«Я здоровался с Усамой бен Ладеном»: Почему США освободили талиба?

Автор:

Гасанов Камран

В США условно-досрочно за хорошее поведение выпустили из тюрьмы бывшего члена «Талибана» (движение, запрещённое в России). 38-летнего Джона Уокера Линда посадили в 2002 году сроком на 20 лет.

Встречался с Усамой бен Ладеном

Линд родился в Калифорнии в семье католика и буддистки. В юности он прочитал «Автобиографию Малкольма Икса» — книгу афроамериканского мусульманского духовного лидера, — принял ислам и уехал на Ближний Восток, чтобы изучать эту религию и арабский язык.

Сначала Линд поехал в Пакистан, где в 2000 году примкнул к «талибам». Затем вместе с ними он отправился в Афганистан на войну против поддерживаемого США «Северного альянса». В Афганистане Линд прошёл подготовку в лагере «Аль-Каиды» (запрещена в России) и даже встречался с «террористом номер один» Усамой бен Ладеном. Хотя впоследствии он утверждал, что не поддерживал атаки 11 сентября, а войну в Афганистане считал своим долгом.

В ноябре 2001 года после боя талибов против «Северного альянса» американец попал в плен и был помещён в крепость Кала-и Джанги. Когда пленных начали допрашивать «црушники», заключённые восстали. В столкновении были убиты сотни боевиков, но Линд выжил и был повторно помещён под стражу.

Надо сказать, что освобождение «американского талиба» вызвало бурю возмущения в США. Газета The New York Times пишет, что тот факт, что Линд примкнул к организации, укрывавшей исполнителей терактов 11 сентября, «шокировал нацию».

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Госсекретарь Майк Помпео назвал решение суда «необъяснимым» и вызывающим «глубокую тревогу».

Сигнал «Талибану»?

История Линда может показаться частной. Мужчина отбыл в тюрьме 17 лет, и его просто выпустили досрочно. Однако если посмотреть на нынешнюю политику США в отношении Афганистана, то может сложиться впечатление, что Вашингтон посылает «Талибану» сигнал. Возмущение Помпео — это не протест, а попытка успокоить население, возмущённое статьями ведущих газет о ненавистном «Талибане», укрывавшем убийц 3000 американцев.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Георгий Асатрян отмечает, что США начали сближаться с «Талибаном» ещё несколько лет назад.

Интенсивные шаги начали предприниматься с февраля 2018 года, когда стартовала стратегия переговоров и интеграции "Талибана" в политическую жизнь Афганистана. США сближаются если не с умеренными талибами — многим не нравится это слово, — то с прагматичными талибами. Штаты работают очень активно: одной рукой воюют с талибами, другой — сближаются с прагматиками из числа молодых талибов, не участвовавших в войнах (с американцами — прим. Царьград),

— рассказал он в интервью Царьграду.

Фото: www.globallookpress.com

США предпринимают попытки легализации «Талибана» и устами ряда экспертов, консультирующих Госдеп, Пентагон и ЦРУ, озвучивали такое намерение, заметил Асатрян.

Россия — посредник между США и талибами

1 мая в Катаре США провели шестой раунд переговоров с представителями «Талибана». Они снова оказались провальными, потому что Вашингтон не смог добиться от повстанцев чёткой формулировки, кого следует считать террористами. Со своей стороны талибов не устраивает, что американцы не могут определиться с точной датой вывода своих войск из Афганистана. 12 марта они подготовили проект соглашения, где говорится об эвакуации ВС США и готовности талибов прервать контакты с «Аль-Каидой».

«При Замире Кабулове политика России начала активизироваться. И новый посол России в Афганистане неплохо себя проявляет. В целом Москве нужно вести активную политику, играть на всех досках, беседовать с разными силами — и с талибами, и с правительством, — продолжать проводить конференции, выступать посредником между США и талибами», — считает Асатрян.

Он обратил внимание на то, что у России есть партнёрские отношения со всеми странами, так или иначе вовлечёнными в афганский кризис, включая Пакистан, Индию, Иран, Саудовскую Аравию, Катар, республики Средней Азии и Турцию.

Россия — единственный игрок, который общается со всеми. Это очень большой плюс и очень серьёзное конкурентное преимущество,

— сказал востоковед.

5-6 февраля в Москве состоялась межафганская конференция, которую посетили и талибы. Хотя официально Россия ещё не признала повстанцев, но на уровне представителя президента России по Афганистану Замира Кабулова поддерживаются активные контакты с исламским движением. Россия видит в «Талибане» союзника в борьбе с расширяющим влияние в Афганистане «Исламским государством» (запрещено в России). ИГИЛ угрожает странам Средней Азии — с ними у России безвизовый режим. На встрече в Сочи Майк Помпео предложил России совместно работать над урегулированием ситуации в Афганистане. И Кабулов на днях заявил, что Москва может стать посредником на переговорах США и талибов.

Фото: www.globallookpress.com

После военной операции США в 2001 году талибы потеряли власть в Афганистане. Но сегодня они снова контролируют больше половины территории страны. Без участия движения, представляющего самую многочисленную этническую группу в стране (пуштуны), афганское урегулирование обречено на провал. Понимающие это США делают всё, чтобы найти точки соприкосновения с «Талибаном», хотя недавно обвиняли Россию в сговоре с ним.