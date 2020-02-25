«Я стремлюсь к абсолютному идеалу»: как сложилась жизнь автора песни «Белая стрекоза любви» Николая Воронова

Спустя почти 12 лет после выхода композиции «Белая стрекоза любви», ставшей хитом русскоязычного интернета, её автор Николай Воронов оказался фактически забыт как коллегами по цеху, так и пользователями сети. 28-летний музыкант живёт с родителями на окраине Москвы на пенсию по инвалидности и отчисления за свою песню. По его словам, он жалеет, что в 2008 году выложил «Стрекозу» в сеть. Украинский музыкант Никита Горюк, бывший участник популярного коллектива Quest Pistols, исполнившего композицию, отзывается о Воронове как о талантливом музыканте и признаёт, что именно эта песня проложила группе дорогу на российский музыкальный рынок.

Десять лет назад песня «Белая стрекоза любви» звучала повсюду, а её автор Николай Воронов периодически появлялся в развлекательных шоу. Однако тот мимолётный успех не принёс ему ни почестей, ни денег.

В свои 28 лет Николай Воронов живёт с родителями и дедушкой в старой пятиэтажке на северо-востоке Москвы. В квартире, в которой уже давным-давно никто не убирался и не делал ремонт, Николай занимает тесную комнатушку. Пол в ней застлан облезлым советским ламинатом, у стены старый шкаф, на котором стоят фотография Воронова в юности и портрет его отца. Старый синтезатор, фортепиано, ноты и слабенький компьютер — всё покрыто пылью.

Беспорядок Воронова не волнует. По его мнению, гений, каковым он себя считает, не должен беспокоиться о бытовых условиях.

«В детстве я был потрясающим ребёнком. Я слушался всегда родителей, всё делал как надо, — рассказывает RT Николай. — Мама — музыкант, преподаёт в школе, в которой я когда-то учился. Папа работал в университете «Дубна».

По словам музыканта, его артистический путь начался в 2004 году с концерта в том самом университете.

«19 марта 2004 года я играл свой первый и очень блестящий концерт в университете города Дубна. Собралось огромное количество слушателей, и все они с воодушевлением наслаждались тем, что я делаю, — вспоминает мужчина. — Вообще, я помню все концерты, и с каждым из них у меня есть своя ассоциация».

Но, как уверяет Воронов, ему больше интересен сам процесс создания музыки, а не концертная деятельность. Он по-прежнему сочиняет песни, но ни одна из них так и не «выстрелила».

«Я свои сочинения не создаю сразу. Я предпочитаю подумать и осмыслить их. И я никогда не действую одинаково, — поясняет он. — Меня интересует каждый звук. Музыка — это игрушка. Когда вы держите что-то в руках, вы наслаждаетесь этим или бросаете кому-то ещё, отдаёте другому человеку, которого любите или не любите».

Воронов жалеет, что когда-то выложил песню «Белая стрекоза любви» в сеть.

«Я выложил в интернет «Стрекозу», и сейчас я жалею об этом. Песня, безусловно, хит. Но авангард мне ближе, чем вся эта поэтика. Хотя вы понимаете, что я сейчас шучу, абсурдирую, — говорит Николай. — Но песня в любом случае бы «выстрелила», потому что у меня есть харизма, все качества настоящего артиста. У меня любой трек взрывает мозг, прежде всего мою вселенную. Тех, кто флексит, может взрывать что угодно. Face, Элджей, например».

Песня проложила путь в Россию

Всероссийскую популярность «Стрекозе» Воронова принесло исполнение песни известной украинской группой Quest Pistols. RT встретился с экс-участником коллектива Никитой Горюком в Киеве.

«Дело было в 2009 году, мы уже выходили на русский рынок. У нас была пиарщица в России, Ксения Маренникова, и она как-то раз прислала нашему продюсеру Юрию Бардашу, у которого было плохое настроение, ссылку на видео из YouTube cо словами: «Юра, не грусти». Там Коля Воронов исполнял «Белую стрекозу любви» в каком-то актовом зале на Casio... Всё это было такое аутентичное», — вспоминает Горюк.

