своём граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством».
Наконец-то раскрылась и одна из интриг минувшей весны — чем именно вакцинировался глава государства.
«Когда я делал, у нас в гражданском обороте были две вакцины «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», — рассказал Путин. — Они обе хорошие. Конечно, я мог сделать любую из них. Я принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки верховный главнокомандующий».
Вакцинации касался и один из самых актуальных в последние дни вопросов — законно ли, если руководство угрожает за отказ прививаться увольнением тем, у кого есть медотвод от прививки?
«Это незаконно, сразу могу сказать, — ответил мужу школьной учительницы Путин. — Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет».
О чём говорить с Зеленским?
Место в блоке вопросов о международной жизни почти целиком заняли Украина, Великобритания и США.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран?» — спросили президента.
«Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ, — ответил он, раскрыв попутно авторство знаменитого списка. — Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам».
Так стало понятно, что встречи с Зеленским в ближайшее время у Путина не будет.
«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? — развёл руками Путин. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать? Я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём говорить».
Британский эсминец, подойдя к берегам Крыма, чуть не спровоцировал международный конфликт. Путина по этому поводу спросили, что было бы, если бы Россия и в самом деле применила силу?
«Мир стоял на пороге третьей мировой?» — буднично уточнила ведущая.
«Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, — успокоил всех Путин. — Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море».
Налог на голову надо ввести
Экономический блок вопросов получился широким — от цен на морковь до сверхприбылей металлургов. Когда дошли до сельского хозяйства, прозвучал вопрос — правда ли, что планируется ввести налог на рогатый скот?
Говоря про сельское хозяйство, он вообще был очень афористичен.
«Вот мы по курице решили проблему, по куриному мясу, но не все знают, что мы яйцо-то завозим в основном — нет, это серьёзное дело — для того, чтобы курицу растить. А нужно иметь своё первичное яйцо, — президент практически решил дилемму «что было раньше — курица или яйцо». — То же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства».
Один из вопросов коснулся практически лично Путина: президента спросили, как бороться с телефонными мошенниками? Например, с людьми, обокравшего ветерана войны, сидевшего рядом с ним на параде Победы.
«Это просто подонки, — не стал сдерживаться Путин. — Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, — просто подонки. Конечно, нужно с этим бороться».
Кузбасские хакеры
Когда заговорили об интернете, который в России никто так и не собирается блокировать, пришла новость о том, что системы Прямой линии подвергаются DDos-атаке. Только что перед этим сорвался звонок из Кузбасса, откуда главе государства пытались пожаловаться на губернатора.
«Шутите? Серьёзно? — удивился Путин. — Оказывается, есть кузбасские хакеры».
Но на вопрос о соцсетях ответил очень обстоятельно. И здесь главные вопрос был в нежелании западных структур взаимодействовать.
«Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы, — сказал президент. — И когда нам говорят: «Знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит». Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам. А так мы им говорим — вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду или как изготавливают «коктейли Молотова» и так далее. Вы должны это убрать. А они нас просто не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим. Ну это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведёт».
«Война и мир» и «Колобок»
«Что вы поёте на отдыхе?» — Прямая линия перешла в личное пространство.
«У меня не так много времени бывает для отдыха, но у нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят — посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют, — сказал Путин. — Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поём? Русские песни, советские — они мелодичные, красивые и содержательные».
«Где вы будете работать после отставки?»
«Зачем после отставки работать? — удивился президент. — Буду на печке сидеть».
Вопрос про передачу власти и своего преемника.
«Конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина — Россия», — ответил Путин серьёзно.
Но самым философским получился ответ на легкомысленный вопрос «Какое произведение оказало на вас наибольшее влияние?».
«Война и мир», Первый концерт Чайковского и «Колобок», — без промедления заявил Путин. — Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтёте принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными».
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