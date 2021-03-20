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"Я серьезно недооценивал русских" – с Максимом Шугалеем связался его похититель

20 марта 2021, 14:25  •  397 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/ dpa/www.globallookpress.com
Российский социолог Максим Шугалей более известный как ливийский пленник объяснил причины своего заключения и рассказал, причем здесь американские спецслужбы
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал пост в социальной сети Facebook. По словам Шугалея, недавно с ним вышел на связь организатор его похищения в 2019 году, человек, занимавший тогда высокую должность в Триполи. Его имя глава ФЗНЦ не раскрыл из соображений безопасности.
Оказалось, что 15 мая 2019 года с ним связались люди из ЦРУ и настойчиво попросили посадить в тюрьму работающих в Ливии россиян – Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
"Вы должны их арестовать и посадить в тюрьму так, чтобы они просидели там до конца своей жизни. И поверь, что русские даже слова не скажут",
– цитирует автор слова представителей спецслужб.
Собеседнику Шугалея из Ливии объяснили причину захвата русских, согласно его формулировкам, у американцев была задача "унизить и растоптать Россию в глазах ее собственных граждан, показав, что Россия – ничтожество". Таким образом два россиянина были захвачены и брошены в тюрьму "Митига" на целых 18 месяцев.
Кроме того, американцы спросили: "Как ты думаешь, если вдруг на территории Ливии пропадут, будут арестованы или иным образом пострадают американские граждане, что произойдет?". Ливиец ответил, что, наверное, ничего хорошего не произойдет и, вероятнее всего, Америка постарается надавить на африканскую страну. На что представитель спецслужб возразил: "Нет. Мы снесем вам полстраны, даже если увидим, что в адрес американского гражданина кто-то косо посмотрел или хоть один волосок упал с его головы".
После полтура лет тяжелейшего заточения в ливийской тюрьме, Шугалей и Суэйфан вернулись на родину, где их встретили как героев. Тогда социологу и переводчику оказал материальную поддержку бизнесмен Евгений Пригожин. После чего, Максим Шугалей возглавил ФЗНЦ и решил посвятить свою жизнь помощи россиянам, которые попали в трудную ситуацию за границей.
В завершение поста Максим Шугалей отметил, ливиец жалеет о содеянном и признался, что недооценивал русских.
"В этот раз американцы меня обманули. Я серьезно недооценивал русских… Не буду рассказывать, как гибли мои друзья и братья и сколько тысяч их погибло. Мы получили то, что хотели. Я не буду рассказывать, как глубоко мы ошибались, сделав то, что мы сделали",
– цитирует автор слова ливийца.
И если бы у него была возможность повернуть время вспять, он бы отказал представителям спецслужб – "присылай ко мне все свои фрегаты и авианосцы, больше ни одного русского я в своей жизни не трону".

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