«Я счастливый человек»: как спустя 17 лет после операции живёт одна из разделённых сиамских близнецов Гита Резаханова

В начале 2000-х вся Россия затаив дыхание наблюдала за жизнью двух девочек из Киргизии — сиамских близнецов Зиты и Гиты Резахановых, которых удалось разделить московским врачам. Зита умерла в 2015 году после тяжёлой болезни, а 28-летняя Гита продолжает жить со своей семьёй в селе Западное на севере Киргизии. В память о сестре девушка выучила наизусть Коран и теперь преподаёт Священное Писание своим ученикам. Мать близняшек Зумрият Резаханова воплотила мечту умершей дочери — открыла в селе центр для детей с ограниченными возможностями, единственный на многие километры в округе. Осенью 2019 года Гита снова попала в больницу — в Москве ей диагностировали рак толстой кишки и сделали операцию, но впереди ещё курсы химиотерапии. Как живёт Гита и её семья — в материале RT.

Сиамские близнецы Гита и Зита Резахановы родились в 1991 году в селе Джаны-Джер на севере Киргизии. У девочек было три ноги на двоих и общий таз. В Киргизии провести операцию по разделению сестёр было невозможно, и родители девочек обратились за помощью к российским медикам. Помочь близнецам согласились хирурги столичной Центральной детской клинической больницы имени Филатова. В марте 2003 года они провели операцию по разделению близняшек, которая стала самой настоящей сенсацией.

За Зитой и Гитой Резахановыми, первыми успешно разделёнными сиамскими близнецами с общими непарными внутренними органами, обоим из которых удалось сохранить жизнь, следила вся страна. Журналисты бились за новые подробности жизни сестёр после операции, а сами девочки регулярно появлялись на телеэкранах страны — приходили на ток-шоу, охотно давали интервью, стараясь жить нормальной жизнью.

Спустя годы шумиха вокруг Резахановых улеглась, а в 2015 году Зита, чей организм оказался слабее, чем у сестры, умерла. Гита и вся семья тяжело пережили трагедию, но не опустили рук — в память о сестре Гита выучила Коран и стала преподавателем, а их мать Зумрият Резаханова открыла центр помощи детям-инвалидам.

«Если хочешь спокойствия, читай Коран»

Сейчас Резахановы живут в селе Западное в 40 км от столицы Киргизии в двухэтажном доме из белого кирпича. На первом этаже — родители Гиты, её брат с женой и их четверо детей. Гита занимает скромную маленькую комнату на втором этаже, в которой когда-то жила и её сестра-близнец.

В комнате светло-голубые стены, кровать, диван, шкаф и полка с книгами на религиозную тематику. Всё свободное время Гита посвящает изучению Священного Писания. В 2019 году она окончила Исламский колледж в Оше и получила звание хафиза — хранителя Корана.

Гита вспоминает, как мать подарила ей и сестре книгу «Не грусти» — тогда сёстры только окончили школу и не знали, как им жить дальше.

«Когда у нас была тяжёлая депрессия, мама купила нам эту книгу. Сперва мы её нехотя читали, а потом Зитка случайно страницу открыла, а там было написано: «Если хочешь спокойствия, читай Коран, хочешь любви — читай Коран». Эти слова нас зацепили, и мы сказали маме, что хотим учиться», — рассказывает RT Гита.

Близняшки поступили в медресе. Но Зита проучилась всего лишь полгода — из-за плохого состояния здоровья она была вынуждена бросить занятия. Гита не захотела одна продолжать учёбу и тоже вернулась домой. В 2015 году в возрасте 24 лет Зита умерла.

«После смерти Зиты мама сказала мне, что я должна поехать учиться за Зиту, потому что Зита очень расстроилась, когда я отказалась от учёбы. Это же наша мечта», — объясняет Гита.

В колледже девушка училась в течение четырёх лет, а на пятый начала работать преподавателем. Осенью 2019-го Гите поставили страшный диагноз: рак толстой кишки. В связи с болезнью она перешла на домашнее обучение и даёт дистанционные уроки.

«Проработала два месяца, а потом узнала о своей болезни. Я скучаю по работе, потому что не люблю сидеть на месте, я живая. Я люблю двигаться, мне нравится работать с окружающими», — рассказывает Гита.

