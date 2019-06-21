«Я всё стараюсь отработать по полной»

Повышение доходов населения и решение социальных проблем россиян стали ключевыми темами «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая 20 июня прошла в Гостином дворе. Программа продолжалась 4 часа 8 минут, за которые глава государства успел ответить более чем на 70 вопросов из 23 регионов страны. Всего на адрес «прямой линии» в этом году поступило 2,6 млн обращений. Их сбору не смогли помешать даже DDoS-атаки, зафиксированные во время эфира. Часть проблем обратившихся к российскому лидеру граждан была решена уже в ходе программы.

По сравнению с прошлым годом формат «прямой линии» не претерпел существенных изменений. Вопросы главе государства задавали как гости в студии, так и жители российских регионов и даже зарубежных стран. На видеосвязи с президентом находились члены правительства и губернаторы. Свои комментарии по проблемам, обозначенным в ходе эфира, дали вице-премьер Алексей Гордеев, глава Минздрава Вероника Скворцова, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Красноярского края Александр Усс.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Подготовка к «прямой линии» позволяет лучше выявить наиболее острые для россиян вопросы, отметил, начиная встречу, Владимир Путин. Сегодня это уровень доходов, здравоохранение, ситуация с мусором и ЖКХ, подчеркнул он. Тему падения доходов граждан президент сразу обозначил как одну из самых важных.

— Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году, по-моему, — пояснил глава государства. — Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться.

Главным же условиями роста уровня жизни Владимир Путин считает повышение производительности труда и развитие экономики. К 2024 году это позволит увеличить ВВП на 3 трлн рублей и окажет положительный эффект на благосостояние людей, пояснил «Известиям» гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

Однако у повышения производительности есть и обратная сторона — болезни работников из-за перегрузок и безработица, следующая за минимизацией участников производственного процесса, отметила профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Не «ради галок»

Росту экономики будут способствовать и национальные проекты, призванные «поставить экономику страны на новые рельсы», подчеркнул Владимир Путин.

— Результаты должны чувствоваться уже сейчас, в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, и на заработных платах, — заметил президент.

Каждый министр несет персональную ответственность за реализацию нацпроектов по своему направлению, добавил он. При этом, по словам президента, планы дальнейшего развития экономики никак не связаны с «экономистами из 90-х». Тем более что чистой рыночной или чистой административно-командной экономики просто не существует, отметил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства, — пояснил он. — Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит. Это везде, во всех странах мира происходит. И у нас это всегда происходило в кризисные времена.

В качестве примера успешно развивающихся стран со смешанной экономикой глава государства привел Китай и Индию. В западных экономиках, по его мнению, также «подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях».

— Экономическая теория допускает, что государство может действовать лучше рынка. Особенно в общественном секторе, — пояснила «Известиям» директор «Центра развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. — Но дело именно в доле государства в экономике и в том, насколько государство контролирует операции в рыночном секторе.

Внеплановые проверки со стороны контрольно-надзорных органов в отношении малого бизнеса сократились на 11%, констатировал российский лидер. При этом проблемы в отношении уголовного преследования предпринимателей всё еще есть. Например, статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») можно при желании применить к совету директоров любой компании, отметил президент. Злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений, по мнению главы государства, также не следует.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пока же бизнес чувствует, что административный гнет не ослабевает, а усиливается, отметил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

— Несмотря на то что количество плановых и внеплановых проверок снижается, растет как число иных форм контроля и надзора, так и сумма штрафов по их итогам, — рассказал он «Известиям». — В 2018 году к административной ответственности в России было привлечено каждое четвертое юрлицо.

А вот что касается смягчения наказания за преступления в сфере оборота наркотиков, здесь, по мнению российского лидера, никакой либерализации быть не должно.

— Угроза для страны, нации, нашего народа очень велика, — подчеркнул Владимир Путин. — И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит (транспортирует), распространяет даже небольшие объемы и дозы небольшие, нужно нести за это ответственность.

Явно намекая на дело журналиста Ивана Голунова, глава государства добавил: нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы «не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради галок людей не сажали».

Несмотря на проблемы

В видеосюжетах из Челябинской, Псковской и Смоленской областей поднимались вопросы доступности медицинского обеспечения, особенно для жителей малых городов и сел.

Действительно, в некоторых регионах наблюдается снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений, констатировал Владимир Путин. Он отметил проблемы дефицита специалистов и лекарственного обеспечения, но подчеркнул: несмотря на проблемы, отрасль развивается.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Вопрос кадрового обеспечения медучреждений сегодня стоит на первом месте, считает директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков.

— Важно не только подготовить врача, но и сделать всё возможное, чтобы он доехал до своего региона, — отметил он. — Я советский человек и к вопросу распределения отношусь положительно. Если регионы готовы платить за своих врачей, мединституты будут их с радостью готовить. Ну и, конечно же, нужны программы поддержки сельских специалистов, такие как «Земский доктор».

