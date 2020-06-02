«Я не могу дышать!» Полицейский произвол и карантин как поводы для революции • 124 • Аналитика

Джордж Флойд и Дерек Шовен. Источник: trend.az



Чернокожие под прицелом

Полиция в США, как известно, обладает практически неограниченной властью. Спорные действия отдельных полисменом чаще всего оправдываются судом. К примеру, блюститель порядка приезжает на детскую площадку и стреляет в чернокожего подростка, играющего с пластмассовым пистолетом. В суде полицейского оправдывают, и он продолжает нести службу. Логически здесь все очень просто: американцы — самая вооруженная нация, и никто не мог исключить, что молодой афроамериканец действительно развлекался с боевым оружием. Для того чтобы полицейский почувствовал свою безнаказанность, должны сойтись несколько факторов. Во-первых, конфликтная ситуация развивается в бедном квартале – это обеспечивает относительную неприкосновенность полицейского, так как у местного населения нет денег на дорогих адвокатов. Во-вторых, у предполагаемого преступника должно быть оружие или его имитация – в данном случае может сойти и простой кухонный нож. Наконец, третье условие – это расовая принадлежность жертвы. Если это латиноамериканец или чернокожий, то применение огнестрельного оружия полицейским (при соблюдении всех трех факторов) априори будет безнаказанным. И это не пустые слова.





США выходят из самоизоляции. Источник: vk.com

В среднем в США полицейские убивают по 2,8 человека в сутки, при этом чернокожему попасть в эту печальную статистику гораздо проще, чем латиноамериканцу и тем более чем белому. В среднем из 100 тысяч задержанных в американской полиции убивают 2,4 чернокожего, 1,2 латиноамериканца и всего 0,7 человека с белой кожей. По статистике, риск быть застреленным стражем у чернокожего составляет немалые 1 из 1000. Безусловно, большую роль играет стереотипы мышления американцев. По их мнению, если афроамериканец, то обязательно из бедного квартала, безработный, физически сильный и агрессивный. С такими разговор короткий – в лучшем случае жесткое задержание, в худшем – пуля. В дальнейшем особо не никто и разбираться не будет: у родственников обычно нет средств для оказания юридического давления на убийц, а особое положение касты офицеров полиции часто делает их непогрешимыми.





Восемь минут под коленом офицера полиции. Источник: vk.com

Но вот с задержанием Джорджа Флойда в Миннесоте вышла неувязка. 25 мая в восемь часов вечера полицейский наряд выехал на усмирение афроамериканца, которого до этого задержала пара офицеров правопорядка. Сам Флойд с приятелем сидели в джипе и никакого особого внимания не привлекали. По крайней мере, на камерах наружного наблюдения ничего предосудительного не видно. Позже появилась версия, что Джордж с приятелем пытался в местном магазине сбыть поддельную 20-долларовую купюру или чек. Сначала с этой парочкой провели воспитательную беседу, после чего Джорджа в наручниках отвели к полицейской машине. Флойд опрометчиво попытался то ли убежать, то ли оказать сопротивление, но был повален тремя полисменами на асфальт. Неподалеку оказались прохожие, запечатлевшие, как офицер полиции Дерек Шовен в течение 8 минут держал колено на шее задержанного. Еще двое буквально сидели на парне. Сам Флойд далеко не мелкий парень, но от такого обращения потерял сознание и, очевидно, тут же на асфальте и умер. Перед гибелью он умолял отпустить шею и стонал, что не может дышать. Смерть чернокожего констатировали уже в больнице, видеозапись полицейской жестокости попала в Интернет, всех четверых полицейских тут же уволили. При этом Шовену сейчас грозит до 25 лет тюрьмы, его дело ведет само ФБР. И все из-за сотовых телефонов неравнодушных прохожих, запечатлевших все этапы – от сопротивления до смерти.



