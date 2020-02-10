«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели реплантацию конечностей

37 лет назад с трёхлетней Расой Прасцевичюте произошёл несчастный случай: отец непреднамеренно отрезал ей ступни косилкой. Девочку спасло чудо — за 12 часов её доставили из литовского колхоза в Москву, где ей провели тяжёлую операцию, увенчавшуюся успехом. Сейчас Расе 40 лет, а о случившемся ей напоминают только шрамы. Как вокруг девочки сплотилась вся страна, как складывалась её судьба после операции и как Раса живёт сейчас — в материале RT.

Вечером 17 июня 1983 года трёхлетние близняшки Раса и Аушра Прасцевичюте играли в прятки в поле в одном из сельских районов Литвы. Аушра не могла найти Расу и пошла домой, подумав, что сестра убежала туда. Их папа Витаутас Прасцевичюс, работавший в колхозе «Вадактай», запускал косилку. Через некоторое время после того, как косилка тронулась, он услышал крик. Мужчина выскочил из машины и увидел в траве истекающую кровью Расу — лезвиями ей отрубило обе стопы.

Отец Расы побежал за помощью. Первым на месте оказался председатель колхоза Витаутас Блотнис, который попытался остановить кровотечение. Приехавшая фельдшер Эляна Кривицкене ввела Расе обезболивающее, забинтовала раны, а отрубленные стопы обложила замороженными селёдками, чтобы сохранить их.

В ближайшей к колхозу больнице в городе Радвилишкис необходимого оборудования для операции не оказалось. Но местный врач Раймундас Аганаускас смог связаться с Москвой, с молодым хирургом Рамазом Датиашвили.

Специально для транспортировки девочки в столицу СССР выделили самолёт Ту-134, командиром борта был Юрий Суриков. Им расчистили воздушный коридор. В шесть утра — спустя 12 часов после трагедии — Датиашвили встречал пациентку в Филатовской детской больнице.

Микрохирург Рамаз Датиашвили и трёхлетняя Раса Прасцевичуте после успешной операции по реплантации обеих стоп

РИА Новости

© Дивакова

Уникальная операция

Руководство больницы рекомендовало Датиашвили обработать раны на ногах и зашить их, но врач решил реплантировать (пришить) девочке стопы. Когда операция началась и Раса уже была под анестезией, оказалось, что необходимый для процедуры микроскоп закрыт в лаборатории. Чудом дверь в нужный кабинет удалось открыть.

Операцию проводили Рамаз Датиашвили, профессор Виктор Крылов, анестезиолог Юрий Назаров, кардиохирург Яков Бранд и операционная сестра Елена Антонюк. Через несколько часов Рамаз всех отпустил и завершал процедуру в одиночку.

Когда Раса отходила от наркоза, он потрогал её ноги. Ступни были тёплыми: кровообращение восстановилось, первая в СССР операция по реплантации конечностей прошла успешно.

На следующий день после операции журналисты назовут транспортировку Расы «эстафетой добра». Девочка проснулась знаменитой: со всего мира ей писали письма, присылали игрушки и фрукты. В больнице с ней находилась мама Дангуоле Волковлене, но, согласно воспоминаниям очевидцев, особой любви к девочке она не проявляла. Кроме того, по словам свидетелей, женщина регулярно выпивала.

«Мама пила часто. А вот папа алкашом не был и выпивал редко — по праздникам и иногда вечером. Мне неприятно, когда многие журналисты пишут, что папа и в момент трагедии был подвыпившим. Но это не так. Это была случайность и зла на него я не держу», — рассказывает RT Раса.

Микрохирург Рамаз Датиашвили и трёхлетняя Раса Прасцевичуте

РИА Новости

© Стешанов

Затем у Расы был период реабилитации, проходивший под надзором врача-физиотерапевта Татьяны Гунаевой. Она восемь раз в день делала девочке болезненный, но необходимый для восстановления массаж. Через две недели после начала терапии Раса начала самостоятельно ходить. Вскоре после этого мать с девочкой вернулись домой.

«Торговала игрушками ради водки»

В родном селе все жители вышли встречать спасённую девочку.

«Фельдшер, которая завернула мои ножки в селёдку, когда встретила меня, обняла и сказала, что мой ангел-хранитель уснул на минуту, и в этот момент случилась беда. А как проснулся, сделал всё, чтобы я была здорова, — вспоминает в беседе с RT Раса. — Сделал так, чтобы мне встретились добрые люди, которые помогли добраться до врача, который пошёл на риск и пришил мне ножки. Она говорила, что мне нечего бояться — теперь ангел не уснёт и всегда будет со мной».

Поток писем и посылок с игрушками не прекратился и после возвращения Расы домой. Однако, как рассказывали соседи, вскоре Дангуоле начала продавать игрушки дочери, а на вырученные деньги покупать водку. Об этом узнали местные власти и лишили мать и отца родительских прав. Впрочем, сестра Расы Аушра так и осталась жить в семье — как объясняет Раса, потому что у неё не было проблем со здоровьем. Старший брат Егидиус оказался в интернате.

© Фото из личного архива

Девочку передавали из больницы в больницу на протяжении нескольких лет. В какой-то момент она оказалась в семье гардеробщицы Филатовской больницы, «бабушки Кати», как Раса сама её называла. У женщины была небольшая комната в коммуналке, где она жила с сыном и дочерью. Когда ей исполнилось десять, ей понадобилась ещё одна сложная операция из-за того, что одна нога оказалась короче другой.

