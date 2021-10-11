«Я не куплю пол-литра водки за 300 рублей — дорого»: в чём причины массового отравления метанолом в Оренбургской области

Из-за суррогатного алкоголя в Оренбургской области пострадали 67 человек, из них 34 скончались. При этом большинство умерших и оказавшихся в больнице — не алкоголики, готовые пить всё, что горит, а обычные граждане. Впрочем, они знали, что покупают «палёный» товар. Почему в Оренбуржье акцизный алкоголь не пользуется популярностью — в репортаже специального корреспондента RT Алексея Боярского.

Первые сообщения об отравлении алкоголем в Орске и ближайших к нему районах Оренбургской области поступили 6 октября. Сначала пришла информация о нескольких погибших в Домбарском и Ясненском районах. Затем количество пострадавших стало расти.

Следователи быстро выяснили, что жертвы приобретали суррогатный алкоголь в сельских магазинах, владельцы которых в свою очередь закупали его со склада в Орске.

Вскоре был задержан организатор торговли 29-летний Бабазаде Ширван Сахават Оглы, а вместе с ним ещё девять человек, причастных к распространению ядовитых напитков.

На территории торгово-закупочной базы, где Бабадзе арендовал склады, следователи обнаружили одиннадцать 200-литровых бочек с метиловым спиртом, и почти 1300 бутылок, расфасованных в коробки. Сколько отравы уже успело уйти в розничные точки, неизвестно.

Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел, объединённых в одно производство по ч. 3 ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности), а также п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот этилового спирта).

«Сторублёвая» в пластике

9 октября в посёлке Красночабанский хоронили отравившихся суррогатным алкоголем, а в это время в Орске суд избирал меру пресечения Гульнаре Ташировой — хозяйке магазина «Удача», в котором умершие приобрели отраву.

Впрочем, несмотря на отсутствие владелицы (её арестовали на два месяца) «Удача» продолжала работать, поскольку в Красном Чабане это единственная торговая точка.

Продукты, бытовую химию и прочие промтовары купить здесь больше негде. Ближайшие магазины расположены в Орске — это 40 км по дико трясучей дороге с покрытием из угольной пыли. Ну или в Казахстане, который тут совсем рядом.

По словам местных жителей, фабричной водкой в «Удаче» практически не торговали — не имело смысла.

RT

«Тут постоянно живет около 500 человек, — объясняет мне здешний пенсионер. — В основном бюджетники, у которых живых денег — порядка 12—15 тыс. руб. в месяц. Хозяевам магазина всё равно, что нам из-под прилавка продать. Могут нам сюда привезти любой самый хороший честный алкоголь. Но мы ж не купим. Вот лично я не куплю пол-литра водки за 300 руб. — мне дорого. Они на наш спрос ориентируются. Сам я не пью, но вот если б вы ко мне сейчас в гости пришли — купил бы в «Удаче» на стол ту самую водку за 130 руб. Нормальная она была всегда. Ну, может, чуть слабовата».

«Ту самую водку» в посёлке называют «сторублёвой» — очень долго она стоила ровно 100 руб., потом подорожала. О том, что это не фабричная продукция, не догадаться было невозможно — жидкость продавалась в пластиковых бутылках.

Местные жители считают, что глава муниципального образования Мурат Суенбаев не мог этого не знать.

«Это ж его магазин, — разводит руками один из собеседников. — Формально, ему принадлежит только здание, а Радик и Гуля Ташировы у него это помещение арендуют. Но даже если не он сам торгует той водкой, как, живя тут, можно не знать, что продают?».

По словам сельчан, когда случался праздник, все шли в «Удачу» именно за «сторублёвкой». В списке отравившихся — не опустившиеся алкаши, а обычные люди, устроившие застолье.

RT

«Александр Иванович был очень хорошим электриком, все его уважали. И жена Галина... Они уже давно пенсионеры. 6 октября пошли к соседям в баню. Потом пообедали, за обедом выпили. И вот», — рассказали мне во время похорон супругов Евченко 9 октября.

Всего в тот день на поселковом кладбище похоронили троих отравившихся. И копали могилы ещё для двух.

