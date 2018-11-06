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«Я не уверен, вероятно, нет»: Трамп о возможной встрече с Путиным в Париже
06 ноября 2018, 02:24 • 45 • Политика
Трамп не уверен, что встретится с Путиным в Париже на мероприятиях по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
Президент США Донaльд Трамп сообщил, что «не уверен», что сможет встретиться с главой России Владимиром Путиным 11 ноября в Париже. В этой связи глава Белого дома предложил перенести встречу на другое место и время.
Тем не менее президент США не исключил, что увидится с главой России на полях саммита G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря. Также Дональд Трамп добавил, что впереди у него ещё «много встреч» с Владимиром Путиным.
Напомним, что 11 ноября в Париже пройдут памятные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. На них приедут многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа. Предполагалось, что главы государств встретятся и проведут двусторонние переговоры. Теперь все эти планы под большим вопросом.
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