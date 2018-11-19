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«Я все знаю и без того»: Трамп не стал слушать запись убийства саудитами журналиста Хашкаджи

19 ноября 2018, 02:24  •  27 • Политика
Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашкаджи. По его словам, ему вкратце описали все ужасы, которые хранит в себе пленка, и у него нет желания знакомиться с ними лично. «Я все знаю и без того», - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает слушать аудиозаписи, на которых записан момент убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии. Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что Белый дом располагает пленкой, доказывающей причастность саудитов к убийству работавшего на США журналиста, однако у него нет никаких причин лично прослушивать «ужасную запись». Президент заверил, что его детально проинформировали о содержании записей и он верит своим сотрудникам на слово. Желания слушать предсмертные страдания журналиста у Трампа нет.
«У нас есть пленка. Я не хочу ее слушать. Нет причин, по которым мне надо ее слушать. Потому что это запись страданий, это ужасная запись», - сказал в интервью президент США.
При этом он уклонился от прямого вопроса о причастности к расправе над журналистом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Трамп лишь в очередной раз повторил, что саудовский принц лично заверил его, что не имеет отношения к инциденту с журналистом.
Напомним, что аудиозапись убийства попала в руки полиции Турции благодаря тому, что журналист имел при себе «умные часы». Он включил их на запись перед входом в консульство, а свой телефон отдал невесте. После убийства часы синхронизировались через интернет с телефоном и передали на него все аудиозаписи случившегося.

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