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«Я осуждаю этот геноцид»: готов ли президент Турции разорвать дипотношения с Израилем

15 мая 2018, 18:54  •  73 • В мире
Турция отозвала послов из Израиля и Соединённых Штатов в связи с трагическими событиями в секторе Газа. 14 мая жертвами столкновений с израильскими силовиками стали более 50 палестинских демонстрантов. Недовольство населения анклава вызвал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», однако о конкретных мерах против этой страны речь пока не шла. Могут ли разногласия Анкары и Тель-Авива привести к разрыву дипломатических отношений, выяснял RT.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Reuters © Henry Nicholls
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из Тель-Авива и Вашингтона в связи с событиями в секторе Газа, где проходят крупные беспорядки. В столкновениях с израильскими силовиками погибли 59 палестинцев. Недовольство жителей анклава вызвал переезд посольства США в Иерусалим, состоявшийся 14 мая.

«Турция жёстко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трёхдневный национальный траур… Я осуждаю этот геноцид», — заявил Эрдоган, находящийся с визитом в Лондоне.

Турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством» и осудил политику Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. По его мнению, в такой ситуации исламские страны и мировое сообщество не должны молчать.

«Мы полны решимости оставаться с нашими палестинскими братьями. Я намерен провести переговоры с рядом мировых лидеров, в том числе с господином Аббасом (президент Палестины. — RT) и Генеральным секретарём ООН», — сообщил Эрдоган.

«Красная линия»

 

Решение о переносе посольства в Иерусалим президент США Дональд Трамп принял в начале декабря прошлого года. Этот шаг вызвал существенный резонанс. Подавляющее большинство арабских государств, а также Турция и Россия расценили действия главы Белого дома как попытку пересмотреть статус Иерусалима исключительно в пользу Израиля.

Символично, что новое посольство Соединённых Штатов было открыто 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования Государства Израиль. На церемонии присутствовала дочь президента США Иванка Трамп. Американский лидер не приехал в Иерусалим, но приветствовал собравшихся по видеосвязи.

  • Протесты в Газе против переноса посольства США в Иерусалим
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

Между тем на улицы сектора Газа вышли около 35 тыс. протестующих. Демонстранты начали закидывать израильскую полицию и военнослужащих «коктейлями Молотова», а на отдельных участках — штурмовать пограничные укрепления. В ответ израильские подразделения применили резиновые пули и огнестрельное оружие.

С начала 2000-х годов Турция зачастую выступает покровительницей палестинского народа, оказывая гуманитарную помощь сектору Газа. В мае 2010 года отношения Анкары и Тель-Авива значительно ухудшились из-за инцидента с захватом израильскими войсками «Флотилии свободы» (судов с гуманитарным грузом для сектора Газа). Жертвами инцидента стали девять граждан Турции.

Анкара пригрозила Тель-Авиву ответными мерами и отозвала посла. Дипломатические отношения нормализовались только в июне 2016 года. Израиль согласился выплатить компенсации семьям погибших, а также не препятствовать проходу турецких гуманитарных конвоев в палестинский анклав.

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В конце 2017 года Эрдоган вновь пригрозил разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за решения Трампа о переносе посольства. По словам президента Турции, попытка изменить статус Иерусалима — это «красная линия для мусульман».

Сейчас, помимо ситуации в секторе Газа, недовольство турецкого лидера вызывает политика Израиля и США в отношении Тегерана. 14 мая в интервью BBC он раскритиковал Соединённые Штаты за выход из ядерной сделки и заявил о недопустимости ударов по военной инфраструктуре Ирана в Сирии.

«Израиль постоянно терроризирует эту часть мира. Это ещё один шаг навстречу террору. И с такими действиями нельзя мириться… Президент Обама сделал конструктивный шаг навстречу Ирану (заключение ядерной сделки. — RT). По моему мнению, это был шаг навстречу миру. Мы обеспокоены и не одобряем произошедшее (перенос посольства США в Иерусалим. — RT)», — отметил Эрдоган.

«Демонстративная акция»

 

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов полагает, что Эрдоган не готов к радикальному пересмотру отношений с Израилем и однозначно не будет ссориться с США. По словам эксперта, президент Турции не станет предпринимать резких шагов и разрывать отношения с Тель-Авивом без широкой международной поддержки.

«Отзыв послов для консультаций — это скорее демонстративная акция. У Турции и Израиля сложились взаимовыгодные экономические контакты, разрушать их они не намерены. В то же время, если против Израиля появится мощная коалиция арабских государств, Анкара может принять меры, сократив экономическое и дипломатическое сотрудничество. До полного разрыва дело вряд ли дойдёт», — предположил Куртов в беседе с RT.

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При этом политолог обратил внимание на резкий рост числа жертв беспорядков в секторе Газа. Он считает, что в такой ситуации мусульманские государства вряд ли останутся в стороне. Решение о переносе посольства в Иерусалим, по словам Куртова, было «пощёчиной всему мусульманскому миру». В связи с этим резкая реакция Эрдогана вполне оправданна.

«Конечно, из очередного обострения арабо-израильского конфликта президент Турции стремится получить политическую выгоду, укрепив статус Анкары как региональной державы. Однако, на мой взгляд, конфликт с Тель-Авивом только начинает развиваться и потому Эрдоган не спешит с мерами, ограничиваясь пока привычной гневной риторикой», — пояснил эксперт.

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