«Зита — пример для всех людей»

Спустя пять лет после смерти Зиты Резахановы трепетно чтят её память. Гита показывает на две конфеты на книжной полке: «Это Зитины конфеты. Когда она в последний раз спустилась со второго этажа, сказала, что хочет их, и попросила принести ей. Это было буквально за три дня до смерти. Они как лежали здесь, так и лежат. Видишь эти конфеты и всегда вспоминаешь этот момент — и думаешь, что даже их она, бедная, не смогла съесть, а как мечтала. Она любила у нас вкусно покушать, сладкоежкой была. Выкинуть их у нас рука не поднимается. Это как будто бы частичка её».

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Сестра-близнец похоронена на старом сельском кладбище прямо на въезде в село Западное. Каждую неделю семья посещает могилу Зиты. Во время этих визитов Гита читает любимые молитвы сестры.

«Недавно я плакала и спрашивала у мамы: «Я же поправлюсь?». Она мне сказала, что Зите сейчас было бы за меня стыдно, и мне становится стыдно. Какие Зита боли терпела, просто невыносимые, а моя боль по сравнению с её болью — это не боль. Мама всегда мне её в пример ставит. И Зита действительно пример не только для меня, но и для всех людей», — объясняет Гита.

Центр для особенных детей

В память о дочери в 2016 году Зумрият Резаханова открыла в посёлке Джаны-Джер центр для детей с ограниченными возможностями «Право на лучшую жизнь». Центр принимает детей с ДЦП, аутизмом и другими недугами со всей округи.

«Когда Зита ушла, я не знала, что мне делать со своей жизнью. Лёжа в кардиологии, раздавленная всем, что произошло, смертью ребёнка, я поняла, что просто так умереть я не могу. Я решила, что Бог не зря мне дал этот опыт. И то, что я пережила, чему я научилась, — я должна была делиться с другими родителями», — объясняет Зумрият.

«Долгими днями в больнице мы говорили о том, что откроем детский дом, усыновим много детей и будем для них родителями, потому что девочки сами не могут родить. Это была большая мечта Зиты — стать мамой многим детям», — признаётся женщина.

В результате Резаханова написала проект в Министерство труда и социального развития Киргизии, где его утвердили. Центр расположился в старом Доме культуры — там нет отопления, он нуждается в ремонте, но Резаханова активно пытается найти инвесторов, чтобы сделать помещение комфортным для пребывания детей. Ей уже удалось найти деньги на компьютерный класс, кабинет лечебной физкультуры, а летом во дворе центра построят спортивную площадку.

В общей сложности около 50 детей посещают центр, где их обучают компьютерной грамоте, рисованию, пению, игре в шахматы, проводят занятия с психологом. Все услуги предоставляются детям совершенно бесплатно.

«Здесь ничего подобного нет. Это единственный такой центр. Если бы у нас был транспорт, какой-то минивэн или микроавтобус, мы бы сами привозили детей и развозили их по домам. У родителей была бы возможность работать, чтобы они могли дать достойную жизнь этому ребёнку. В этом году наш проект больше ориентирован на детей-подростков, потому что для них тоже ничего нет, — объясняет Резаханова. — Для меня это центр, в котором живёт моя дочь, я открыла его в память о ней».

В планах у Резахановых открыть и детский дом для детей-сирот.

«Инвалид — это не внешность, инвалид — он в голове»

Несмотря на свою болезнь, Гита тоже собирается работать в центре. Девушка планирует преподавать английский язык, уже составила учебную программу для начальной школы и ждёт, когда сможет приступить к работе с детьми.

По словам Гиты, она боится, что её планы может расстроить болезнь. Ей предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Она отмечает, что в одиночку она бы никогда не смогла бороться со своими недугами.

«Мои мысли, мои действия — это всё мама. Бывало, когда мы отчаивались, мама спрашивала у нас: «Что вы плачете?». Мы отвечали: «Мама, у нас нет ноги», а она: «И что, что нет ноги? Зато голова есть. Инвалид — это не внешность, инвалид — он в голове». Мама нас никогда не делала инвалидами. Если бы мама нас жалела, мы бы другими были», — рассказывает Гита.

По её словам, главное счастье в её жизни — это семья, она не променяла бы её на здоровье, если бы у неё был выбор.

«Если бы у меня спросили, что бы я захотела — здоровье или что, я бы сделала выбор в пользу семьи. Я бы прожила заново это всё ради такой семьи, ради этой любви. Ради Зиты, что у меня была такая половинка. Потому что люди ищут счастья, богатства, но это не сделает их счастливыми. Я счастливый человек», — признаётся девушка.