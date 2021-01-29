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"Я не святой": Лукашенко покаялся перед студентами

29 января 2021, 13:45  •  106 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии рассказал о допустимых формах протеста
Белорусы имеют право на собственное мнение. Но выражать его нужно в определенных законом рамках. На это президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание местной молодежи.
В пятницу, 29 января, глава Республики пообщался со студентами. Он приехал в БГУ, при этом по видеосвязи к встрече подключились учащиеся госуниверситетов в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Гродно.
Обсуждая последние политические события в стране, Лукашенко отметил, что ему не за что стыдиться: он ничего не украл, а всю свою жизнь "положил на Беларусь".
"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили",
– подчеркнул Лукашенко. Он допустил, что в стране могут быть недовольные, которые хотят перемен, однако призвал помнить о законе.
"Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона",
– цитирует Лукашенко Тut.by.
11-12 февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание. По словам президента, на этом съезде будут приняты решения о важнейшей реформе страны. Однако по оценке экспертов, формат мероприятия этого не предусматривает.

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