В подвале и в буфете

В посёлок Новая биофабрика — пригород Орска. Жителей здесь побольше, чем в Красночабанском, и дома городские. Однако, тут как в деревне здороваются с прохожими, а под окнами пятиэтажки пасётся корова. Магазинов аж целых три. Но и там на прилавках лишь пиво — лицензии на что-то покрепче также нет.

RT

«А за водкой, коньяком — только в другой район ехать, тут вы ничего не купите», — мгновенно узнав чужака, докладывает мне продавщица. Будь на моем месте знакомый покупатель, возможно, предложила бы палёнку. Как-то не верится, что клиентоориентированность здешних ритейлеров ниже, чем у хозяев «Удачи».

Уже в самом Орске мне показывают маленькие продуктовые магазинчики — «подвалы», которые торгуют нелегальным алкоголем.

«Если хочешь купить ниже цены супермаркета, то туда. Бутылки будут стеклянные. И этикетки те ж самые. Но что в них налито, чёрт его знает», — объясняют мне.

Спускаюсь в одну такую точку в полуподвале жилого дома. Крошечное помещение, стандартный ассортимент ларька: снеки, пиво, шоколад и т.д. Едва услышав слово «водка», продавец сразу начинает нервничать. «Мы соблюдаем закон, без лицензии не торгуем», — возникает ощущение, что он отчитывается проверяющему.

Напротив был магазинчик побольше — захожу туда. «Всегда водку напротив брал, а сегодня облом», — пожаловался я тамошнему хозяину. «А сегодня не продал, да? — смеётся тот. — Сейчас мы все боимся».

RT

В целом форматы покупки выпивки в Орске вызвали ностальгию по временам минувшим. По крайней мере, для Москвы. Алкоголь здесь продают до 22:00. Но и потом можно приобрести. Причём не только из-под прилавка в «подвалах», но и вполне официально.

Например, на супермаркете местной сети «Ринг» висит огромный плакат «Свежие разливные напитки. Круглосуточно». Внутри оборудован так называемый «буфет» — второй алкогольный отдел, оформленный как бар. Он открывается после 22:00.

Краска и запах против бедности

По данным Росстата, на фоне пандемии число отравлений алкоголем в России существенно увеличилось. Так, если в 2019 году из-за употребления некачественных напитков умерли 6451 человек, то в 2020-м — 10 206. Главной причиной отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья.

RT

По оценке директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, сделанной в 2020 году, объём суррогатной продукции в нелегальной рознице составляет свыше 800 литров в год.

Сюда эксперт включает самогон, аптечные настойки, содержащие алкоголь пищевые жидкости и нелегальная водку.

Причина популярности самопалов, по мнению Дробиза, заключается в цене: самая дешёвая легальная водка стоит около 240 рублей, а суррогаты продаются в два раза дешевле.

В Оренбургской области ещё и сказывается близость границы с Казахстаном, поясняют местные жители. Несколько лет назад в Россию массово завозилась фабричная казахская водка. Акциз в Казахстане на неё был в четыре раза ниже российского. В Оренбуржье она продавалась дешевле российской в два раза. Но сегодня и сама «казашка» подорожала, да и свободные поездки в Казахстан из-за пандемии прекратились.

Вот и получается, что у жителей того же Красночабанского остался один вариант экономии — магазин «Удача».

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, бутлегеры могли просто перепутать этиловый и метиловый спирт.

«Метиловый спирт практически идентичен по вкусу, цвету и запаху и вызывает такое же состояние опьянения. И первые симптомы отравления появляются через четыре—шесть, а иногда даже восемь часов», — рассказал он в беседе с RT.

Эксперт отмечал, что метиловый спирт похож на этиловый, и спутать их очень легко.

«Метанола у нас производится намного больше, чем этилового спирта... Несмотря на то что он ограничен к продаже, он попадает на рынок. Вообще, стоимость метанола примерно 18 рублей за литр. Понятно, что бутлегеры считают, сколько они из этого могут наделать такой псевдоводки. Получается очень дёшево... Эта продукция плохо контролируется», — пояснил специалист.

При этом, ещё после массового отравления «боярышником» в Иркутской области в 2016 году, когда от метанола в общей сложности пострадало 123 человека, из них 76 умерли, звучали предложения Росспиртпрому: дабы не путать спирты, при производстве придавать метанолу цвет или неприятный специфический запах. Однако, дальше разговоров тогда дело не пошло.