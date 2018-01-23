Я не шучу: Президент Филиппин призвал военных пристрелить его, если он вовремя не уйдёт

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Дутерте разрешил застрелить его, если он возомнит себя диктатором.

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных пристрелить его, если он захочет стать диктатором. Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения военной базы.

Напомним, что Дутерте известен в своей стране и в мире своими резкими и прямыми высказываниями. Он неоднократно в нецензурных выражениях рассказывал о том, как относится к руководству США.

Недавно президент Филиппин "разрешил" полицейским стрелять в "идиотов", которые сопротивляются аресту. Также Дутерте дал добро застрелить его самого, если он не покинет свой пост по истечении президентского срока и станет диктатором.

"Если я буду оставаться у власти слишком долго и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу", - сказал он, обращаясь к военным.

Дутерте подчеркнул, что именно в этом и заключается профессиональный долг полиции и национальных войск.