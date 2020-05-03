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«Я помню, я горжусь». Лидер одесских неонацистов опубликовал фото с шашлыком в годовщину 2 мая
03 мая 2020, 07:10 • 315 • Украина
Одесский активист, глава праворадикальной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул опубликовал 2 мая в Facebook свою фотографию с шашлыком, подписав, что в этот день это несет в себе особый смысл
На снимке Ганул позирует с шашлыком на фоне моря в футболке с Тарасом Шевченко.
После событий 2 мая 2014 года Ганул завил, что не считает сожженных заживо противников Майдана людьми. Кроме того, в прошлом году на очередную годовщину тех событий националист пришел к Дому профсоюзов на Куликово поле и демонстративно ел шашлыки.
Шесть лет назад футбольные фанаты, участники киевского Майдана и неонацисты атаковали сторонников федерализации в Одессе. В результате поджога Дома профсоюзов, где укрывались люди, а также столкновений на улицах города погибли 48 человек. Виновные в их гибели не наказаны до сих пор.
Тем не менее, как и в предыдущие годы, сегодня одесситы массового несут цветы к месту трагедии, несмотря на карантин и запрет на массовые собрания.
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