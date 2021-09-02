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«Я не думаю, что она состоится»
02 сентября 2021, 18:25 • 171 • Политика
Пандемия, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь, заявил в интервью «Известиям» на ВЭФ-2021 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году мала — есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал обмен заключенными с США, рассказал, чего в РФ ждут от новых властей в Афганистане, и разъяснил, в чем важность Восточного экономического форума.
«Задачи украинско-американской дружбы — дружить против России»
— Главный итог форума уже достигнут, если рассматривать его с той точки зрения, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая в условиях пандемии может проводить подобные мероприятия?
— Рано пока говорить об итогах. Есть сторонники обобщающих цифр, которые считают, что эффективность форума выявляется в суммах тех контрактов и договоров, которые подписываются на полях. Но я придерживаюсь иной точки зрения — при всей важности подписанных контрактов успех форума измеряется интенсивностью общения его участников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Давайте не забывать, что это деловой форум и представители бизнеса ищут партнеров, показывают себя и смотрят других. Кроме того, на форуме они имеют возможность интерактивного общения с правительством. С теми, кто обязан делать их работу легкой, с теми, кто обязан предоставлять им комфортные условия для бизнеса. Кроме того, конечно, сам факт, что форум начался, что он идет и завтра будет пленарное заседание, имеет очень большое значение.
И то, что Россия, несмотря на продолжающуюся пандемию, — а она продолжается — провела питерский форум, а сейчас проводит ВЭФ, это очень-очень важно. Потому что пандемия, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь. Да, она может быть комбинированной, половина в очном, половина в цифровом формате. Но тем не менее я считаю, что практика проведения подобных мероприятий и неостановка жизни чрезвычайно важны.
— Дмитрий Сергеевич, готовится ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского? И если нет, то почему Киев говорит о ее подготовке на самом высоком уровне?
— Действительно, господин Зеленский сказал, что он хотел бы встретится с Путиным. Путин сказал, что он готов к общению.
Но любое общение на высшем уровне, оно а) — должно быть хорошо подготовлено и б) — должно преследовать определенные цели. В плане подготовки имеются еще проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Владимир Зеленский всё время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений.
Поэтому можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает такой возможности, но при этом офис президента Украины и администрация президента России пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку.
— То есть в этом году встречи не будет?
— Я не думаю, что она состоится.
— Украина заключила ряд соглашений с США. Следят ли в Кремле за контактами Владимира Зеленского и Джо Байдена и есть ли в этих соглашениях угроза национальной безопасности России?
— Потенциально — да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита. Когда я говорю «потенциально да», я имею в виду прежде всего заявление, сделанное о возможности членства Украины в НАТО. Все-таки Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что как минимум половиной населения не поддерживается. В Вашингтоне положительно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины.
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Вашингтон
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, чтобы провести балансировку ситуации, чтобы на 100% обеспечивать безопасность наших границ.
В целом, наверное, антироссийская риторика, которая звучала со стороны Зеленского, производит такое впечатление, что задачи украинско-американской дружбы — это дружить против России.
Лестно, что наша страна так активно фигурировала в повестке дня во время этих переговоров, но хотелось бы, чтобы это было со знаком плюс, а не со знаком минус.
«В чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов у руля Афганистана — посмотрим»
— Россия и США в Женеве договорились об обмене заключенными. Каковы подвижки в этом направлении?
— Россия и США не договорились об обмене заключенными в Женеве. Тема заключенных россиян в американских тюрьмах и американцев, которые были осуждены в РФ, действительно поднималась, и президенты условились, что дальше продолжат обсуждать эту тему. Но какого-либо прогресса пока достичь не удалось.
— 3 сентября — ключевой день форума, с участием президента. Что, с вашей точки зрения, будет главным посылом выступления главы государства?
— Это Дальневосточный экономический форум, поэтому, конечно же, президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Это огромный регион, с потенциалом развития, который трудно оценить. Регион, граничащий с частью света, которая демонстрирует уже на протяжении многих лет самое динамичное развитие на земном шаре. В первую очередь речь пойдет об этом. Но, как показывает практика, не обходится без вопросов модераторов о самых насущных темах. Так или иначе глобальные темы оказывают влияние и на развитие Дальнего Востока.
Владивосток. Вид на город.
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
— Будет ли обсуждаться Афганистан?
— