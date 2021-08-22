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Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками — Зеленский о визите Меркель
22 августа 2021, 06:30 • 90 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев — гарантий для страны в споре по газопроводу «Северный поток-2». Об этом украинский лидер заявил в интервью немецкому изданию Funke.
В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание транспортировать через Украину некий минимальный объем газа.
«Я надеюсь, что Меркель достигнет определенного соглашения с Путиным, прежде чем она прибудет в Киев», - отметил он.
Свои отношения с канцлером Германии Зеленский охарактеризовал как прагматичные.
«Меня больше интересуют результаты, что поддаются учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками», - подчеркнул президент.
Помимо «Северного потока-2», Зеленский и Меркель обсудят ситуацию в Донбассе. Во время визита в Москву 20 августа канцлер подчеркнула важность «нормандского формата» для урегулирования конфликта в регионе. По её словам, она обсудила с Владимиром Путиным возможность проведения очередной встречи на высоком уровне в «нормандском формате», когда стороны придут к согласию относительно её конкретного содержания. Во время своего визита канцлер намерена выступить за создание повестки дня такой встречи.
Напомним, визит Ангелы Меркель в столицу Украины состоится в воскресенье, 22 августа. Накануне немецкий канцлер побывала в Москве, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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