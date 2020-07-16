«Я обещал»: за памятные медали «75-лет Победы» на украинской таможне задержан экс-замгенедиректора харьковского завода им. Малышева Михаил Исаев

На границе Украины и России СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане, бывшего замгенерального директора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева.Он возвращался в Харьков после участия в мероприятии, посвящённом памятным событиям Прохоровских сражений. С собой вёз 50 памятных медалей в честь 75-летия Великой Победы, переданные Белгородской ветеранской организацией харьковским ветеранам и участникам тех страшных событий., — прокомментировал задержание Исаева бывший харьковский политзаключённый Олег Новиков на своей странице в Facebook.Михаила Исаева обвиняют по статье «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичном исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики"», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.Напомним, 12 июля 1943 года на поле под Прохоровкой 800 советских танков почти лоб в лоб столкнулись с 400 немецкими машинами. Красная армия в тот день понесла огромные потери, однако не дала немцам пройти к Курску.