Еще одна проблема здравоохранения, обозначенная президентом, — доступность первичного звена, то есть скорой медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи, отметил эксперт «Лиги здоровья нации», профессор Мехман Мамедов.

— Качественная работа врачей на первом этапе привносит весомую долю в общее качество и продолжительность жизни как взрослого работоспособного населения, так и детей, — пояснил эксперт.

Непривлекательная тема

Проблема переработки мусора стала одной из основных тем, которые волнуют россиян. В ходе «прямой линии» главе государства продемонстрировали фото стихийных свалок в Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях.

— То, что показали сейчас, — это безобразие. Это надо посмотреть, где, в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит, — заявил Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Оперативно отреагировали на слова президента и в регионах. Так, во время «прямой линии» мусор оперативно вывезли из села Покровское Неклиновского района Ростовской области.

Также Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить жалобы граждан на необоснованное повышение тарифов на ТКО.

— И конечно, несмотря на то что это вроде непривлекательная тема — мусор, но и я тоже буду за этим поглядывать, — пообещал он.

Многие регионы оказались не готовы к реализации реформы в короткие сроки, констатировала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Отсюда и неразбериха в формировании тарифов, и несвоевременный вывоз мусора, считает эксперт.

В ходе «прямой линии» Владимир Путин обратил внимание и на другие проблемы, волнующие граждан: отсутствие социальной инфраструктуры в новых районах, качество питьевой воды и величину социальных выплат по уходу за ребенком после полутора лет. Последние по его распоряжению будут подняты почти в 200 раз.

Галопом по Европе

Международная повестка интересовала участников «прямой линии» куда меньше, чем проблемы социально-экономического благополучия, но некоторые вопросы по ней всё же были. Главным образом речь шла про Украину и возможность наладить отношения с новым президентом этой страны Владимиром Зеленским. Ответ Владимира Путина оказался не слишком оптимистичным.

Руководство Украины попросту не готово идти на конструктивный диалог, заметил он и добавил: конфликт нельзя решить без диалога с самопровозглашенными республиками, от которого Владимир Зеленский отказывается.

Владимир Зеленский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий оказался солидарен с российским лидером: президент Украины идет тем же путем, что и экс-глава страны Петр Порошенко.

— Складывается впечатление, что Зеленский действует так, как ему говорят старшие товарищи, стоящие за ним, — заявил депутат «Известиям». — За время, которое он находится у власти, он уже мог добиться конкретных результатов. В частности, решить вопрос обмена пленными. Люди устали от войны и хотят изменений.

Еще один вопрос касался риска полномасштабной войны между США и Ираном на фоне недавних атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Президент первым делом поинтересовался, почему это адресуют ему, а не руководителям в Вашингтоне и Тегеране. Он подчеркнул, что такое развитие событий «было бы катастрофой для региона».

По мнению руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимира Фитина, реакцию Владимира Путина можно расценить как признание: Россия не позволит впутать себя в противостояние двух стран в Персидском заливе, хотя продолжит оказывать моральную поддержку Тегерану, считая санкции против него необоснованными.

Спрашивали президента и о намерении помириться с Евросоюзом ради отмены санкций, когда Москва и Минск создадут единое государство, а также о том, хочет ли РФ быть сверхдержавой. Ответ на последний вопрос был отрицательным: Россия извлекла уроки из истории СССР и не хочет возврата к состоянию, когда Советский Союз «навязывал соседям образ жизни и политического мышления».

Не инопланетянин

Традиционно не остались без внимания и вопросы личного характера. Например, один из зрителей поинтересовался у главы государства, почему он такой вежливый.

— Хоть и во дворе рос, но все-таки в питерском дворе, а в Питере и внешняя среда вызывает к определенной гармонии, — ответил Владимир Путин. — Это не пустые слова, это на самом деле так.

Кроме того, по словам президента, он представляет Россию, а это «высокообразованная страна, с высоким уровнем культуры».

Также Владимира Путина спросили, не надоело ли ему быть президентом и не инопланетянин ли он.

— Нет. У меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей, в конце концов, — отшутился глава государства.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Кроме того, российский лидер рассказал, что чиновники иногда подводили его, но признался, что пока не готов заменить их роботами.

На вопрос, бывает ли ему стыдно, Владимир Путин ответил утвердительно и признался: даже сейчас ему сложно об этом вспоминать.

— Это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь, и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку, — рассказал президент. — Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, а ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому всё, что до меня доходит, в руки попадает, я всё стараюсь отработать по полной.

Даже частные вопросы касаются судеб конкретных людей, и считать их мелкими нельзя, подчеркнул глава государства.

Над материалом работали Сергей Изотов, Анна Ивушкина, Инна Григорьева, Ирэна Шекоян, Александр Волобуев, Мария Недюк, Дмитрий Лару, Евгения Перцева и Эльнар Байназаров