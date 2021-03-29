Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / Политика

«Я обозначил круг людей, с которыми продолжу работать»

29 марта 2021, 18:25  •  107 • Политика
В случае избрания главой Пензенской области Олег Мельниченко планирует разобраться со взяточничеством и проконтролировать решение социальных вопросов. Об этом он заявил в блиц-интервью «Известиям». Политик не исключил, что для этого может потребоваться помощь федеральных властей, в том числе финансовая. Президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора региона 26 марта. После вступления в должность он уже принял несколько кадровых решений: отправил в отставку областной кабмин, поручив главам ведомств исполнять свои обязанности до назначения нового, а также уволил трех зампредов правительства региона. Круг чиновников, с которыми врио губернатора готов работать, он обозначил, но подчеркнул, что многое будет зависеть от их эффективности.
— В Пензенской области разразился скандал, связанный с фармрынком. Президент отправил в отставку Ивана Белозерцева, руководившего регионом с 2015 года, после обвинений во взяточничестве. Как вы собираетесь разобраться с последствиями этого громкого дела?
В ближайшее время я проведу консультации в Москве, соберу совещание, и мы выработаем какие-то подходы по этому вопросу, поймем, что нужно сделать. После этого смогу что-то сказать.
— Пензенская область считается депрессивным регионом. Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы вывести его из кризиса, и будет ли выделена дополнительная финансовая помощь из федерального центра?
Пензенская область — абсолютно нормальный регион. У него есть хороший потенциал развития, диверсифицированная экономика. Я его не считаю кризисным. А что касается помощи со стороны федерального центра, от нее никто никогда не отказывается. Естественно, я буду ставить ряд проблемных вопросов, в том числе по бюджету. Мне надо много объектов построить, например школы и дороги. Для этого пишется программа. Самое главное — это нормальная жизнь субъекта и, соответственно, работа над повышением уровня жизни людей.
— Вы уже отправили в отставку правительство Пензенской области и уволили несколько человек с высоких постов — вице-премьеров Дениса Бубнова, Юрия Денисова, Валерия Савина и Дмитрия Семенова. Как вы считаете, больше половины прежних сотрудников областной администрации смогут сохранить свои места?
Я сегодня обозначил круг людей, с которыми буду продолжать работать. И сказал, что это решение носит промежуточный характер. Каждый должен себя проявить. Если люди трудятся эффективно — значит, будут работать. Если нет, мы попросим их покинуть правительство Пензенской области, подберем им новое место. В случае моей победы я дам оценку каждому. Если в процессе решения задач, стоящих перед регионом, кто-то будет не вытягивать вверенное направление, то, соответственно, тоже будем предлагать подыскать другую работу.
— В Пензенской области сегодня действуют 65 пунктов вакцинации от коронавируса и шесть мобильных групп. Как вы оцениваете ситуацию с прививочной кампанией в регионе?
— Абсолютно рабочая ситуация. Вакцинация идет согласно графику.
Справка «Известий»
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин отстранил от должности главу субъекта Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года экс-губернатор через посредников получил от председателя совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки в размере 31 млн рублей. Басманный суд столицы заключил Ивана Белозерцева, а также еще пятерых фигурантов дела под стражу до 20 мая.
Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут в сентябре 2021 года. Олег Мельниченко уже заявил, что будет в них участвовать. В случае избрания он планирует поменять подход к работе и улучшить имидж субъекта, известного «террористами, преступниками или коррупционерами». Для этого политик хочет наладить взаимодействие чиновников с местным населением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 14:45
"Нет пункта о посещении КВН": В России "расшифровали" заявление Кремля по Зеленскому
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 14:45
Москва меняет отношение к контактам с Вашингтоном – Песков
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.