Надо сказать, что в США полицейские регулярно и без всякого повода досматривают и задерживают именно афроамериканцев, поэтому особого удивления факт пристального внимания стражей к «Мерседесу» Флойда не должен вызывать. Просто вышли из кафе и просто задержали, пусть и с подозрением на фальшивомонетничество. Как задержали в 2014 году Эрика Гарднера, нелегального торговца сигаретами и отца шестерых детей. Его также решили усмирить удушающим приемом, но не рассчитали силы и убили. Это стало очередным поводом для волны насилия. Позже в США из-за этого умирали и гражданские, и полицейские. Протесты позже получили в качестве лозунга последние слова несчастного: «Я не могу дышать!» (I Can't Breathe).



Виноваты или русские, или COVID-19

Протесты, которые в настоящее время охватили чуть ли не всю страну, похоже, собрали под своими знаменами не только сочувствующих борцов с расизмом, но и откровенных мародеров. В лучших традициях американского бунта граждане дружно выносят содержимое супермаркетов и ювелирных магазинов. Первая жертва как раз и появилась из-за такого вторжения – хозяин торговой точки, защищая имущество, убил грабителя. Спусковым крючком массовых беспорядком стала не только смерть Флойда, но тяжелое экономическое положения части американцев. Миллионы из них потеряли работу, и щедрые подарки со стороны государства не смогли компенсировать потери доходов. Кстати, погибшего также недавно уволили из охранников местного кафе в связи с пандемией и кризисом. Учитывая, что в США сейчас доля безработных составляет порядка 20%, можно предположить весь потенциал современного протеста. Беспорядки в Фергюсоне шестилетней давности покажутся детскими шалостями по сравнению с волной жестокости от людей, которым нечего терять.





Источник: vk.com

Любой сторонний наблюдатель удивится столь масштабным акциям гражданского неповиновения, которые до сих пор не привели к смене власти в США. Собственно, американцы делают всё, что угодно: жгут полицейские участки, машины, грабят, требуют возмездия и смещения Трампа. Дошло до того, что протестующие блокировали Белый дом и даже загнали президента в подземное убежище. Ненадолго, правда. Лидер страны выбрался и тут же обвинил отдельных губернаторов в излишней мягкости к протестующим. «Судить и сажать!» Именно так можно кратко описать ответную реакцию президента на антирасистские выступления, погубившие уже 20 жизней. Ни о каком признании проблемы расизма в полиции, в частности, и в стране в общем, речи не идет. Протесты, если их сейчас не остановить, грозят полномасштабной гражданской войной. На улицах уже начали использовать стрелковое оружие, которого по обе стороны фронта в избытке.



В такой напряженной обстановке в США находятся инициативные люди из CNN, обвиняющие Россию в поддержке протестного движения. Якобы отечественные спецслужбы намеренно раскаляют ситуацию в своих интересах. Очевидно, здесь сыграл очередной американский стереотип: если есть протест, значит, это кому-то нужно. Обычно в мире все антигосударственные выступления напрямую спонсируются США, а тут ситуация обратная. И американский истеблишмент уже рефлекторно обвинил коварных русских. А протесты, несмотря на пандемические ограничения, тем временем вышли за пределы Соединенных Штатов: в Лондоне, Берлине и Сиднее прошли или готовятся антирасистские акции.



Как бы ни закончились протесты, одним из их последствий станет новая волна заражения коронавирусом. Американцы в своей буйности празднуют самовольный выход из карантина и в подавляющем большинстве не соблюдают никаких рекомендаций. Пожалуй, маски надевают только из-за опасения быть опознанными. Как будет справлять с новыми тысячами зараженных охваченная огнем страна, непонятно.









