Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость С...
Главная / В России

«Я не куплю пол-литра водки за 300 рублей — дорого»: в чём причины массового отравления метанолом в Оренбургской области

11 октября 2021, 10:00  •  158 • В России
Из-за суррогатного алкоголя в Оренбургской области пострадали 67 человек, из них 34 скончались. При этом большинство умерших и оказавшихся в больнице — не алкоголики, готовые пить всё, что горит, а обычные граждане. Впрочем, они знали, что покупают «палёный» товар. Почему в Оренбуржье акцизный алкоголь не пользуется популярностью — в репортаже специального корреспондента RT Алексея Боярского.
 
RT
 

Первые сообщения об отравлении алкоголем в Орске и ближайших к нему районах Оренбургской области поступили 6 октября. Сначала пришла информация о нескольких погибших в Домбарском и Ясненском районах. Затем количество пострадавших стало расти. 

Следователи быстро выяснили, что жертвы приобретали суррогатный алкоголь в сельских магазинах, владельцы которых в свою очередь закупали его со склада в Орске.

Вскоре был задержан организатор торговли 29-летний Бабазаде Ширван Сахават Оглы, а вместе с ним ещё девять человек, причастных к распространению ядовитых напитков. 

На территории торгово-закупочной базы, где Бабадзе арендовал склады, следователи обнаружили одиннадцать 200-литровых бочек с метиловым спиртом, и почти 1300 бутылок, расфасованных в коробки. Сколько отравы уже успело уйти в розничные точки, неизвестно.

Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел, объединённых в одно производство по ч. 3 ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности), а также п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот этилового спирта).

«Сторублёвая» в пластике

 

9 октября в посёлке Красночабанский хоронили отравившихся суррогатным алкоголем, а в это время в Орске суд избирал меру пресечения Гульнаре Ташировой — хозяйке магазина «Удача», в котором умершие приобрели отраву.

Впрочем, несмотря на отсутствие владелицы (её арестовали на два месяца) «Удача» продолжала работать, поскольку в Красном Чабане это единственная торговая точка.

Продукты, бытовую химию и прочие промтовары купить здесь больше негде. Ближайшие магазины расположены в Орске — это 40 км по дико трясучей дороге с покрытием из угольной пыли. Ну или в Казахстане, который тут совсем рядом.

По словам местных жителей, фабричной водкой в «Удаче» практически не торговали — не имело смысла.

  • RT

«Тут постоянно живет около 500 человек, — объясняет мне здешний пенсионер. — В основном бюджетники, у которых живых денег — порядка 12—15 тыс. руб. в месяц. Хозяевам магазина всё равно, что нам из-под прилавка продать. Могут нам сюда привезти любой самый хороший честный алкоголь. Но мы ж не купим. Вот лично я не куплю пол-литра водки за 300 руб. — мне дорого. Они на наш спрос ориентируются. Сам я не пью, но вот если б вы ко мне сейчас в гости пришли — купил бы в «Удаче» на стол ту самую водку за 130 руб. Нормальная она была всегда. Ну, может, чуть слабовата».

«Ту самую водку» в посёлке называют «сторублёвой» — очень долго она стоила ровно 100 руб., потом подорожала. О том, что это не фабричная продукция, не догадаться было невозможно — жидкость продавалась в пластиковых бутылках.

Местные жители считают, что глава муниципального образования Мурат Суенбаев не мог этого не знать.

«Это ж его магазин, — разводит руками один из собеседников. — Формально, ему принадлежит только здание, а Радик и Гуля Ташировы у него это помещение арендуют. Но даже если не он сам торгует той водкой, как, живя тут, можно не знать, что продают?».

По словам сельчан, когда случался праздник, все шли в «Удачу» именно за «сторублёвкой». В списке отравившихся — не опустившиеся алкаши, а обычные люди, устроившие застолье.

  • RT

«Александр Иванович был очень хорошим электриком, все его уважали. И жена Галина... Они уже давно пенсионеры. 6 октября пошли к соседям в баню. Потом пообедали, за обедом выпили. И вот», — рассказали мне во время похорон супругов Евченко 9 октября.

Всего в тот день на поселковом кладбище похоронили троих отравившихся. И копали могилы ещё для двух.

В подвале и в буфете

 

В посёлок Новая биофабрика — пригород Орска. Жителей здесь побольше, чем в Красночабанском, и дома городские. Однако, тут как в деревне здороваются с прохожими, а под окнами пятиэтажки пасётся корова. Магазинов аж целых три. Но и там на прилавках лишь пиво — лицензии на что-то покрепче также нет.

  • RT

«А за водкой, коньяком — только в другой район ехать, тут вы ничего не купите», — мгновенно узнав чужака, докладывает мне продавщица. Будь на моем месте знакомый покупатель, возможно, предложила бы палёнку. Как-то не верится, что клиентоориентированность здешних ритейлеров ниже, чем у хозяев «Удачи».

