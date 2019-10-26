Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам
США обгоняют Россию по лазерам?
Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации
Россия взяла НАТО в клещи
Главная / В России

«Я не сдалась, потому что не имею права»: как Марию Бутину встретили в России

26 октября 2019, 23:09  •  34 • В России
В субботу, 26 октября, Мария Бутина вернулась в Россию. Она провела в американской тюрьме больше года и трёх месяцев по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Из аэропорта девушка сразу отправилась в студию RT. По словам Бутиной, её история свидетельствует о том, что россиянам в США «следует беспокоиться». Она также призналась, что была удивлена столь быстрой реакции российских дипломатов на её арест, и рассказала о начальном периоде заключения, когда её держали в одиночной камере.
 
© RT
 

В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида). Россиянка провела в заключении более года и трёх месяцев по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США.

Утром в аэропорту Шереметьево собрались несколько десятков журналистов, российские дипломаты, а также родственники россиянки, среди которых её отец Валерий и тётя Людмила.

«Сегодняшняя встреча Бутиной с отцом — это было просто до слёз, она была очень сильной. Никакой патетики, никакой наигранности», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

  • Встреча в аэропорту

После долгожданной встречи Бутины в сопровождении сотрудников МИД направились к выходу из зоны таможенного контроля аэропорта, где их ждали журналисты.

Мария сообщила, что рада возвращению домой, и поблагодарила всех, кто её поддерживал.

«Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — заключила Бутина.

Добавим, что 26 октября Министерство иностранных дел России сменило свои аватары в социальных сетях. На протяжении 467 дней — с момента ареста россиянки в США — в аккаунтах ведомства стояла фотография девушки.

«Для чего мы это сделали? Чтобы даже в тот самый момент, когда ей говорили: «Да кто там о тебе помнит, о тебе забыли, кому ты нужна», — она знала, что если на первой странице Министерства иностранных дел стоит её фотография, то о ней помнят и будут помнить до того момента, пока она не приземлится в Москве», — пояснила Мария Захарова.

По её словам, вся американская система работала на то, чтобы девушка «сломалась». Захарова также пообещала «сюрприз», отвечая на вопрос, сделает ли МИД деловое предложение Бутиной.

Добавим, что после прибытия в Москву Мария Бутина стала гостем студии RT. Ранее её отец Валерий указывал, что RT — любимый телеканал дочери. В ходе поездки в студию девушка рассказала, что «особенно страшными» были первые дни тюремного заключения.

  • Дорога в студию RT
«Очень рада вернуться домой»: Мария Бутина прилетела в Москву

«А потом, когда наши дипломаты начали приносить мне сводки, — здесь про меня писали, RT про меня писал — для меня это была очень сильная поддержка, глоток свежего воздуха», — добавила Бутина.

Также во время поездки Марии по видеосвязи позвонила её мать Ирина. Девушка не смогла сдержать слёз.

  • Разговор с мамой
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс

«Я думаю, что надо поздравить Марию Бутину, её родителей, близких. Мы все рады, что она вновь на родной земле. Я понимаю, что это была политическая расправа над Марией Бутиной. На будущее нам всем будет урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась», — заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Горжусь тем, что я россиянка»

Мария Бутина также приняла участие в прямом эфире RT. В беседе с ведущим Юнаном О'Нилом она затронула тему американского правосудия. По словам россиянки, произошедшее с ней свидетельствует о том, что Америка «теряет свою систему правосудия».

«Я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку, если вы россиянин в США, вам следует беспокоиться», — считает девушка.

Она также рассказала о первых 117 днях, которые провела в одиночной камере, отметив, что «это был ужасный опыт».

«Они пытались сломить волю, но я не знаю зачем. Я не знаю никаких секретов, я всего лишь студентка, которая верила в мирные отношения между нашими странами. У меня не было денег, не было никакого заговора. Я, получается, сама с собой была заговорщицей. Я не занималась никакой незаконной деятельностью, не было никаких жертв. Моё единственное преступление в том, что я не зарегистрировалась. Разве нормально держать человека четыре месяца в одиночной камере, а потом ещё многие месяцы за то, что он не подал какие-то документы? Мне кажется, это перебор», — констатировала Бутина.

"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то": Зеленский приехал на передовую

Она также добавила, что никогда не была шпионкой, и выразила сожаление, что в США, где постоянно говорят о «гендерном равенстве», не придерживаются этого принципа.

«Если бы я не была женщиной, то не было бы этих обвинений сексуального характера в отношении меня, но в США не хотят это признавать», — пояснила она.

По словам девушки, не было никаких оснований для её задержания. Вместе с тем Бутина объяснила, почему пошла на сделку со следствием. Россиянка подчеркнула, что на фоне антироссийской информационной кампании, которая развернулась в США, суд присяжных вынес бы обвинительный приговор и она получила бы 15 лет тюремного заключения. Об этом свидетельствует статистика по вынесению приговоров в отношении иноагентов, добавила девушка.

Бутина отметила, что даже в день окончания тюремного заключения не знала, что с ней будет дальше.

«Всё, что со мной происходило, напоминало «Алису в Стране чудес» — такое безумие, непредсказуемость. Ожидала чего угодно вплоть до того момента, когда самолёт приземлился в Москве», — добавила девушка.

Кроме того, Бутина призналась, что была удивлена, когда получила поддержку со стороны российских дипломатов буквально на следующий день после ареста. Она подчеркнула, что не была проправительственной активисткой, но за неё боролись, потому что она гражданка РФ.

«Я предпочитаю судить о человеке и стране по делам, и мне кажется, что моя страна делала всё, чтобы меня защитить. Я горжусь тем, что я россиянка», — заявила Бутина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
26 октября 2019, 02:09
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
26 октября 2019, 23:09
«Я не сдалась, потому что не имею права»: как Марию Бутину встретили в России
26 октября 2019, 11:54
Мария Бутина вернулась в Россию
26 октября 2019, 02:09
«Хватит винить женщину!»: Депутат Поклонская требует не запрещать аборты
26 октября 2019, 15:09
«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.