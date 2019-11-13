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«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»

13 ноября 2019, 06:54  •  403 • Политика
США и ЕС отворачиваются от надоевшего всем и утратившего свою полезность Киева, подталкивая его на уступки Москве, стремясь перетянуть Россию на свою сторону в выяснении отношений с геополитическими конкурентами
Автор:
Латышев Сергей
Проект «Украина» изначально имел в глазах Запада, для которого украинцы всегда были и останутся русскими, инструментальный характер. Он был придуман и использовался прежде всего для ослабления России, а также с целью использования в своих интересах богатств и ресурсов Южной Руси. Последние десятилетия не стали в этой насчитывающей несколько столетий истории исключением. Запад в лице США и Европы добился первой цели и во многом — второй. Созданные усилиями всей России высокотехнологичные отрасли Украины, прежде всего авиастроительная, судостроительная и космическая, разрушены, на Запад утекли и трудятся над его благосостоянием тысячи украинских учёных и миллионы трудолюбивых рабочих рук. Вывозятся чернозём, янтарь, древесина. В Донбассе русские убивают русских, и это, с точки зрения западных стратегов, тоже хорошо.
Что пошло «не так» и чем завершится?
Вернее, было хорошо. Особенно в условиях, когда Москве удалось избежать после 2014 года втягивания в украинский конфликт, и Россия «не подавилась», отказавшись присоединить к себе соседнюю псевдострану с завышенной самооценкой и требованиями, где после майданного путча некоторое время вообще не было законной власти, а многие её ждали. Этого, увы, ожидали и в Вашингтоне, надеясь, что относительно слабая российская экономика этого не переживёт, эйфория быстро сменится разочарованием, а «вторжение» России на свои исторические земли толкнёт Европу в объятия США. И ей можно будет втридорога продавать свой сжиженный газ и оружие. Однако этого не случилось, «соблазнить» Москву Украиной не удалось, а тут и ситуация в мире кардинально изменилась. С Украины взять уже почти нечего, содержание её обходится дорого. Зато Россия, пусть и ослабленная экономически украинской катастрофой, оказалась нужна и Европе, и США — для укрепления их позиций в глобальном мире. Европе — в конкуренции с США и Китаем, США — с Китаем и Европой. Китаю, кстати, Россия тоже нужна — как надёжный тыл в построении своего глобального могущества, которого так боятся и США, и Европа.
Победит в этой борьбе тот, кто будет иметь в союзниках Россию и её евразийский блок. Однако для этого придётся чем-то пожертвовать. Прежде всего перестать претендовать на то, что Россия считает своим, прекратить раздражать Москву по мелочам. И такой мелочью со стратегической точки зрения является не только какая-то Грузия, но и Украина. Это давно отлично понимают в Китае. Это осознал несколько лет назад президент США Дональд Трамп, а совсем недавно — его французский коллега Эммануэль Макрон. Хорошо понимают это на самом деле и в Берлине, реализуя с Москвой, несмотря на беспрецедентное давление Вашингтона, проект «Северный поток — 2».
Президент США Дональд Трамп зовёт Россию в G-7 и хочет приехать на парад Победы в Москву в 2020 году. Фото: Frederic Legrand — COMEO / Shutterstock.com
Дошло и до Киева
Дошло сие наконец и до киевских временщиков. Они совсем недавно с ужасом обнаружили, видя изменившееся отношение Запада к России, хотя санкции формально не отменены, что их песенка почти спета. И дружно засуетились, осознав — хотя, возможно, ещё не до конца, — что плыть против течения бесполезно.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, неожиданно прозрев, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, что украинцы требуют от президента Владимира Зеленского «сделать попытку договориться» с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он указал на необходимость «найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что это без преувеличения критический момент нашей истории,
— сказал глава украинского МИД.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина» не исключил отмену ЕС антироссийских санкций. Он ещё не до конца разобрался в изменившейся ситуации, коль скоро требует за это от европейцев «максимальный уровень компенсации в любой форме».
Этот деятель, видимо, не слишком умён, коль скоро не понимает, что Украина не может ни у кого ничего требовать, так как является чужим проектом (этим на днях похвастался госсекретарь США Майк Помпео), который могут в любой момент закрыть, если он станет не нужен.
Киев, ворчал вице-премьер, уже заметил смягчение подходов Запада к санкционной политике в отношении России.
«Раз — тут их вернули в ПАСЕ, раз — заговорили о том, чтобы вернуть в G7. Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне», — пожаловался Кулеба, явно имея в виду прежде всего Трампа и Макрона.
Президент Эммануэль Макрон требует от ЕС прекратить конфликтовать с Россией, чтобы Европу не затоптали США и Китай, и он уже меняет в этом отношении политику Франции. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
Как тут не понять
В Киеве наконец обратили внимание на то, что не только Европа, как об этом публично заявила недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд, «устала» от Украины, но и США. Вашингтон замораживал в последнее время даже военную помощь Киеву. А на днях советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прямо заявил в эфире CBS об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине, посоветовав, то есть приказав Киеву «поладить» с Москвой.
Отвечая на вопрос, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Киеву, пока Россия не уйдёт из Крыма и не перестанет «помогать сепаратистам» Донбасса, новый Джон Болтон сказал то, от чего его предшественник упал бы в обморок:
Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда относительно того, что мы будем делать.
Перед этим Трамп выгнал со скандалом с работы спецпредставителя по Украине Курта Волкера, поджигателя Донбасса…
Периодически озвучиваемые американскими официальными лицами кровожадные заявления вроде того, что США поставляют украинцам оружие, чтобы те «могли сражаться с русскими», — не более чем «дымовая завеса» этой политики, своего рода «вьетнамизация» конфликта, которая во Вьетнаме известно чем закончилась.
В майданной Украине очень многие по различным причинам, прежде всего политическим и финансовым, заинтересованы в постоянном конфликте на Донетчине и Луганщине. И то, что там теперь разводят войска ЛДНР и ВСУ, состоялся обмен заключёнными, — это результат давления западных покровителей на Киев, закрывающих свой пошедший не без хитростей Москвы наперекосяк украинский проект, чтобы привлечь к себе Россию. Клоунада Зеленского тут совершенно ни при чём. Как показала трагикомическая история с американским чэвэкашником Эриком Принсом и «Мотор-Сич», украинский президент просто не знает, что происходит в «его» стране, все важные решения принимаются в посольстве США.
Российский МИД выразил сожаление в связи с решением Израиля выдать Алексея Буркова США
Президент России Владимир Путин — политик, которого сегодня домогаются все. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress
Москва — на коне
Москва отлично понимает, что неспроста оказалась в роли завидной невесты, к которой сватаются именитые женихи с далеко идущими планами. Поэтому Путин не спешит встречаться с Зеленским в «нормандском формате» «только ради встречи», поскольку, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «существуют ещё очень большие резервы для домашней работы», и она «должна быть хорошо подготовлена».
России нужно много Украины, а не чуть-чуть. Поэтому, согласно Пескову, «должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске». Он имел в виду прежде всего «целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной».
Стоящая перед Россией задача максимально безболезненно и с наименьшими затратами вернуть контроль над большей частью нынешней Украины теперь напрямую связана с начавшимся сворачиванием Западом этого враждебного ей проекта. Это, можно сказать, улица с двусторонним движением. И если среди украинцев это ещё не все поняли, это их проблемы. И только их.

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