Уже в самом Орске мне показывают маленькие продуктовые магазинчики — «подвалы», которые торгуют нелегальным алкоголем. 

«Если хочешь купить ниже цены супермаркета, то туда. Бутылки будут стеклянные. И этикетки те ж самые. Но что в них налито, чёрт его знает», — объясняют мне.

Спускаюсь в одну такую точку в полуподвале жилого дома. Крошечное помещение, стандартный ассортимент ларька: снеки, пиво, шоколад и т.д. Едва услышав слово «водка», продавец сразу начинает нервничать. «Мы соблюдаем закон, без лицензии не торгуем», — возникает ощущение, что он отчитывается проверяющему.

Напротив был магазинчик побольше — захожу туда. «Всегда водку напротив брал, а сегодня облом», — пожаловался я тамошнему хозяину. «А сегодня не продал, да? — смеётся тот. — Сейчас мы все боимся».

  • RT

В целом форматы покупки выпивки в Орске вызвали ностальгию по временам минувшим. По крайней мере, для Москвы. Алкоголь здесь продают до 22:00. Но и потом можно приобрести. Причём не только из-под прилавка в «подвалах», но и вполне официально.

Например, на супермаркете местной сети «Ринг» висит огромный плакат «Свежие разливные напитки. Круглосуточно». Внутри оборудован так называемый «буфет» — второй алкогольный отдел, оформленный как бар. Он открывается после 22:00.

Краска и запах против бедности

По данным Росстата, на фоне пандемии число отравлений алкоголем в России существенно увеличилось. Так, если в 2019 году из-за употребления некачественных напитков умерли 6451 человек, то в 2020-м — 10 206. Главной причиной отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья.

  • RT
«Когда громко играет музыка, человека «обрабатывают»: что известно о пытках в саратовской больнице для заключённых

По оценке директора центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадима Дробиза, сделанной в 2020 году, объём суррогатной продукции в нелегальной рознице составляет свыше 800 литров в год.

Сюда эксперт включает самогон, аптечные настойки, содержащие алкоголь пищевые жидкости и нелегальная водку.

Причина популярности самопалов, по мнению Дробиза, заключается в цене: самая дешёвая легальная водка стоит около 240 рублей, а суррогаты продаются в два раза дешевле.

В Оренбургской области ещё и сказывается близость границы с Казахстаном, поясняют местные жители. Несколько лет назад в Россию массово завозилась фабричная казахская водка. Акциз в Казахстане на неё был в четыре раза ниже российского. В Оренбуржье она продавалась дешевле российской в два раза. Но сегодня и сама «казашка» подорожала, да и свободные поездки в Казахстан из-за пандемии прекратились. 

Вот и получается, что у жителей того же Красночабанского остался один вариант экономии — магазин «Удача».

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, бутлегеры могли просто перепутать этиловый и метиловый спирт.

«Метиловый спирт практически идентичен по вкусу, цвету и запаху и вызывает такое же состояние опьянения. И первые симптомы отравления появляются через четыре—шесть, а иногда даже восемь часов», — рассказал он в беседе с RT.

Эксперт отмечал, что метиловый спирт похож на этиловый, и спутать их очень легко.

«Метанола у нас производится намного больше, чем этилового спирта... Несмотря на то что он ограничен к продаже, он попадает на рынок. Вообще, стоимость метанола примерно 18 рублей за литр. Понятно, что бутлегеры считают, сколько они из этого могут наделать такой псевдоводки. Получается очень дёшево... Эта продукция плохо контролируется», — пояснил специалист.

При этом, ещё после массового отравления «боярышником» в Иркутской области в 2016 году, когда от метанола в общей сложности пострадало 123 человека, из них 76 умерли, звучали предложения Росспиртпрому: дабы не путать спирты, при производстве придавать метанолу цвет или неприятный специфический запах. Однако, дальше разговоров тогда дело не пошло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





158
Источник
Похожие новости
10 октября 2021, 11:50
«Сначала мы подумали, что это часть спектакля»: что известно о смерти актёра на сцене Большого театра
10 октября 2021, 22:20
«При обгоне выехал на встречную полосу»: что известно о ДТП с участием Ксении Собчак
10 октября 2021, 09:30
«За себя скажу — не подвёл»: спасённые от смертной казни — о жизни на свободе
10 октября 2021, 18:15
«Уходили налево, так как впереди были населённые пункты»: что известно о крушении самолёта в Татарстане
09 октября 2021, 17:10
«В продукции обнаружен метанол»: число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 29
10 октября 2021, 08:20
«Технологическая состоятельность»: руководители «Кронштадта» — о возможностях БПЛА «Орион» и планах по развитию компании
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
05 октября 2021, 15:50
Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.