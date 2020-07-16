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«Я обещал»: за памятные медали «75-лет Победы» на украинской таможне задержан экс-замгенедиректора харьковского завода им. Малышева Михаил Исаев
16 июля 2020, 13:00 • 79 • Украина
На границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане, бывшего замгенерального директора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева.
Он возвращался в Харьков после участия в мероприятии, посвящённом памятным событиям Прохоровских сражений. С собой вёз 50 памятных медалей в честь 75-летия Великой Победы, переданные Белгородской ветеранской организацией харьковским ветеранам и участникам тех страшных событий.
«На обратном пути эти 50 медалей были изъяты работниками Службы безопасности Украины. С Михаилом Васильевичем Исаевым в делегации была дочка создателя танка Т-34, Кошкина Татьяна Михайловна, были люди 90 лет и старше. Всех их промурыжили около десяти часов на границе, обыскивая машину, угрожая. Вменяют статью 436 часть 1», — сообщил глава ОПЗЖ в Харькове Андрей Лесик.
«Знала ли о поездке СБУ? — уверен, однозначно — "шмон" гарантирован. Знал ли об этом Исаев и его друзья из Белгорода? — думаю, догадывались. Можно ли было избежать ситуации? — шмона вряд ли, знамо как они умеют "находить" "улики", а вот предъявы можно было бы конечно избежать — не перевозить памятные медали. Но...
— Это была моя личная инициатива — сказал мне в телефонном разговоре Михаил Васильевич — я бы не смог иначе, я обещал!
Вот это вот "Я обещал!", то, что утратилось из совести у многих, многих соотечественников, но то, с чем самые достойные несут по жизни память поколений. Я обещал!», — прокомментировал задержание Исаева бывший харьковский политзаключённый Олег Новиков на своей странице в Facebook.
Михаила Исаева обвиняют по статье «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичном исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики"», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 12 июля 1943 года на поле под Прохоровкой 800 советских танков почти лоб в лоб столкнулись с 400 немецкими машинами. Красная армия в тот день понесла огромные потери, однако не дала немцам пройти к Курску.
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