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«Я за полицию всю работу сделал»: житель Перми добивается отмены лишения водительских прав

21 мая 2019, 19:09  •  29 • В России
Житель Перми Александр Кравченко уже более полугода безуспешно пытается оформить новое водительское удостоверение. Когда Кравченко пришёл в МФЦ менять документ в связи с истечением срока действия, неожиданно выяснилось, что несколько лет назад суд в другом населённом пункте на полтора года лишил его водительских прав за езду в нетрезвом виде. Но доказать свою невиновность пермяку пока так и не удалось, хотя он даже сумел самостоятельно найти хозяина автомобиля, который фигурирует в деле о лишении прав. Сам владелец, Юрий Прозоров, заявлял полицейским, что сдавал свою машину в аренду Кравченко. При этом Александр утверждает, что Прозоров ранее был лишён прав и мог изготовить поддельное удостоверение с помощью полного тёзки Кравченко. В истории пермского автомобилиста разбирался RT.
 
vk.com © ogibdd_perm / фото из личного архива
 

Житель Перми более полугода безуспешно пытается добиться выдачи в ГИБДД новых водительских прав взамен истекших. Оказалось, что в полицейской базе он числится как лишённый права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде ещё с 2015 года.

Хождение по мукам

Осенью 2018 года пермский предприниматель Александр Кравченко решил обменять свои водительские права, у которых 6 ноября истекал срок годности. За 14 дней до этой даты он сдал все необходимые документы в МФЦ. Через неделю Александра пригласили, но вместо нового документа он получил отказ.

«Мне сказали, что в 2015 году я был лишён водительских прав, и без каких-либо подробностей отправили разбираться с этим в краевое управление ГИБДД. Там мне показали постановление, но подробностей я так и не узнал», — рассказывает RT Кравченко.

Из краевого управления его перенаправили в пермский полк ДПС, где факт лишения подтвердили, но выяснилось, что задержание нарушителя проводили сотрудники другого подразделения — из Кунгура. Зато в пермском полку Александр смог узнать, что права управления автомобилем его лишил Мировой судебный участок №4 Пермского судебного района в селе Бершеть.

«Я туда приехал, написал заявление, что хочу ознакомиться с материалами административного дела, чтобы хоть понять, что к чему. А мне отказали с забавной формулировкой, что я не участник этого процесса», — рассказывает Кравченко.

Решение суда было основано на том, что данные Кравченко, зафиксированные при составлении полицейского протокола, не совпадали с паспортными данными, которые предоставил сам Александр.

«В правах в графе место рождения ведь пишут только регион, в моём случае — Ростовская область. Я родился в Батайске, а мой двойник указал посёлок Михайловский. Ошибся он и с адресом моего места жительства, и с номером телефона. И суд, лишивший меня прав, на основании такого несовпадения отказался мне показать решение о «моём» лишении», — говорит автомобилист.

Мировой судья Петухова в письменной форме отказала Кравченко в доступе к материалам дела, так как к административной ответственности было привлечено другое лицо. В суде посоветовали с этой бумагой направиться в ГИБДД, где ему должны были выдать водительские права.

Но и там ему отказали, сославшись на то, что, несмотря на несовпадение данных, в полицейской базе значится номер именно его водительских прав.

«Я снова поехал в Бершеть, где сказал им, что с их бумагой мне в ГИБДД ничего не дали. Они ответили, что полицейские были неправы и должны были продлить и выдать мне права и что нужно подавать на них в суд. Это я и сделал», — рассказывает Александр.

Суд Кравченко проиграл, поскольку формально продолжает числиться в базе лишённых прав и без отмены данного судебного постановления полиция не имеет права выдавать ему новый документ.

В начале 2019 года автомобилист подал прошение об отмене решения мирового суда в вышестоящую инстанцию — Пермский районный суд.

«Хорошо, что восстановили сроки обжалования, которые к этому моменту давно истекли, но я же даже не знал, что там писать в заявлении, я же обстоятельств этого лишения не знаю. Приложил данные с телефона, что, согласно Google, я в момент задержания был в Перми, а не в Бершете, приложил данные биллинга мобильного телефона, написал, что и почерк в полицейском протоколе сильно отличается от моего, приложив свои старые штрафы», — рассказывает предприниматель.

Он ходатайствовал, чтобы суд вызвал на заседание сотрудников полиции, оформлявших нарушение, понятых и владельца автомобиля. Никто из них в итоге в суд не явился, и Кравченко в удовлетворении иска отказали. Тем не менее после судебного заседания Александр, наконец, смог ознакомиться с материалами административного дела.

«Мне дали возможность его сфотографировать, я поехал в Кунгур, пожаловался в прокуратуру, в полицию. Владельца машины, на которой ехал нарушитель, зовут Юрий Прозоров. В своём объяснении полицейским он заявил, что как раз в тот момент сдал в аренду мне, Кравченко Александру Михайловичу, свой автомобиль на три дня за 5000 рублей», — рассказал Кравченко, отметив, что на тот момент ездил на своём Volkswagen Tiguan, а не арендовывал ВАЗ-2115.

Автомобилисту это показалось странным. Он сравнил почерк из полицейского протокола от 2015-го года и из объяснения, которое дал Прозоров, и пришёл к выводу, что они идентичны. Подтвердила вывод Александра и почерковедческая экспертиза, которая была проведена на его же средства.

С её итогами он в третий раз подал в суд, на этот раз уже краевой, где попытался добиться отмены вердикта районного суда.

