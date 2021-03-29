«Я обозначил круг людей, с которыми продолжу работать»

В случае избрания главой Пензенской области Олег Мельниченко планирует разобраться со взяточничеством и проконтролировать решение социальных вопросов . Об этом он заявил в блиц-интервью «Известиям». Политик не исключил, что для этого может потребоваться помощь федеральных властей, в том числе финансовая. Президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора региона 26 марта. После вступления в должность он уже принял несколько кадровых решений: отправил в отставку областной кабмин , поручив главам ведомств исполнять свои обязанности до назначения нового, а также уволил трех зампредов правительства региона. Круг чиновников, с которыми врио губернатора готов работать, он обозначил, но подчеркнул, что многое будет зависеть от их эффективности.

— В Пензенской области разразился скандал, связанный с фармрынком. Президент отправил в отставку Ивана Белозерцева, руководившего регионом с 2015 года, после обвинений во взяточничестве. Как вы собираетесь разобраться с последствиями этого громкого дела?

— В ближайшее время я проведу консультации в Москве, соберу совещание, и мы выработаем какие-то подходы по этому вопросу, поймем, что нужно сделать. После этого смогу что-то сказать.

— Пензенская область считается депрессивным регионом. Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы вывести его из кризиса, и будет ли выделена дополнительная финансовая помощь из федерального центра?

— Пензенская область — абсолютно нормальный регион . У него есть хороший потенциал развития, диверсифицированная экономика. Я его не считаю кризисным. А что касается помощи со стороны федерального центра, от нее никто никогда не отказывается. Естественно, я буду ставить ряд проблемных вопросов, в том числе по бюджету. Мне надо много объектов построить, например школы и дороги . Для этого пишется программа. Самое главное — это нормальная жизнь субъекта и, соответственно, работа над повышением уровня жизни людей.

— Вы уже отправили в отставку правительство Пензенской области и уволили несколько человек с высоких постов — вице-премьеров Дениса Бубнова, Юрия Денисова, Валерия Савина и Дмитрия Семенова. Как вы считаете, больше половины прежних сотрудников областной администрации смогут сохранить свои места?

— Я сегодня обозначил круг людей, с которыми буду продолжать работать. И сказал, что это решение носит промежуточный характер . Каждый должен себя проявить. Если люди трудятся эффективно — значит, будут работать. Если нет, мы попросим их покинуть правительство Пензенской области, подберем им новое место. В случае моей победы я дам оценку каждому. Если в процессе решения задач, стоящих перед регионом, кто-то будет не вытягивать вверенное направление, то, соответственно, тоже будем предлагать подыскать другую работу.

— В Пензенской области сегодня действуют 65 пунктов вакцинации от коронавируса и шесть мобильных групп. Как вы оцениваете ситуацию с прививочной кампанией в регионе?

— Абсолютно рабочая ситуация. Вакцинация идет согласно графику.