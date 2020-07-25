«Я не люблю». Русская правда Высоцкого • 55 • Аналитика





Владимир Высоцкий Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет…Владимир Высоцкий



25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. Огромный, с большим надрывом талант. Русский до мозга костей. Великий поэт и человек. Такие рождаются раз в сто лет. Его можно смело поставить в ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным и Шукшиным.



Если бы Владимир Семёнович дожил до страшных перестроечных лет, то вся прозападная нечисть, «мастера культуры», предавшие Россию за зарубежные премии и поездки, стали бы его врагами. Он любил Россию с надрывом и болью, что его и убило. Как отмечал хорошо знавший барда Николай Губенко, лучшие образцы поэзии Высоцкого — «это сгустки крови и боли за происходящее с народом». Уже умирая, он давал по два-три концерта в день, сжигая себя.



«Я не люблю»

В период победы «демократии» можно было выделить два типа публикаций о русском поэте. Первый — это «жёлтые» публикации, в которых ворошили его непростую личную жизнь и писали о трудностях карьеры в советской «империи зла». Об его официальных и гражданских женах, загулах, алкогольной и наркотической зависимости. Об огромных гонорарах, образе жизни, «кознях советского режима» и пр. Второй тип — это рассуждения о «диссиденте», «борце с советской властью», «космополите» и «антисоветчике».



В реальности Владимир Семёнович работал в одной среде, а писал для народа. Его окружала либеральная тусовка, но она была чужой ему. Сам поэт чувствовал чужеродность своего окружения, он выражал это в своих поступках и произведениях. Недаром хотел бросить театр, уехать куда-нибудь на Север и Сибирь, в глушь. Хотел спастись, но не успел. До последнего рвал жилы, создавая шедевры для простых людей. Поэтому и стал народным певцом, которого не понимало даже ближайшее окружение. Высоцкий никогда не собирался уезжать из страны. «Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я — поэт. Без России я — ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет», — так говорил русский гений.



Заполняя в 1970 году анкету, Владимир Высоцкий, в частности, отмечал, что его любимая песня — «Вставай, страна огромная», а самые замечательные исторические личности — Ленин, Гарибальди. В 1978 году, перечитывая эту анкету, поэт с удивлением отметил: «Ну надо же, и добавлять нечего». Военные песни и Ленин — это не популизм, это часть души Высоцкого.



Русское явление

Замечательный скульптор Вячеслав Клыков отмечал: «Высоцкий — это русское явление». Природа его успеха в народе непонятна как в русской (в основном вестернизированной) культурной среде, так и на Западе. Это был человек с даром пророка. Высоцкий стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Шукшиным, Цоем и Тальковым. В них сконцентрирована вся Русь-Россия, весь народ. Такие великие люди приходят во время переломных моментов русской истории, накануне кризиса, смуты. Возможно, что уход Высоцкого наиболее ярко символизировал конец советской цивилизации, поколений Великой Победы.



Высоцкий был «своим» в народе. Его признали «своим» по облику, нраву, песням, стихам и киноработам. Он был своим для лётчиков и космонавтов, для фронтовиков и моряков, шахтеров и заключенных, для учёных и альпинистов. Высоцкий представлял ярчайший образец русского народа, неудобный «князю мира сего». Какие он дал образы в кино и театре? Это народные, национальные образы сильных, мужественных и благородных людей, готовых идти на риск. Народный герой Жеглов, живущий по правде и судящий по справедливости. Не зря его не любили «серые», казённые люди, которые не принимают ничего вольного и яркого. Типичные бюрократы-чиновники, которые живут по указке, что верно, а что нет. Они боялись таких, как Владимир Семёнович. А Высоцкий был живой, очень яркий, ходил по грани. Лучшие его песни — это всегда надрыв, живая оголённая душа.



Сейчас, в наш век материи, победы «золотого тельца» и гедонизма, в это трудно поверить, но Высоцкий — это русский пророк, мистическое явление. Его замалчивали и при жизни, и после. Но для народа он — кумир, одна из самых выдающихся личностей нашей истории и цивилизации. Люди приняли его всем сердцем, всей душой. Владимир Высоцкий стал национальным русским героем. Люди, которые любят его образы из фильмов, стихов и песен, они живы, в них есть совесть. Его песни не потеряли своей остроты и мощи. В них мы черпаем силу и надежду на победу добра и справедливости. Высоцкий — это Русская Правда.



