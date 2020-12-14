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Я нечаянно... Twitter неуклюже оправдался за попытки заткнуть рот Трампу
14 декабря 2020, 02:10 • 73 • Политика
Администрация Twitter неуклюже оправдалась за попытки заткнуть рот президенту США Дональду Трампу, который регулярно сообщает о фальсификациях демократов на выборах. Американский сервис микроблогов попытался объясниться в стиле "я нечаянно...".
Как сообщила официальный представитель компании в своём письме, направленном в редакцию газеты The Hill, модераторы ввели ограничения "непреднамеренно".
Речь идёт о твите Трампа, в котором тот заявил о своей фактической победе на выборах, а также обвинил губернаторов Джорджии и Аризоны в том, что они позволили "украсть голоса" на своей территории. Президент призвал людей "проголосовать за их увольнение".
Модераторы Twitter поставили под сообщением Трампа пометку: "Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается". При этом они отключили возможность использования лайков и ретвитов в отношении этого поста.
Свои действия они объяснили пользователям попыткой избежать "нарушения правил Twitter". Однако цензура, распространившаяся с Трампа на обычных пользователей, вызвала скандал, и компании пришлось дать официальные объяснения.
Мы непреднамеренно приняли меры, чтобы ограничить взаимодействие с помеченным твитом. Теперь вы можете взаимодействовать с твитом, но в соответствии с нашей политикой гражданской честности он будет по-прежнему помечен, чтобы предоставить больше контекста для всех, кто может увидеть твит, - пояснила пресс-секретарь Twitter.
Напомним, что Трамп и раньше подвергался цензуре на этой интернет-площадке. Во время выборов его сообщения о фальсификациях несколько раз скрывались плашкой о том, что твит несёт в себе неподтверждённую информацию. После к чистке неудобных комментариев присоединился YouTube, который начал удалять все ролики о махинациях во время выборов.
Добавим также, что 17 американских штатов поддержали иск прокурора Техаса, который требует признать недействительными итоги голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако Верховный суд его отклонил.
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