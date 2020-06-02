Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
Главная / Аналитика

«Я не могу дышать!» Полицейский произвол и карантин как поводы для революции

02 июня 2020, 06:55  •  124 • Аналитика

Джордж Флойд и Дерек Шовен. Источник: trend.az


Чернокожие под прицелом


Полиция в США, как известно, обладает практически неограниченной властью. Спорные действия отдельных полисменом чаще всего оправдываются судом. К примеру, блюститель порядка приезжает на детскую площадку и стреляет в чернокожего подростка, играющего с пластмассовым пистолетом. В суде полицейского оправдывают, и он продолжает нести службу. Логически здесь все очень просто: американцы — самая вооруженная нация, и никто не мог исключить, что молодой афроамериканец действительно развлекался с боевым оружием. Для того чтобы полицейский почувствовал свою безнаказанность, должны сойтись несколько факторов. Во-первых, конфликтная ситуация развивается в бедном квартале – это обеспечивает относительную неприкосновенность полицейского, так как у местного населения нет денег на дорогих адвокатов. Во-вторых, у предполагаемого преступника должно быть оружие или его имитация – в данном случае может сойти и простой кухонный нож. Наконец, третье условие – это расовая принадлежность жертвы. Если это латиноамериканец или чернокожий, то применение огнестрельного оружия полицейским (при соблюдении всех трех факторов) априори будет безнаказанным. И это не пустые слова.


США выходят из самоизоляции. Источник: vk.com

В среднем в США полицейские убивают по 2,8 человека в сутки, при этом чернокожему попасть в эту печальную статистику гораздо проще, чем латиноамериканцу и тем более чем белому. В среднем из 100 тысяч задержанных в американской полиции убивают 2,4 чернокожего, 1,2 латиноамериканца и всего 0,7 человека с белой кожей. По статистике, риск быть застреленным стражем у чернокожего составляет немалые 1 из 1000. Безусловно, большую роль играет стереотипы мышления американцев. По их мнению, если афроамериканец, то обязательно из бедного квартала, безработный, физически сильный и агрессивный. С такими разговор короткий – в лучшем случае жесткое задержание, в худшем – пуля. В дальнейшем особо не никто и разбираться не будет: у родственников обычно нет средств для оказания юридического давления на убийц, а особое положение касты офицеров полиции часто делает их непогрешимыми.


Восемь минут под коленом офицера полиции. Источник: vk.com

Но вот с задержанием Джорджа Флойда в Миннесоте вышла неувязка. 25 мая в восемь часов вечера полицейский наряд выехал на усмирение афроамериканца, которого до этого задержала пара офицеров правопорядка. Сам Флойд с приятелем сидели в джипе и никакого особого внимания не привлекали. По крайней мере, на камерах наружного наблюдения ничего предосудительного не видно. Позже появилась версия, что Джордж с приятелем пытался в местном магазине сбыть поддельную 20-долларовую купюру или чек. Сначала с этой парочкой провели воспитательную беседу, после чего Джорджа в наручниках отвели к полицейской машине. Флойд опрометчиво попытался то ли убежать, то ли оказать сопротивление, но был повален тремя полисменами на асфальт. Неподалеку оказались прохожие, запечатлевшие, как офицер полиции Дерек Шовен в течение 8 минут держал колено на шее задержанного. Еще двое буквально сидели на парне. Сам Флойд далеко не мелкий парень, но от такого обращения потерял сознание и, очевидно, тут же на асфальте и умер. Перед гибелью он умолял отпустить шею и стонал, что не может дышать. Смерть чернокожего констатировали уже в больнице, видеозапись полицейской жестокости попала в Интернет, всех четверых полицейских тут же уволили. При этом Шовену сейчас грозит до 25 лет тюрьмы, его дело ведет само ФБР. И все из-за сотовых телефонов неравнодушных прохожих, запечатлевших все этапы – от сопротивления до смерти.

Надо сказать, что в США полицейские регулярно и без всякого повода досматривают и задерживают именно афроамериканцев, поэтому особого удивления факт пристального внимания стражей к «Мерседесу» Флойда не должен вызывать. Просто вышли из кафе и просто задержали, пусть и с подозрением на фальшивомонетничество. Как задержали в 2014 году Эрика Гарднера, нелегального торговца сигаретами и отца шестерых детей. Его также решили усмирить удушающим приемом, но не рассчитали силы и убили. Это стало очередным поводом для волны насилия. Позже в США из-за этого умирали и гражданские, и полицейские. Протесты позже получили в качестве лозунга последние слова несчастного: «Я не могу дышать!» (I Can't Breathe).