Никита Горюк, экс-солист группы QUEST PISTOLS (Украина)

© Кадр: видео RT

По словам музыканта, продюсер Юрий Бардаш предложил коллективу послушать «Стрекозу» между гастролями, но музыкантам, за исключением Горюка, композиция не понравилась

«Я сказал, что куплеты очень напоминают Юрия Антонова. А Антонов — главный хитмейкер страны и в то время, и сейчас. Мы проанализировали, что песня интересна в интернете и уже тогда заходила как мем. Плюс в нашей обработке она звучала бы лучше... Без аранжировки песня в его исполнении звучала как-то космически, — рассказал Горюк. — Тогда мы поняли, что если причесать это всё, то получится интересная песня, и на волне этого известного видео — тогда ещё не было понятия хайпа — мы и хотели выехать».

По словам экс-участника Quest Pistols, первая встреча с молодым дарованием из Москвы состоялась в Киеве, куда Воронов приехал вместе со своим отцом.

«Песня уже была готова, но мы ещё не записали вокал. У нас был план, что мы поедем с камерой вместе с Колей на студию, запишем там вокал... Тогда он рассказал нам, что написал её в 10 лет, катаясь по полю на велосипеде... Таким было первое знакомство, и он нас ошарашил», — вспоминает Никита.

Украинский музыкант признаётся, что песня Воронова однозначно повлияла на популярность группы, став вторым по счёту хитом.

«Стрекоза» дала нам дорогу и в Россию, и в Казахстан... Песня продвинула нас вперёд. Причём это был синтез какой-то: татуированные сумасшедшие парни поют откровенную попсу, а видео и аранжировка не соответствуют этому всему. Мне кажется, именно это и дало такой резонанс. Хотя вначале все воспринимали песню как дурацкий мем, не относились к ней серьёзно».

Горюк говорит, что Воронов сейчас получает роялти за использование песни.

«Какой-то процент до сих пор отчисляется от исполнения этой песни, будь то шоу, или конкретное исполнение на сцене каким-то артистом, или в сериалах. Сейчас, например, в «Ивановы-Ивановы» используют «Стрекозу», причём достаточно часто».

По словам Горюка, группа прекратила сотрудничество с Вороновым из-за его проблем со здоровьем.

«Мы изначально хотели больше сотрудничать, но все знают, что у Коли есть проблемы с психическим здоровьем... Коля — талантливый музыкант. Он может и классические произведения исполнять на хорошем, достойном уровне. Просто творческая жилка в нём взяла верх, и он зарылся полностью в сочинение. Если с ним отрепетировать какой-то материал, то можно спокойно дать концерт, даже камерный. Всё упрётся в репетиции и в адекватность отношения друг к другу».

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Не люблю говорить о негативе»

Сам Воронов разговоров о своих заболеваниях старательно избегает. В свои 28 лет мужчина выглядит очень худым и явно потерянным.

«Болезнь — это некоторого рода странность. Их не существует в принципе. Но вот это не обо мне. Это несуществующие гадости, а я не очень люблю говорить о негативе. Я выживаю и, даже находясь в странных ситуациях, всегда могу поднять себе настроение», — заверил Воронов.

Сейчас Николай планирует издать написанную им книгу.

«Это книжка на 138 страниц, не Толстой на пять тысяч страниц, но она в целом не менее бредовая. Бредовая не в плане плохая, а там много разных словесных крутяков. Это книжка для народа», — уверен Воронов.

На своих страницах в социальных сетях он регулярно публикует новые композиции и надеется, что его творчество будет оценено.

«Аудитория может ожидать новые песни. Есть те, что уже выложены на YouTube. Иногда я их меняю, удаляю. Я стремлюсь к абсолютному идеалу. Я мечтал быть известным, и я достиг этого, как только перешёл к действиям. Я стал счастливым и успешным», — заключил он.