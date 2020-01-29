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«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера

29 января 2020, 16:24  •  23 • В России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» свое недавнее заявление о том, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове. Высказывание экс-главы незалежной прозвучало в программе "60 минут" на телеканале «Россия 1». Тогда Кравчук не стал объяснять, откуда у него эта информация и какими документами подкреплены его слова. Он сообщил лишь то, что Гитлер и Сталин якобы пытались договориться до начала Второй мировой войны.

- Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове – прим.ред) напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса, - объяснил свои слова на Радио "Комсомольская правда" Леонид Кравчук.

Он добавил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе:

- Это уже дело журналистов, и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно? –добавил бывший президент Украины.

В Совете Федерации подчеркнули недостоверность сведений о встрече лидеров двух стран перед началом войны – заявление назвали фальсификацией.

Напомним, что заявление Кравчук сделал на фоне выступления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая на церемонии памяти, посвященной узникам Освенцима в Польше, обвинил Советский Союз в развязывании войны.

Леонид Кравчук о встрече Сталина и Гитлера.

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