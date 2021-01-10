«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий

Выполняя закон о квотах русского языка в эфире, оппозиционный телеканал на Украине оказывается в заведомо проигрышном состоянии, поскольку пытается играть по правилам, навязанном бандеровцами.Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский обозреватель Вячеслав Пиховшек.«Нам сложно всем из-за двух обстоятельств. Первое, против нас работают «по беспределу». Как Евромайдан – стреляют, жгут шины, поджигают людей, преследуют русский язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать законы, им вообще плевать на законы, это логика этнической целесообразности.Нам сложно по той причине, что мы – люди законопослушные, и я уже пришёл к выводу, что законопослушному человеку вообще против беспредельщика довольно трудно, он всегда в заведомо проигрышном положении, выполняя закон», – заявил Пиховшек.«Скажем, я с отвращением выполняю закон по поводу квот на украинском телевидении, но они же заставили меня его выполнять. В их смысле слова это победа….Уже теперь всё понятно, обнажено до предела: русскоязычный человек объявляется врагом», – добавил журналист.