Источник: vk.com

Ситуация с гибелью афроамериканца 25 мая и последствиями этого наводит на мысли о непереносимости карантинных мероприятий населением. Справедливости ради, он не особо соблюдается: на видео с задержания Флойда мало кто в масках, улицы оживленны. Но вот длительное напряжение вкупе с экономическим спадом способно сделать из населения «самой демократической» страны на планете разъярённую толпу. Остается только высечь искру из глубинной проблемы американского общества – нетерпимости к человеку с другим цветом кожи. И офицеру Шоману, похоже, это удалось. Полиция в США, как известно, обладает практически неограниченной властью. Спорные действия отдельных полисменом чаще всего оправдываются судом. К примеру, блюститель порядка приезжает на детскую площадку и стреляет в чернокожего подростка, играющего с пластмассовым пистолетом. В суде полицейского оправдывают, и он продолжает нести службу. Логически здесь все очень просто: американцы — самая вооруженная нация, и никто не мог исключить, что молодой афроамериканец действительно развлекался с боевым оружием. Для того чтобы полицейский почувствовал свою безнаказанность, должны сойтись несколько факторов. Во-первых, конфликтная ситуация развивается в бедном квартале – это обеспечивает относительную неприкосновенность полицейского, так как у местного населения нет денег на дорогих адвокатов. Во-вторых, у предполагаемого преступника должно быть оружие или его имитация – в данном случае может сойти и простой кухонный нож. Наконец, третье условие – это расовая принадлежность жертвы. Если это латиноамериканец или чернокожий, то применение огнестрельного оружия полицейским (при соблюдении всех трех факторов) априори будет безнаказанным. И это не пустые слова.В среднем в США полицейские убивают по 2,8 человека в сутки, при этом чернокожему попасть в эту печальную статистику гораздо проще, чем латиноамериканцу и тем более чем белому. В среднем из 100 тысяч задержанных в американской полиции убивают 2,4 чернокожего, 1,2 латиноамериканца и всего 0,7 человека с белой кожей. По статистике, риск быть застреленным стражем у чернокожего составляет немалые 1 из 1000. Безусловно, большую роль играет стереотипы мышления американцев. По их мнению, если афроамериканец, то обязательно из бедного квартала, безработный, физически сильный и агрессивный. С такими разговор короткий – в лучшем случае жесткое задержание, в худшем – пуля. В дальнейшем особо не никто и разбираться не будет: у родственников обычно нет средств для оказания юридического давления на убийц, а особое положение касты офицеров полиции часто делает их непогрешимыми.Но вот с задержанием Джорджа Флойда в Миннесоте вышла неувязка. 25 мая в восемь часов вечера полицейский наряд выехал на усмирение афроамериканца, которого до этого задержала пара офицеров правопорядка. Сам Флойд с приятелем сидели в джипе и никакого особого внимания не привлекали. По крайней мере, на камерах наружного наблюдения ничего предосудительного не видно. Позже появилась версия, что Джордж с приятелем пытался в местном магазине сбыть поддельную 20-долларовую купюру или чек. Сначала с этой парочкой провели воспитательную беседу, после чего Джорджа в наручниках отвели к полицейской машине. Флойд опрометчиво попытался то ли убежать, то ли оказать сопротивление, но был повален тремя полисменами на асфальт. Неподалеку оказались прохожие, запечатлевшие, как офицер полиции Дерек Шовен в течение 8 минут держал колено на шее задержанного. Еще двое буквально сидели на парне. Сам Флойд далеко не мелкий парень, но от такого обращения потерял сознание и, очевидно, тут же на асфальте и умер. Перед гибелью он умолял отпустить шею и стонал, что не может дышать. Смерть чернокожего констатировали уже в больнице, видеозапись полицейской жестокости попала в Интернет, всех четверых полицейских тут же уволили. При этом Шовену сейчас грозит до 25 лет тюрьмы, его дело ведет само ФБР. И все из-за сотовых телефонов неравнодушных прохожих, запечатлевших все этапы – от сопротивления до смерти.