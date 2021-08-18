Я вернусь: беглый экс-президент Афганистана сделал заявление

Кадр: www.youtube.com

Оказалось, политик не хотел покидать родные земли

Ситуация в Афганистане остается весьма напряженной. Все мировое сообщество пристально следит за развитием событий. Сегодня, 18 августа, на связь вышел беглый экс-президент афганского государства Ашраф Гани. Политик заявил, что его вынудили покинуть страну, и обещал вернуться на родину.



Гани опубликовал видеообращение к нации на своей странице в социальной сети "Фейсбук". В первую очередь, беглый политик подчеркнул, что его заставили покинуть Кабул. Мол, в противном случае там бы развернулась кровопролитная схватка. Сердобольный бывший президент хотел спасти граждан страны и именно поэтому изъял свою фигуру из эпицентра госпереворота.

Гани также раскрыл страну, в которой нашел укрытие. Сейчас афганский политик находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Бывший главнокомандующий афганцев посетовал, что талибы* обвели его вокруг пальца. По словам Гани, боевики обещали не брать Кабул, однако вскоре окружили президентский дворец.

Со слов государственного деятеля выходит, что противники давно готовили коварный заговор против своего главнокомандующего.

Политик также заверил, что в скором времени вернется в Афганистан. По всей видимости, Гани настроен продолжить борьбу.

При этом бывший лидер афганцев не забыл упомянуть о скандале с набитым деньгами вертолетом. По его словам, вся эта история является выдумкой его недоброжелателей.

К слову, недавно была раскрыта сумма, которую Гани, по некоторым данным, вывез из страны.

*организация запрещена в России