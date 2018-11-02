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«Я спас мир от ядерной войны»: Правда или предвыборная ложь Трампа?

02 ноября 2018, 20:24  •  49 • В мире
Президент США Дональд Трамп похвалил себя за то, что он «спас мир от ядерной войны», пойдя на перемирие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это правда или очередной предвыборный блеф республиканца?
Автор:
Гасанов Камран
Предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую. Меньше чем через неделю мы узнаем, кто победил на промежуточных выборах в Конгресс: республиканцы во главе с Дональдом Трампом или готовящие его импичмент демократы.
Чтобы повысить свои шансы на успех и поднять рекордно низкий рейтинг, достигший 44%, президент США сообщает избирателям о своих успехах. Выступая в штате Миссури, он напомнил о том, как спас мир от ядерной войны.
«Мы уже сейчас находились бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо», - сказал Трамп. 12 июня этого года в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын договорились о том, что КНДР освобождает Корейский полуостров от ядерного оружия, а США предоставляют ей гарантии безопасности.
В этом обращении миллиардер хочет выставить себя в роли миротворца, хотя таковым совсем не является. С начала его президентства оборонный бюджет США достиг рекордных $716 млрд, увеличившись на $82 млрд по сравнению с 2017 г.
2017-й: Угрозы против КНДР и удары по Сирии
Возросла и военная активность Пентагона на внешнем периметре. Первый удар нанесли по Сирии: 7 апреля 2017 г. Трамп отдал приказ выпустить 60 крылатых ракет «Томагавк» по военной базе Эш-Шайрат в сирийской провинции Хомс - в ответ на якобы применение химического оружия Башаром Асадом в Хан-Шейхуне.

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