Виноваты или русские, или COVID-19


Протесты, которые в настоящее время охватили чуть ли не всю страну, похоже, собрали под своими знаменами не только сочувствующих борцов с расизмом, но и откровенных мародеров. В лучших традициях американского бунта граждане дружно выносят содержимое супермаркетов и ювелирных магазинов. Первая жертва как раз и появилась из-за такого вторжения – хозяин торговой точки, защищая имущество, убил грабителя. Спусковым крючком массовых беспорядком стала не только смерть Флойда, но тяжелое экономическое положения части американцев. Миллионы из них потеряли работу, и щедрые подарки со стороны государства не смогли компенсировать потери доходов. Кстати, погибшего также недавно уволили из охранников местного кафе в связи с пандемией и кризисом. Учитывая, что в США сейчас доля безработных составляет порядка 20%, можно предположить весь потенциал современного протеста. Беспорядки в Фергюсоне шестилетней давности покажутся детскими шалостями по сравнению с волной жестокости от людей, которым нечего терять.


Источник: vk.com

Любой сторонний наблюдатель удивится столь масштабным акциям гражданского неповиновения, которые до сих пор не привели к смене власти в США. Собственно, американцы делают всё, что угодно: жгут полицейские участки, машины, грабят, требуют возмездия и смещения Трампа. Дошло до того, что протестующие блокировали Белый дом и даже загнали президента в подземное убежище. Ненадолго, правда. Лидер страны выбрался и тут же обвинил отдельных губернаторов в излишней мягкости к протестующим. «Судить и сажать!» Именно так можно кратко описать ответную реакцию президента на антирасистские выступления, погубившие уже 20 жизней. Ни о каком признании проблемы расизма в полиции, в частности, и в стране в общем, речи не идет. Протесты, если их сейчас не остановить, грозят полномасштабной гражданской войной. На улицах уже начали использовать стрелковое оружие, которого по обе стороны фронта в избытке.

В такой напряженной обстановке в США находятся инициативные люди из CNN, обвиняющие Россию в поддержке протестного движения. Якобы отечественные спецслужбы намеренно раскаляют ситуацию в своих интересах. Очевидно, здесь сыграл очередной американский стереотип: если есть протест, значит, это кому-то нужно. Обычно в мире все антигосударственные выступления напрямую спонсируются США, а тут ситуация обратная. И американский истеблишмент уже рефлекторно обвинил коварных русских. А протесты, несмотря на пандемические ограничения, тем временем вышли за пределы Соединенных Штатов: в Лондоне, Берлине и Сиднее прошли или готовятся антирасистские акции.

Как бы ни закончились протесты, одним из их последствий станет новая волна заражения коронавирусом. Американцы в своей буйности празднуют самовольный выход из карантина и в подавляющем большинстве не соблюдают никаких рекомендаций. Пожалуй, маски надевают только из-за опасения быть опознанными. Как будет справлять с новыми тысячами зараженных охваченная огнем страна, непонятно.




Источник: vk.com

Ситуация с гибелью афроамериканца 25 мая и последствиями этого наводит на мысли о непереносимости карантинных мероприятий населением. Справедливости ради, он не особо соблюдается: на видео с задержания Флойда мало кто в масках, улицы оживленны. Но вот длительное напряжение вкупе с экономическим спадом способно сделать из населения «самой демократической» страны на планете разъярённую толпу. Остается только высечь искру из глубинной проблемы американского общества – нетерпимости к человеку с другим цветом кожи. И офицеру Шоману, похоже, это удалось.
Евгений Федоров

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
01 июня 2020, 08:55
"Нужна помощь психолога". Откажется ли Киев от тотальной украинизации
01 июня 2020, 08:55
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
01 июня 2020, 08:55
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
02 июня 2020, 03:55
Хочешь мяса – скушай пулю: антисоветская трагедия
01 июня 2020, 17:55
Зарубежная пресса о корабле Crew Dragon, убытках России и конкурентах NASA
01 июня 2020, 16:55
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.