Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Главная / Политика

Я нечаянно... Twitter неуклюже оправдался за попытки заткнуть рот Трампу

14 декабря 2020, 02:10  •  73 • Политика
Администрация Twitter неуклюже оправдалась за попытки заткнуть рот президенту США Дональду Трампу, который регулярно сообщает о фальсификациях демократов на выборах. Американский сервис микроблогов попытался объясниться в стиле "я нечаянно...".
Как сообщила официальный представитель компании в своём письме, направленном в редакцию газеты The Hill, модераторы ввели ограничения "непреднамеренно".
Речь идёт о твите Трампа, в котором тот заявил о своей фактической победе на выборах, а также обвинил губернаторов Джорджии и Аризоны в том, что они позволили "украсть голоса" на своей территории. Президент призвал людей "проголосовать за их увольнение".
Модераторы Twitter поставили под сообщением Трампа пометку: "Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается". При этом они отключили возможность использования лайков и ретвитов в отношении этого поста.
Свои действия они объяснили пользователям попыткой избежать "нарушения правил Twitter". Однако цензура, распространившаяся с Трампа на обычных пользователей, вызвала скандал, и компании пришлось дать официальные объяснения.
Мы непреднамеренно приняли меры, чтобы ограничить взаимодействие с помеченным твитом. Теперь вы можете взаимодействовать с твитом, но в соответствии с нашей политикой гражданской честности он будет по-прежнему помечен, чтобы предоставить больше контекста для всех, кто может увидеть твит, - пояснила пресс-секретарь Twitter.
Напомним, что Трамп и раньше подвергался цензуре на этой интернет-площадке. Во время выборов его сообщения о фальсификациях несколько раз скрывались плашкой о том, что твит несёт в себе неподтверждённую информацию. После к чистке неудобных комментариев присоединился YouTube, который начал удалять все ролики о махинациях во время выборов.
Добавим также, что 17 американских штатов поддержали иск прокурора Техаса, который требует признать недействительными итоги голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако Верховный суд его отклонил.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
13 декабря 2020, 22:30
"Выведите его!" Гордону указали на дверь в эфире украинского ТВ
13 декабря 2020, 22:30
Закрытое совещание - спор о макарошках разозлил Путина: "Это недопустимо!"
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
13 декабря 2020, 22:30
"Иногда на расстоянии 5-6 метров": Песков раскрыл правду о "бункере" Путина
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
13 декабря 2020, 22:30
Путин публично отчитал министра: "Куда, куда вы смотрите-то?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политол...
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигна...
14 декабря 2020, 00:20
Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."
14 декабря 2020, 00:20
В пику России. Как Зеленский наградил убийцу журналистов орденом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
08 декабря 2020, 13:15
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.