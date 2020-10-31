"Я понимаю чувства мусульман". Макрон высказался о карикатурах в СМИ • 103 • Карикатуры © REUTERS / Ludovic Marin/Pool МОСКВА, 31 октября / Радио Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией скандальных карикатур, однако, по его словам, ответственность за них лежит на независимых СМИ, а не на властях, передает РИА Новости. "Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", – сказал лидер Франции в интервью телеканалу "Аль-Джазира". По мнению Макрона, реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением смысла его слов и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур". Он подчеркнул, что мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто искажают традиционные ценности, которые несет в себе ислам. "Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать", – отметил французский лидер. Вооруженные нападения во Франции Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил мужчину у учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Полицейские застрелили нападавшего в соседней коммуне Эраньи. К расследованию преступления привлекли антитеррористический отдел прокуратуры. Местные СМИ разузнали, что убитый мужчина преподавал историю. Он проводил для учащихся уроки свободы слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон счел инцидент террористическим актом. Комментируя трагедию, он заявил, что во Франции власти продолжат защищать свободу слова и не будут запрещать публикацию любых карикатур. Он также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построив "просвещенный ислам" в стране. Заявление Макрона вызвало возмущение в ряде мусульманских стран, где началась кампания бойкота французских товаров. Кроме того, высказывания Макрона спровоцировали ряд нападений на французских граждан в разных частях страны. В четверг, 29 октября, неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, при этом одной из жертв перерезали горло. Совершивший атаку был вскоре задержан правоохранительными органами. Через несколько часов после террористической атаки в Ницце, в другом городе на юге Франции, Авиньоне, злоумышленник на улице угрожал прохожим пистолетом и был застрелен полицией. Позже появились сообщения, что вооруженный ножом мужчина, готовившийся совершить нападение, задержан во французском городе Лион. Вечером в субботу радио Sputnik сообщило, что Тунис проверит причастность заявившего об ответственности за нападение в Ницце. А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, откуда возникла вспышка жестокости во Франции. Узнать за 90 секунд: почему мусульмане обиделись на Францию 17:35 Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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