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«Я получаю реально много денег». Доктор Мясников рассказал о квартире в Париже и хуторе в Подмосковье

22 мая 2020, 15:20  •  53 • В России

Известный доктор Александр Мясников дал интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Беседа состоялась на YouTube-канале «Соловьев Live».

- Вы богатый человек? У вас хороший дом. Много путешествуете по миру. У вас множество собак, - спросил Соловьев.

- Это я могу рассказать легко. Я получаю реально много денег., - ответил доктор. - Когда пишу декларацию, всегда удивляюсь этой цифре. Где эти деньги? Начинаешь смотреть… Я все трачу. У меня небольшая двухкомнатная квартира в сталинском доме. Там еще Светлана Аллилуева бывала. Это интересный дом полярников. Но там всего 68 метров. Без ремонта. Недавно я вставил окна. Потому что они стали на улицу выпадать.

Также доктор рассказал о своем доме в деревне.

- Это 108 километров от Москвы. Дом был шесть на шесть — сруб. Ну, я к нему приделал дом, библиотеку и баню. Теперь там 240 квадратных метров. Да, большая территория — хутор. Потому что я прикупал соседние участки оврага и леса. В итоге у меня 75 соток. Почти гектар. Собаки. Там ручей протекал, я из него сделал пруд. Купил я его за 9 тысяч долларов, - вспомнил он.

Соловьев уточнил, а есть ли у гостя имущество за границей.

- Квартира во Франции. В Париже. Правда, она всего 29 метров, - отметил врач. - У меня же сын родился во Франции. Он там учится. Сейчас он отселился в студию напротив. Там у него тоже 30 метров. Я брал квартиру в долг. Я заплатил 170 тысяч евро. Она стоила 8 миллионов рублей по тем временам.

Телеведущий узнал, откуда у доктора такие деньги.

- Сегодня главный врач получает довольно много, - сказал Мясников. - Мне зарплату платит департамент. Но не просто фиксированную зарплату. Потому что она 170 тысяч. Там есть система оценки качества больницы. Мы нарабатываем баллы по эффективности. И по совокупности баллов они дают квартальные премии. У меня больница входит в тройку первых по Москве. Поэтому у меня и бонусы большие.

Соловьев спросил, а сколько получают другие врачи больницы.

- Если у меня зарплата средняя 170 тысяч (со всеми доплатами выходит гораздо больше, не буду врать). То врачи получают 500 тысяч. Бывает и больше. Это кардиологи в основном. Они работают с утра и до вечера, - подытожил Мясников.

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