Владимир Высоцкий никогда не был продажным либералом-диссидентом, как того хотелось бы многим. Его русские и военные песни — лучшее тому доказательство. Образ Глеба Жеглова, песни «Спасите наши души», «Баллада о борьбе», «Чёрные бушлаты», «Мы вращаем Землю», «Их восемь, нас двое», «Охота на волков», «Баллада о любви», «Всё не так, ребята!» и многие другие — это на столетия. Светлая ему память! 25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. Огромный, с большим надрывом талант. Русский до мозга костей. Великий поэт и человек. Такие рождаются раз в сто лет. Его можно смело поставить в ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным и Шукшиным.Если бы Владимир Семёнович дожил до страшных перестроечных лет, то вся прозападная нечисть, «мастера культуры», предавшие Россию за зарубежные премии и поездки, стали бы его врагами. Он любил Россию с надрывом и болью, что его и убило. Как отмечал хорошо знавший барда Николай Губенко, лучшие образцы поэзии Высоцкого — «это сгустки крови и боли за происходящее с народом». Уже умирая, он давал по два-три концерта в день, сжигая себя.В период победы «демократии» можно было выделить два типа публикаций о русском поэте. Первый — это «жёлтые» публикации, в которых ворошили его непростую личную жизнь и писали о трудностях карьеры в советской «империи зла». Об его официальных и гражданских женах, загулах, алкогольной и наркотической зависимости. Об огромных гонорарах, образе жизни, «кознях советского режима» и пр. Второй тип — это рассуждения о «диссиденте», «борце с советской властью», «космополите» и «антисоветчике».В реальности Владимир Семёнович работал в одной среде, а писал для народа. Его окружала либеральная тусовка, но она была чужой ему. Сам поэт чувствовал чужеродность своего окружения, он выражал это в своих поступках и произведениях. Недаром хотел бросить театр, уехать куда-нибудь на Север и Сибирь, в глушь. Хотел спастись, но не успел. До последнего рвал жилы, создавая шедевры для простых людей. Поэтому и стал народным певцом, которого не понимало даже ближайшее окружение. Высоцкий никогда не собирался уезжать из страны. «Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я — поэт. Без России я — ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет», — так говорил русский гений.Заполняя в 1970 году анкету, Владимир Высоцкий, в частности, отмечал, что его любимая песня — «Вставай, страна огромная», а самые замечательные исторические личности — Ленин, Гарибальди. В 1978 году, перечитывая эту анкету, поэт с удивлением отметил: «Ну надо же, и добавлять нечего». Военные песни и Ленин — это не популизм, это часть души Высоцкого.Замечательный скульптор Вячеслав Клыков отмечал: «Высоцкий — это русское явление». Природа его успеха в народе непонятна как в русской (в основном вестернизированной) культурной среде, так и на Западе. Это был человек с даром пророка. Высоцкий стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Шукшиным, Цоем и Тальковым. В них сконцентрирована вся Русь-Россия, весь народ. Такие великие люди приходят во время переломных моментов русской истории, накануне кризиса, смуты. Возможно, что уход Высоцкого наиболее ярко символизировал конец советской цивилизации, поколений Великой Победы.Высоцкий был «своим» в народе. Его признали «своим» по облику, нраву, песням, стихам и киноработам. Он был своим для лётчиков и космонавтов, для фронтовиков и моряков, шахтеров и заключенных, для учёных и альпинистов. Высоцкий представлял ярчайший образец русского народа, неудобный «князю мира сего». Какие он дал образы в кино и театре? Это народные, национальные образы сильных, мужественных и благородных людей, готовых идти на риск. Народный герой Жеглов, живущий по правде и судящий по справедливости. Не зря его не любили «серые», казённые люди, которые не принимают ничего вольного и яркого. Типичные бюрократы-чиновники, которые живут по указке, что верно, а что нет. Они боялись таких, как Владимир Семёнович. А Высоцкий был живой, очень яркий, ходил по грани. Лучшие его песни — это всегда надрыв, живая оголённая душа.Сейчас, в наш век материи, победы «золотого тельца» и гедонизма, в это трудно поверить, но Высоцкий — это русский пророк, мистическое явление. Его замалчивали и при жизни, и после. Но для народа он — кумир, одна из самых выдающихся личностей нашей истории и цивилизации. Люди приняли его всем сердцем, всей душой. Владимир Высоцкий стал национальным русским героем. Люди, которые любят его образы из фильмов, стихов и песен, они живы, в них есть совесть. Его песни не потеряли своей остроты и мощи. В них мы черпаем силу и надежду на победу добра и справедливости. Высоцкий — это Русская Правда.Владимир Высоцкий никогда не был продажным либералом-диссидентом, как того хотелось бы многим. Его русские и военные песни — лучшее тому доказательство. Образ Глеба Жеглова, песни «Спасите наши души», «Баллада о борьбе», «Чёрные бушлаты», «Мы вращаем Землю», «Их восемь, нас двое», «Охота на волков», «Баллада о любви», «Всё не так, ребята!» и многие другие — это на столетия. Светлая ему память! Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





55 Источник Похожие новости Хаос и раздоры: Запад на пути к самоуничтожению. Конечно, из-за России Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году Куинджи: талантливый художник, ловкий делец и застенчивый меценат Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли переживет очередные выборы Решит ли Египет направить в Ливию Су-35: два вероятных сценария Польша превращается в орудие Запада против России, заявил политик Новости партнеров