«Я не убийца»: амнистированный Грачья Арутюнян — об унёсшем жизни 18 человек ДТП, работе и планах на будущее

Грачья Арутюнян, виновник ДТП в Новой Москве, в результате которого летом 2013 года погибли 18 человек, рассказал RT, что глубоко соболезнует родным погибших. По его словам, он до сих пор тяжело переживает случившееся. В 2014 году Арутюнян был осуждён на 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима. В прошлом году мужчину экстрадировали в Армению, после того как он отбыл большую часть наказания. В ноябре он вышел на свободу по амнистии. Как отметил Арутюнян, теперь он ищет работу, но за руль не сядет — по решению суда у него забрали права.

RT удалось получить комментарий Грачьи Арутюняна — водителя, по вине которого в 2013 году произошло ДТП в Новой Москве, унёсшее жизни 18 человек. Несколько дней назад мужчина вышел на свободу по амнистии, приуроченной к 2800-летию Еревана и 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

Арутюнян рассказал, что остро переживает трагедию.

«Рад ли я амнистии? Как сказать. Мне очень тяжело, погибло много людей, и я до сих пор постоянно вспоминаю обо всём этом. Я же человек, а не убийца», — заявил он.

Чуть более года назад Арутюнян был экстрадирован в Армению и последние месяцы находился на так называемом открытом режиме содержания, который позволяет заключённому покидать исправительное учреждение в дневное время и даже работать. В ряде СМИ со ссылкой на тестя Арутюняна Виктора Мартиросяна появились сообщения, что мужчина работает таксистом в Ереване. Однако виновник ДТП эту информацию опроверг, сославшись на то, что работать водителем ему запретил суд.

«Я не работаю таксистом, водительские права мне не вернули. Сейчас ищу какую-то работу, ведь у меня есть семья, её надо кормить. В Россию мне запрещён въезд на пять лет, поэтому возвращаться туда не планирую, буду работать здесь», — рассказал Арутюнян.

Мужчина также ещё раз передал родным погибших свои самые глубокие соболезнования.

«Трудно выразить все мои чувства словами. Я очень переживаю, что так произошло, и очень им сочувствую», — заявил Арутюнян.

В ДТП погибли 18 человек

Авария, которая стала одной из самых крупных в столичном регионе за последние годы, произошла 13 июля 2013 года в Новой Москве. Рейсовый автобус ЛиАЗ, перевозивший около 60 пассажиров, двигался из Подольска в Курилово. Рядом с селом Ознобишино из-за поворота вылетел КамАЗ с отказавшими тормозами, за рулём находился Арутюнян.

Грузовик был перегружен: в кузове находилось более 10 тонн щебня. Не сумев остановить машину, Арутюнян попытался вывернуть руль, чтобы избежать столкновения. При попытке совершить на высокой скорости левый поворот грузовик накренился, потерял контакт левых колёс с поверхностью и, опрокидываясь, на полном ходу протаранил правый борт ЛиАЗа. Водитель автобуса не ожидал столкновения и даже не пытался уйти от приближающегося самосвала.

Удар грузовика оказался настолько сильным, что автобус фактически разорвало пополам. На месте ДТП погибли 14 человек, четверо скончались от полученных травм в больнице. Ещё порядка 40 человек пострадали.

Грачья Арутюнян — ветеран карабахской войны. Мужчина приехал в Россию на заработки, чтобы накопить на памятник погибшему сыну. Он признал себя полностью виновным, не пытался уйти от ответственности или переложить вину на кого-то другого. При этом в ходе следствия выяснилось, что Арутюнян не имел права работать в России и имел на руках поддельный трудовой патент.

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Однако защита Арутюняна отмечает, что водителя несправедливо считать единственным виновником ДТП.

«Во время следствия я с коллегами выезжал на место происшествия. Уклон, с которого съехал грузовик, составляет больше 5%. В этом случае должен быть установлен соответствующий знак, но его не было. Как говорили даже родственники погибших в зале суда, его одного образцово-показательно наказали, а другие виновные в трагедии так и не понесли ответственности», — заявил RT защищавший Арутюняна в суде московский адвокат Рубен Маркарьян.

«До сих пор очень переживает»

Большой резонанс на родине Арутюняна спровоцировал тот факт, что на одном из судебных заседаний шофёр был одет в женский халат. В Армении посчитали это недопустимым: в стране прошли массовые протесты и прозвучали жёсткие заявления со стороны общественных и политических деятелей.

Арутюнян был признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ему грозило до семи лет лишения свободы, и суд назначил обвиняемому почти максимальное наказание — 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Также Арутюняна лишили права управления транспортными средствами на три года после освобождения.

Владельца неисправного грузовика, давнего друга Арутюняна, к уголовной ответственности не привлекли.

Летом 2017 года, когда Арутюнян отсидел большую часть срока, его экстрадировали в Армению. Для этой процедуры ему было необходимо расплатиться по всем гражданским искам. Деньги — порядка 18 млн рублей — были собраны с помощью армянской диаспоры.

Как уже отмечалось ранее, в последние месяцы Арутюняну было позволено покидать исправительное учреждение в дневные часы.

«Конечно, он до сих пор очень переживает. Грачик и после ДТП много плакал, он такой человек, что даже курицу не режет, абсолютно мирный, ему всё это пережить особенно тяжело было», — рассказал RT тесть Виктор Мартиросян.

Кстати, именно он установил памятник на могиле сына Арутюняна, ради которого мужчина и отправился на заработки в Россию.