«Я помню, я горжусь». Лидер одесских неонацистов опубликовал фото с шашлыком в годовщину 2 мая

На снимке Ганул позирует с шашлыком на фоне моря в футболке с Тарасом Шевченко.«Я помню! Я горжусь! Друзья, поздравляю с шестой годовщиной спасения юга Украины от российской оккупации. Да, 2 мая 2014 года мы отстояли не только Одессу, это была борьба за всю южную часть Родины», — написал неонацист, добавив, что не испытывает жалости к погибшим, а шампуры в этот день несут особый смысл.После событий 2 мая 2014 года Ганул завил, что не считает сожженных заживо противников Майдана людьми. Кроме того, в прошлом году на очередную годовщину тех событий националист пришел к Дому профсоюзов на Куликово поле и демонстративно ел шашлыки.Шесть лет назад футбольные фанаты, участники киевского Майдана и неонацисты атаковали сторонников федерализации в Одессе. В результате поджога Дома профсоюзов, где укрывались люди, а также столкновений на улицах города погибли 48 человек. Виновные в их гибели не наказаны до сих пор.Тем не менее, как и в предыдущие годы, сегодня одесситы массового несут цветы к месту трагедии, несмотря на карантин и запрет на массовые собрания.