Но и эту тяжбу автомобилист проиграл.

«Суду не понравилось, что у меня экспертное заключение делал специалист, а надо, чтобы было заключение эксперта. А оно делается в рамках уголовного дела, которое в полиции ранее по моим заявлениям о подделке документов неоднократно возбуждать отказывались — у данного преступления срок давности всего два года, и он истёк ещё в 2017-м», — рассказывает Кравченко.

Сосед-рецидивист

Проведя с помощью знакомых силовиков собственное расследование, Кравченко выяснил, что в соседнем с Прозоровым доме в посёлке Звёздный недалеко от Бершети проживает полный тёзка пермяка — Кравченко Александр Михайлович, ранее дважды судимый.

«Я не знаю как, но, скорее всего, этот Кравченко сделал поддельные документы и дал их Прозорову, потому что до этого суд лишил его водительских прав, и садиться за руль на тот момент он не имел права. А так можно было бы хоть что-то показать инспектору, если остановят», — говорит предприниматель.

При этом самих поддельных прав пострадавший водитель не видел.

«По закону срок лишения прав начинается только после их сдачи в полицию. Но этот Прозоров, естественно, свои поддельные права сдавать никуда не пошёл, он и на суд-то не пришёл. Скорее всего, он выкинул их, так что этот срок лишения у меня формально ещё даже не начался», — говорит Кравченко.

Сам он с 2015 года, ничего не подозревая, спокойно перемещался на машине и даже дважды успел съездить с семьёй на юг.

В настоящий момент пермяк продолжает бороться за свои права. Александр рассказал, что вместе с участковым из Кунгура, который занимается его делом, он нашёл понятого, который в 2015 году присутствовал при задержании пьяного водителя. Понятой, по его словам, заявил, что нарушитель и Александр Кравченко — это разные люди.

«Также поехали с этим участковым к самому Прозорову. Дома его не застали, но, видимо, он перепугался и через день явился в полицию. Участковый дал ему три фотографии, включая мою, и спросил, какому из этих Кравченко тот якобы давал машину. Прозоров заявил, что того Кравченко на фотографии нет», — говорит он.

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Добиться возбуждения уголовного дела по обвинению в использовании подложного документа в отношении Прозорова Кравченко всё равно не удалось, в отказном постановлении было сказано, что лицо, находившееся за рулём, не установлено.

«Тогда я пожаловался в прокуратуру, потому что и так за полицию всю работу сделал и ещё доделываю. Они встали на мою сторону: отменили это постановление и дали поручение ещё раз во всём разобраться, в том числе провести почерковедческую экспертизу, чтобы было уже заключение эксперта, а не специалиста, поручили провести с понятыми и полицейским опознание Прозорова, хотя бы по фото», — говорит Кравченко.

Он рассчитывает, что, даже если уголовное дело из-за срока давности в итоге заведено не будет, экспертиза поможет ему отменить постановление о лишении прав.

Помимо этого, Александр написал заявление в полицию, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении Прозорова уже по обвинениям в даче ложных показаний и в клевете, но ответа пока не получил.

  • Юрий Прозоров
  • © Фото из личного архива

RT попытался связаться с Юрием Прозоровым. В ответ на просьбу прокомментировать слова Кравченко он положил трубку и больше на телефонные звонки не отвечал.

Лучше нанять адвоката

Адвокат Марат Аманлиев отмечает, что подобные ситуации возникают достаточно редко, поэтому дело Кравченко можно назвать «штучным».

«Если человек попал в такую ситуацию, то надо сразу писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела за использование заведомо подложного документа. После возбуждения уголовного дела отменить решение мирового суда намного проще. Пишется жалоба, восстанавливается срок обжалования и если уже установлено конкретное лицо, кто на самом деле был за рулём, то решение отменяется», — говорит Аманлиев.

При этом он признал, что правоохранительным органам «не всегда охота» заниматься подобными делами, так как они достаточно хлопотные, а «выхлоп нулевой».

«Если же ситуация посложнее, как тут, то можно посоветовать скорее нанимать адвоката и оспаривать всё по вновь открывшимся обстоятельствам, что в принципе сейчас и делает Александр. Просто самому это будет намного дольше. В вопросах, связанных с лишением прав, очень много юридических тонкостей, а когда есть какие-то подделки, неустановленные лица, то всё ещё сложнее», — отмечает защитник.

На прошлой неделе стало известно о похожей истории, в которую попал житель Москвы Евгений Чумаков. Отправившись менять водительские права, срок действия которых подошёл к концу, он узнал, что в 2017 году был лишён водительских прав за пьяную езду в Архангельске. При этом, по словам Евгения, он никогда в этом городе не был, а в момент «нарушения» вместе с семьёй находился на отдыхе в Финляндии.

С помощью своей жены — адвоката — он обратился в суд, где представил копию загранпаспорта с отметками, подтверждающими его пребывание в Финляндии в момент нарушения, а также справки из ФСБ и посольства Финляндии, которые свидетельствовали о том же. Суд в Архангельске приобщил все документы Чумакова к делу, но тем не менее отказался вернуть ему права.

«Доводы Чумакова Е. С. о том, что он находился за пределами РФ, не лишают его возможности находиться в это время в г. Архангельске», — говорится в мотивировочной части решения районного суда.

Чумаковым удалось добиться в вышестоящей инстанции отмены этого решения, и теперь их жалоба будет заново рассматриваться в том же районном суде, но уже другим судьёй.

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