Надо сказать, что в США полицейские регулярно и без всякого повода досматривают и задерживают именно афроамериканцев, поэтому особого удивления факт пристального внимания стражей к «Мерседесу» Флойда не должен вызывать. Просто вышли из кафе и просто задержали, пусть и с подозрением на фальшивомонетничество. Как задержали в 2014 году Эрика Гарднера, нелегального торговца сигаретами и отца шестерых детей. Его также решили усмирить удушающим приемом, но не рассчитали силы и убили. Это стало очередным поводом для волны насилия. Позже в США из-за этого умирали и гражданские, и полицейские. Протесты позже получили в качестве лозунга последние слова несчастного: «Я не могу дышать!» (I Can't Breathe).Протесты, которые в настоящее время охватили чуть ли не всю страну, похоже, собрали под своими знаменами не только сочувствующих борцов с расизмом, но и откровенных мародеров. В лучших традициях американского бунта граждане дружно выносят содержимое супермаркетов и ювелирных магазинов. Первая жертва как раз и появилась из-за такого вторжения – хозяин торговой точки, защищая имущество, убил грабителя. Спусковым крючком массовых беспорядком стала не только смерть Флойда, но тяжелое экономическое положения части американцев. Миллионы из них потеряли работу, и щедрые подарки со стороны государства не смогли компенсировать потери доходов. Кстати, погибшего также недавно уволили из охранников местного кафе в связи с пандемией и кризисом. Учитывая, что в США сейчас доля безработных составляет порядка 20%, можно предположить весь потенциал современного протеста. Беспорядки в Фергюсоне шестилетней давности покажутся детскими шалостями по сравнению с волной жестокости от людей, которым нечего терять.Любой сторонний наблюдатель удивится столь масштабным акциям гражданского неповиновения, которые до сих пор не привели к смене власти в США. Собственно, американцы делают всё, что угодно: жгут полицейские участки, машины, грабят, требуют возмездия и смещения Трампа. Дошло до того, что протестующие блокировали Белый дом и даже загнали президента в подземное убежище. Ненадолго, правда. Лидер страны выбрался и тут же обвинил отдельных губернаторов в излишней мягкости к протестующим. «Судить и сажать!» Именно так можно кратко описать ответную реакцию президента на антирасистские выступления, погубившие уже 20 жизней. Ни о каком признании проблемы расизма в полиции, в частности, и в стране в общем, речи не идет. Протесты, если их сейчас не остановить, грозят полномасштабной гражданской войной. На улицах уже начали использовать стрелковое оружие, которого по обе стороны фронта в избытке.В такой напряженной обстановке в США находятся инициативные люди из CNN, обвиняющие Россию в поддержке протестного движения. Якобы отечественные спецслужбы намеренно раскаляют ситуацию в своих интересах. Очевидно, здесь сыграл очередной американский стереотип: если есть протест, значит, это кому-то нужно. Обычно в мире все антигосударственные выступления напрямую спонсируются США, а тут ситуация обратная. И американский истеблишмент уже рефлекторно обвинил коварных русских. А протесты, несмотря на пандемические ограничения, тем временем вышли за пределы Соединенных Штатов: в Лондоне, Берлине и Сиднее прошли или готовятся антирасистские акции.Как бы ни закончились протесты, одним из их последствий станет новая волна заражения коронавирусом. Американцы в своей буйности празднуют самовольный выход из карантина и в подавляющем большинстве не соблюдают никаких рекомендаций. Пожалуй, маски надевают только из-за опасения быть опознанными. Как будет справлять с новыми тысячами зараженных охваченная огнем страна, непонятно.Ситуация с гибелью афроамериканца 25 мая и последствиями этого наводит на мысли о непереносимости карантинных мероприятий населением. Справедливости ради, он не особо соблюдается: на видео с задержания Флойда мало кто в масках, улицы оживленны. Но вот длительное напряжение вкупе с экономическим спадом способно сделать из населения «самой демократической» страны на планете разъярённую толпу. Остается только высечь искру из глубинной проблемы американского общества – нетерпимости к человеку с другим цветом кожи. И офицеру Шоману, похоже, это удалось. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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