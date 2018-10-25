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«Я очень редко пользуюсь мобильным»: Трамп заявил о своей независимости от айфона через него
25 октября 2018, 20:39 • 66 • В мире
Американские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп игнорирует требования службы безопасности и пользуется незащищенным смартфоном для звонков друзьям и коллегам.
Глава Белого дома снова вступил в публичную полемику с прессой, которая на этот раз обвинила его в пренебрежении правилами безопасности. А именно в использовании незащищенных смартфонов, которые могут прослушиваться иностранными разведками.
Соответствующий материал написало издание The New York Times. По данным газеты, Трамп использует незащищенный смартфон, с которого часто звонит друзьям. И это позволяет контролировать его звонки разведкам Китая и России. Так, NYT сообщает, что президент США очень часто использует не специальный телефон для звонков, а тот, который предназначен для написания его знаменитых твитов.
Трамп все опровергает. Об этом Трамп написал твит - естественно, через смартфон.
«Так называемые «эксперты по Трампу» из The New York Times написали длинную и скучную статью о моих телефонных звонках, которая настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени исправлять ее. Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один правительственный мобильный телефон, которым я редко пользуюсь. Эта статья совершенно ложная», - написал президент.
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