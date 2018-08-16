«Я писатель для украинских маргиналов»: Прилепин о включении себя в черный список Киева

Накануне российский писатель Захар Прилепин попал в черный список Минкультуры Украины, как один из тех, кто «угрожает нацбезопасности» страны. На своей странице в Facebook он с изрядной долей юмора прокомментировал это решение Киева, напомнив, что уже есть в других списках.

«На «Миротворце» я был уже в 2014 года. Следом сайт «Злочинец» внес меня в топ-20 главных мировых врагов Украины, после Путина, Шойгу и Суркова, рядом с Оливером Стоуином и Стивеном Сигалом», - указал Прилепин.

Помимо всего прочего, «зуб» на писателя ест и у СБУ, которое даже уголовное дело завело по статье «терроризм».

Теперь, спустя четыре года, дошла очередь и до украинского минкульта внести его в «черный список». На этом месте Прилепин не удержался и иронично добавил, что он «написан черными чернилами на черной бумаге».

«Я представляю угрозу, вот», - коротко заметил писатель, уточнив, что его уже называли и «скандальным» и «маргинальным». Но тут пора все-таки сделать выбор и поставить точку и решить, какой он все-таки для Незалежной: маргинальныйили угрожающий.

«Я за маргинальный. Я писатель для украинских маргиналов. А украинскую власть, бритоголовые их колонны и прочих навязчивых скакунов я не люблю», - резюмировал писатель.