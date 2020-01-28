«Я проявил слабость»: бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе». Видео с обращением мужчины опубликовал СК России. Ранее Гаврилов явился с повинной к следователям в Ростовской области, куда он уехал в поисках работы. За оставление мальчиков в опасности ему может грозить до года тюрьмы.

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов обратился к своим детям, которых он бросил в Шереметьеве 26 января. В видео, которое опубликовал СК России, 41-летний мужчина просит прощения «у любимых сыновей».

«Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть в моей жизни, её смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — говорит Гаврилов.

Мужчина, по его словам, надеялся найти работу и вернуться за детьми, «чтобы никогда больше не расставаться». Он рассказал, что собирался дать им ту жизнь, которой сам был лишён.

«Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста», — добавил житель Хабаровского края.

28 января Гаврилов явился с повинной в отдел СК РФ в Батайске Ростовской области, где дал признательные показания. С ним работают московские следователи. Предполагается, что делом будут заниматься в столице, куда вскоре перевезут Гаврилова. В отношении мужчины 27 января было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему может грозить лишение свободы на срок до года, арест на срок до трёх месяцев, принудительные или исправительные работы на срок до года либо штраф в размере до 80 тыс. рублей.

«Я их позже заберу»

В минувшее воскресенье Гаврилов прилетел с двумя сыновьями, Владиславом и Иваном, 2011 и 2014 года рождения, из Хабаровска в Москву. Он оставил детей одних, положив им в рюкзаки их свидетельства о рождении, копию своего паспорта, школьный дневник старшего сына и записку: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Детей обнаружили сотрудники службы безопасности аэропорта. Их отец уже улетел в Ростов-на-Дону. Поскольку ориентировок из Москвы на него на тот момент ещё не было, мужчина беспрепятственно доехал на автобусе до вокзала. Он попал на записи камер видеонаблюдения, его также узнал водитель автобуса, на котором он ехал, сообщает Baza. На вокзале мужчина снял номер в одном из хостелов и на следующий день утром уехал в Батайск.

В Батайске Гаврилов собирался найти работу, в которой, судя по резюме, серьёзно нуждался. Как выяснил RT, мужчина окончил ПТУ №11 в Комсомольске-на-Амуре по специальности «электрогазосварщик 3-го разряда». С 2009 по 2016 год он работал охранником в различных ЧОПах.

Виктор жаловался на то, что сейчас ему платят мало, собирался «заработать деньги для семьи», был готов трудиться разнорабочим в другом городе шесть дней в неделю и по ненормированному графику.

По данным РЕН ТВ, деньги на билет в Москву Гаврилову дала соседка, специально взявшая на эти цели кредит на своё имя. Уезжая, Гаврилов снял с карты ещё 100 тыс. рублей.

«Мне прилетало вдвойне»

После обнаружения детей в аэропорту полиция установила личность матери мальчиков. 29-летняя Ольга Пушкарёва узнала о поступке бывшего мужа из соцсетей. Она живёт в Комсомольске-на-Амуре с новым мужем и находится на седьмом месяце беременности. О том, что у неё есть дети, нынешняя семья Ольги не знала.

Женщина рассказала, что развелась с Виктором Гавриловым в июне 2018 года. До этого она уже один раз сбегала из семьи: тогда её искали всем Хабаровском, а муж обещал 80 тыс. рублей за любую информацию о женщине.

Пока они были женаты, мужчина, по утверждению Ольги, избивал не только её, но и детей: «Постоянное рукоприкладство, унижение личности, унижение достоинства. Бывали моменты издевательства даже над детьми. То есть руку поднимал на детей. Были моменты, что я защищала детей, но мне прилетало вдвойне».

Также, по словам Пушкарёвой, бывший муж несколько раз резал её ножом, стал виновником четырёх сотрясений мозга и смещения носовой перегородки, а один раз побрил её налысо. При этом, по данным региональных властей, женщина не обращалась в полицию. По этому факту проводится проверка.

Сложные отношения в семье Гавриловых подтвердил RT их знакомый Дмитрий Ефименко: «Знаю, что семья неблагополучная, с родителями тоже не ладят. Они развелись, Ольга ушла к другому, сейчас замужем повторно и в положении».

Семью их знакомый характеризует как «сложную или трудную». «Вообще, когда люди недалёкие или необразованные, получаются такие семьи. Интересно, что он скажет, после того как Ольга его в интервью грязью поливала».

По словам Ефименко, о нынешнем местонахождении Ольги не знали ни её родители, ни другие родственники.

Поведение экс-супруга Ольга объясняла его неблагополучным детством, которое он провёл в приютах вместе с двумя братьями. В то же время соседка Гаврилова рассказала РИА Новости, что детдомовское прошлое, напротив, стало причиной его заботливого отношения к детям: «Очень сдержанный человек, разговаривал всегда вежливо. Ни одного грубого слова не слышала, с детьми всегда ласково».

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Просил не отдавать детей маме

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в аппарат уполномоченного поступило сообщение от человека, который представился Виктором Гавриловым. «В письме он просит не передавать детей маме. Значит — если это он на самом деле, — как минимум человек продолжает следить за ситуацией», — добавила она.

«Специалисты аппарата выезжают в регион, будут проведены проверки, изучены все возможные варианты, собрана достоверная информация. Только после этого обсудим дальнейшие шаги», — говорится в сообщении.

Ольга Пушкарёва заявила, что готова забрать сыновей к себе. Детям уже куплены билеты в Хабаровск, оттуда они с волонтёрами поедут в Комсомольск-на-Амуре. В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщили ТАСС, что за детьми поедут два специалиста от Министерства социальной защиты населения и Министерства образования и науки края. Перед этим необходимо оформить доверенность от матери детей, но пока эта процедура откладывается: у матери, по предварительной информации, начались преждевременные роды, и она находится в больнице. 4 февраля состоится встреча с комиссией, где решится, где и с кем будут жить мальчики.