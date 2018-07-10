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«Я поделился мечтой с миллионами»: основатель Движения пяти звёзд Грилло о популизме, старом мире и новых технологиях

10 июля 2018, 01:09  •  29 • В мире
В Италии до недавнего времени Беппе Грилло знали как талантливого сатирика. Теперь он известный политик, основавший партию «Движение пяти звёзд». Она стала популярной благодаря лозунгам борьбы с истеблишментом и сейчас входит в коалицию нового правительства республики. В ток-шоу бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа на RT Грилло рассказал, как смог добиться успеха, сделав ставку на мир новых технологий, а также о том, как создаётся современная политика и почему он гордится званием «популиста».
 
Беппе Грилло © Massimo Barbanera Reuters
 

— В настоящий момент Движение пяти звёзд является самым крупным электронным политическим формированием в мире. По-вашему, то, что сделало Движение пяти звёзд, стало вызовом для представительной демократии?

— Да, я считаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда существуют два противостоящих друг другу мира. Один из них — мир старой политики и старых политических партий, где граждане вверяют защиту своих интересов какому-то лицу; мир, который постепенно исчезает.

Мне 70 лет, поэтому одной ногой я стою в старом аналоговом мире, а другой ногой — в новом электронном. У меня шестеро детей, и все они используют интернет, чтобы получить нужную информацию, смотрят онлайн-телевидение. Они уже не ищут информацию в традиционных печатных изданиях и не смотрят обычные выпуски новостей. Наш мир постоянно эволюционирует. И через десять лет половина известных нам профессий перестанет существовать.

А наше поколение политиков не чувствует этих перемен. Они видят мир только в краткосрочной перспективе, на три-четыре-пять дней вперёд.

Но у технологии также есть и другая сторона. И с ней нужно соблюдать большую осторожность. Интернет вещей — это технология, при помощи которой все ваши действия оказываются как на ладони. Поэтому политика имеет очень большое значение. Политика должна определить, какой мир мы хотим получить через 20 лет. В чём опасность? Опасность в том, что мы можем потерять контроль над нашей технологией.

— Но вы также говорили о недостаточно активном участии граждан в выборах. Возможно, дело в разочаровании в политической системе, но это также происходит из соображений удобства и личных интересов. Поэтому я и говорил вам: чтобы прямая демократия была эффективной, граждане должны быть образованными и информированными, нужно, чтобы у них были принципы и ценности, чтобы они думали не только о личном, но и об общем благе.

— Именно поэтому я, прежде чем основать своё политическое движение, занялся распространением альтернативной информации в сети, обойдя стороной официальные СМИ. У людей должна быть возможность понять, о чём идёт речь, получить нужную информацию и самим принять решение. Я сделал это не по телевидению, а через интернет — для меня этот способ был единственным. Я актёр телевидения, комик, которого с телевидения выгнали потому, что я сказал о том, что правительство ворует. Как только я об этом сказал, меня тут же выгнали, но таким образом я превратился в героя!

Именно поэтому я смог добиться успеха в сети — потому что у меня была определённая репутация. И я победил!

Обойдя официальные СМИ стороной, я смог поделиться своей мечтой с 11, 12, 13 миллионами человек, которые думают так же, как и я.

— Говорят, что Беппе Грилло — популист. Как бы вы определили популизм? Вы считаете себя популистом?

— Знаете, каждый раз, когда я прихожу на какую-то встречу, первые пять минут мне нужно доказывать собеседнику, что я не буду залезать на стол, не буду выкрикивать ругательства, что я не дикарь. Я должен доказывать, что у меня есть крупица интеллекта, и все они очень этому удивляются. Вся зарубежная пресса описывает меня как некоего популиста правого толка со странными методами. Что-то вроде Трампа. Но всё то, что говорят с целью кого-то обвинить, имеет обратный эффект.

«Война с водой и временем»: в Таиланде вызволили из пещеры восьмерых детей

Что касается популизма, я горжусь тем, что я популист, если слово «народ» (populus) всё ещё имеет какое-то значение. Если сегодня 10 человек, 60 семей в мире обладают такими же богатствами, как 3,5 млрд человек, значит, что-то идёт не так. Уже пошло не так. Это умирающий капитализм, основанный на воровстве и на том, чтобы превратить бедного в простого служащего. Они зарабатывают на бедных, именно бедные обеспечивают им выручку.

— Политика требует не только участия, но и сопричастности. И это — долг каждого гражданина. Для того чтобы демократия работала, все мы должны заниматься политикой. Беппе, вы хотели бы что-нибудь добавить?

— Да, я лишь хотел подвести итог и сказать, что мы творим политику каждый день. Когда совершаем покупки, едем куда-то, даже когда мы пьём или едим, когда мы дышим… Мы и есть творцы политики. Придя в магазин, мы выбираем те или иные товары — и это уже само по себе полноценный политический акт.

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