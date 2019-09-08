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«Я не обращаю внимания на эти заявления»: Глава Крыма ответил на протесты МИД Украины по поводу выборов 2019 в Крыму

08 сентября 2019, 16:39  •  97 • В России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не стоит обращать внимания на очередной протест со стороны Украины против проходящих в Крыму выборов.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, полуостров выбирает депутатов в Государственный совет РК и Законодательное собрание Севастополя, а также в городские и сельские советы. В МИД Украины выразили в связи с этим «решительный протест», заявив, что не признают результаты этих выборов. В незалежной назвали голосование «незаконными действиями России» и призвали другие страны тоже не признавать итоги этих выборов.

- Я уже не читаю такие новости! - прокомментировал это заявление глава республики Сергей Аксенов. - Пишут одно и то же, я уже наперед могу уже, как Нострадамус, предсказать, что они напишут. Я вообще не отвлекаюсь на это все. Кто приезжает сюда, в том числе, граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым двигается вперед и не стоит на месте. Мы идем в правильном направлении. Крым - уже системно и стабильно развивающийся регион Российской Федерации.

Аксенов уверен, что голосование пройдет в штатном режиме, и жители полуострова отдадут свой голос за тех, кто «обеспечит развитие республики».

Как сообщала КП-Крым, международные наблюдатели в этом году не принимают участие в выборах ни в Республике Крым, ни в Севастополе. Никаких запретов на их присутствие не было, однако ни один наблюдатель просто не изъявил желания приехать и не подал соответствующие документы в избирательные комиссии.

По состоянию на 12.00 явка в Республике Крым на выборы составила порядка 15%, а в городе-герое Севастополе - чуть более 12%.

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