Литовские журналисты сняли о Расе сюжет и призвали людей удочерить девочку с непростой судьбой. На это откликнулась семья учителей Пиюса Адомайтиса и Софии Адомайтене, жившая недалеко от родного дома Расы с 18-летней дочерью и 16-летним сыном.

Переезд в Германию

По словам Софии и Пиюса, родные родители навестили Расу лишь раз — мать приехала подвыпившая, скандалила и спрашивала, сколько новые мать с отцом получают денег за девочку. С приёмными родителями Раса продолжила учёбу, занималась спортом.

Когда Расе исполнилось 18, её нашёл старший брат Егидиус и устроил встречу с Аушрой. После этого сёстры возобновили общение. Раса окончила Высшую сельскохозяйственную академию, но работать по специальности не смогла.

Раса Прасцевичюте с семьёй

© Фото из личного архива

Подруга предложила ей уехать в Германию, и девушка согласилась. Там она подрабатывала нянечкой. На одной из дискотек в 2008 году Раса познакомилась с Ефремом Септом, который работал экскаваторщиком. Как вспоминает Раса, сначала она стеснялась рассказывать возлюбленному о своём прошлом. Шрамы она старалась скрывать, не носила юбки и шорты.

«Он меня спрашивал: «Ты что, в аварию попала?» Я говорила: «Нет». Потом, конечно, пришлось рассказать и показать. Он сказал, что ему совершенно не страшно на это смотреть», — вспоминает Раса.

Через год после знакомства у Расы и Ефрема родилась дочка Ильяна. Молодые люди поженились и с тех пор живут в Тройсдорфе вместе с сыновьями Ефрема от первого брака — Яном и Леоном. В Литву Раса приезжает нечасто, раз в год на неделю. Навещает приёмную маму и сестру Аушру с четырьмя детьми.

«Самая заветная моя мечта — чтобы сестра переехала в Германию, и мы жили рядом или даже вместе в одном доме, — рассказывает Раса. — А то она и брат остались там. Кровные родители умерли. Мама давно, но причину я не знаю. Папа три года назад из-за рака. Я приезжала к нему перед смертью».

«Я здоровый человек»

Несмотря на полученную в детстве травму, девушка называет себя абсолютно здоровым человеком. Работает она в магазине — раскладывает товар по полкам.

«Если я весь день на ногах — бегаю или просто стою, — то вечером они у меня болят. Но это же нормально. У здоровых людей они тоже могут болеть, поэтому стараюсь внимания на это не обращать. Только муж иногда ругается: «Куда ты лезешь со своими ногами?» Но мы даже совершаем пробежки. Так что никаких ограничений нет, я здоровый человек», — рассказывает девушка.

О детстве и трагедии Раса почти ничего не помнит.

«Это всё стёрлось. Вообще ничего не помню, кроме больницы, санатория в Литве и бабушки Кати, с которой я жила. Они меня у себя приютили и кормили, подготавливали к операции. Врача ещё помню, Рамаза Датиашвили. Мы с ним общаемся до сих пор. Интересуемся, как дела. Он ещё сказал, что мы с ним обязательно когда-нибудь встретимся и станцуем», — рассказывает Раса.

Сейчас Датиашвили работает микрохирургом, профессором хирургии отделения пластической хирургии в Ратгерском университете в Нью-Джерси. В США он переехал в 1991 году, о причинах эмиграции Датиашвили не распространяется. Однако его знакомые, попросившие RT не называть имён, предполагают, что одной из причин могли стать слава и зависть, которые обрушились на хирурга после того, как он прооперировал Расу: «Он лишь хотел качественно выполнять свою работу и был вынужден покинуть страну».

Раса с дочерью Ильяной

© Фото из личного архива

Раса до сих пор не перестаёт благодарить хирурга, повторяя, что «у этого человека золотые руки». Она также признательна всем людям, кто помог ей в те страшные сутки. Однако сейчас, по её мнению, повторение такого сценария просто невозможно.

«Раньше, когда я чуть помоложе была, то думала, что конечно все помогли бы. Можно было весь интернет поднять. Но сейчас я думаю, что нет: будут говорить у нас бензина нет, машину испачкают, деньги давайте – тогда может быть», — считает она.

Раса признаётся, что хоть сама она из Литвы, а живёт в Германии, но новости смотрит только российские: «Мне интересно про Россию что-то узнавать. Мне очень язык нравится: такой богатый и красивый. Меня это с ума сводило всегда. Наверное, это ещё с детства пошло. На меня произвело большое впечатление, как меня встретили, и такой образ Москвы остался в памяти».

Раса также призналась, что в Германии о её истории никто не знает, в отличие от родной республики. «Когда я приезжаю в Литву, бывает, стою на остановке, ко мне подходят и говорят: «А мы вас знаем». Мне приятно, но я теряюсь от такого внимания. В Германии меня никто не знает, и я могу скрыть своё прошлое. Бывает только, как шрамы увидят, начинают за спиной шептаться: «Смотри! А что это, от чего это». Муж мне сказал, чтобы я в таких случаях говорила, что меня крокодил покусал», — смеётся Раса.