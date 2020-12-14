Я нечаянно... Twitter неуклюже оправдался за попытки заткнуть рот Трампу

Как сообщила официальный представитель компании в своём письме, направленном в редакцию газеты The Hill, модераторы ввели ограничения "непреднамеренно".

Речь идёт о твите Трампа, в котором тот заявил о своей фактической победе на выборах, а также обвинил губернаторов Джорджии и Аризоны в том, что они позволили "украсть голоса" на своей территории. Президент призвал людей "проголосовать за их увольнение".

Модераторы Twitter поставили под сообщением Трампа пометку: "Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается". При этом они отключили возможность использования лайков и ретвитов в отношении этого поста.

Свои действия они объяснили пользователям попыткой избежать "нарушения правил Twitter". Однако цензура, распространившаяся с Трампа на обычных пользователей, вызвала скандал, и компании пришлось дать официальные объяснения.

Мы непреднамеренно приняли меры, чтобы ограничить взаимодействие с помеченным твитом. Теперь вы можете взаимодействовать с твитом, но в соответствии с нашей политикой гражданской честности он будет по-прежнему помечен, чтобы предоставить больше контекста для всех, кто может увидеть твит, - пояснила пресс-секретарь Twitter.

Напомним, что Трамп и раньше подвергался цензуре на этой интернет-площадке. Во время выборов его сообщения о фальсификациях несколько раз скрывались плашкой о том, что твит несёт в себе неподтверждённую информацию. После к чистке неудобных комментариев присоединился YouTube, который начал удалять все ролики о махинациях во время выборов.

Добавим также, что 17 американских штатов поддержали иск прокурора Техаса, который требует признать недействительными итоги голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако Верховный суд его отклонил.