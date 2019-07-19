«Я не вещь, чтобы меня на кого-то менять!»: украинский суд оставил журналиста Кирилла Вышинского под арестом

То, что главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного больше года назад, сегодня не выпустят на свободу, понимали, наверное, все. Включая самого Кирилла. Президент Украины Владимир Зеленский дал ясно понять: до выборов в Верховную Раду (они состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля) он рискованных шагов предпринимать не будет. А то ведь сбегутся националисты, поднимут шум, и часть электората партии Зеленского пойдет голосовать за партию Порошенко. Такого Зеленский допустить не мог. А утром, за несколько часов до суда над Вышинским, Зеленский и вовсе заявил, что Вышинского стоит обменять. Например, на террориста Олега Сенцова, осужденного в 2015 году за подготовку теракта в Крыму. В Киеве, кстати, на домах висят растяжки с надписью «Свободу Сенцову».

Полиции на этот раз было очень мало, массовка у здания суда состояла из журналистов. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Подхожу к зданию Подольского районного суда Киева. Толпятся журналисты, а вот полиции практически нет. Даже националисты и «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация), хотя их хлебом не корми, поленились приехать. Для сравнения, в минувший понедельник (в тот день суд перенес заседание на пятницу из-за отсутствия одного из судей) здание со всех сторон окружали несколько десятков полицейских. Рядом стоял фургон с военными. Толпились националисты. Какие-то мужики размахивали флагами и требовали оставить Вышинского под арестом. Все ждали провокаций. И были уверены, что Вышинского отпустят. Ведь Конституционный суд Украины принял решение, что по делам о госизмене (по этой статье судят Вышинского) подследственных не обязательно содержать под стражей. Достаточно подписки о невыезде. Представители Генпрокуратуры Украины рвали и метали. По их мнению, Вышинского надо запереть в тюрьме на 15 лет или, как минимум, совершить выгодный обмен с Россией. Например, обменять Кирилла на 24 задержанных в Керчи украинских моряка. Но, несмотря на все это, даже в Генпрокуратуре Украины в понедельник анонсировали: Вышинский прямо сегодня может выйти на свободу. Соврали.

- Наверное, на понедельник суд перенесут, и отпустят уже – сразу после выборов, - строили догадки собравшиеся у суда украинские журналисты.

22 июля, в понедельник, у Кирилла истекал срок содержания под стражей. Все украинские журналисты, которые лично знакомы с Вышинским, и с которыми мне удалось пообщаться, признаются: Кирилл человек крайне порядочный, профессионал, и ни в чем не виноват.

Начинается суд. В душном зале не пропихнуться, еле протискиваюсь. Прокурор просит продлить арест Вышинскому на 60 дней. Дают слово Кириллу. Он уверяет, что больше всех заинтересован в установлении судом истины, и просит отпустить его под личное обязательство.

За процессом внимательно следят украинские СМИ. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Я знаю о тяжести наказания по таким делам (госизмена). Но нет никаких доказательств, что я это преступление совершал. Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять, - говорит Кирилл.

А еще дает понять, что после освобождения хочет продолжать свою профессиональную деятельность.

Судьи (их трое) объявляют, что уходят совещаться. 30 минут их нет. Прокуроры бесстыдно ржут прямо в зале суда. Настроение у них приподнятое. Кирилл сидит, опустив голову. Видно, как сильно он устал. Возращаются судьи. Сообщают, что арест Вышинского продлен на целых два месяца – до 19 сентября.

- Кирилл, вы этого ожидали? – кричат Вышинскому журналисты.

- Я ожидаю, чего угодно. Кто всему готов, - мрачно отвечает Кирилл.

И все же видно: еще в два месяца заключения он не верил. Не хотел верить.

- А что скажете о вашем обмене?

- Мне об этом ничего не известно. Это тренд ушедшей политической власти – говорить о моем обмене, - замечает Кирилл.

В понедельник Вышинского доставили в суд на полицейском автобусе с большими стеклами. Сегодня - в автозаке без окон. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Если бы только ушедшей... Не хотелось верить, но для пришедшего к власти Зеленского Вышинский стал такой же разменной монетой в политической игре.

- А вы готовы продолжать работать журналистом? – повторяют и так уже ранее заданный вопрос украинские коллеги.

Они будто и сами не понимают происходящего с Вышинским абсурда.

- Я сижу в тюрьме! О чем вы вообще говорите?! – не выдерживает Кирилл.

Выхожу на улицу. Из окна соседнего дома какой-то недоумок орет: «Свободу Юрию Деточкину!». Народ в ответ гогочет. Кирилла выводят из здания. В понедельник его доставили в суд на полицейском автобусе с большими стеклами. Сегодня - в автозаке без окон.

РЕПОРТАЖИ АВТОРА ИЗ КИЕВА

Как Киев переводят на украинский: Расстреливать за русский не будем. Но не хочешь учить мову - признаем «негражданином»

В Незалежной вступил в силу закон «Про мову» (о языке), по которому «державний» (украинский) становится обязательным во всех сферах жизни. Владеть им обязан каждый «громодянин» (гражданин). Отныне в государственных, медицинских, образовательных учреждениях и даже в магазинах, ресторанах и парикмахерских все должны разговаривать исключительно на украинском. Русский разрешается употреблять лишь в быту и в церкви. (подробности)

Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с улиц убрали

В последний раз я была в Киеве в марте - накануне президентских выборов. Наблюдала последние конвульсии Петра Порошенко на посту главы государства, видела, как толпа орет ему на митингах «ганьба!» (позор) и «обокрал армию», разговаривала и с горожанами, и даже с военными (теми самыми, что борются с «террористами» в Донбассе), и все, как один, мне тогда твердили: «Достало! Хотим жить по-новому!». И вот это новое в лице Владимира Зеленского пришло. Два месяца после инаугурации. Полегчало ли нашим братьям-украинцам? (подробности)