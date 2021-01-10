Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто сп...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / Украина

«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий

10 января 2021, 12:20  •  316 • Украина

Выполняя закон о квотах русского языка в эфире, оппозиционный телеканал на Украине оказывается в заведомо проигрышном состоянии, поскольку пытается играть по правилам, навязанном бандеровцами.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский обозреватель Вячеслав Пиховшек.

«Нам сложно всем из-за двух обстоятельств. Первое, против нас работают «по беспределу». Как Евромайдан – стреляют, жгут шины, поджигают людей, преследуют русский язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать законы, им вообще плевать на законы, это логика этнической целесообразности.

Нам сложно по той причине, что мы – люди законопослушные, и я уже пришёл к выводу, что законопослушному человеку вообще против беспредельщика довольно трудно, он всегда в заведомо проигрышном положении, выполняя закон», – заявил Пиховшек.

«Скажем, я с отвращением выполняю закон по поводу квот на украинском телевидении, но они же заставили меня его выполнять. В их смысле слова это победа….Уже теперь всё понятно, обнажено до предела: русскоязычный человек объявляется врагом», – добавил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



316
Источник
Похожие новости
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
09 января 2021, 09:45
Героизация Бандеры настроила против Украины всех влиятельных соседей
09 января 2021, 22:35
«Править и решать»: линия Авакова, услуги Фукса
09 января 2021, 17:05
Польский посол на Украине назвал националистов «сиротами Бандеры»
09 января 2021, 08:50
На Украине раскритиковали штурм Капитолия в США за непрофессионализм
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 09:10
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
04 января 2021, 09:40
"Повернём Крим, за ним Кубань": После прокола с Javelin ВСУ запели, как американские "джи-ай"
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.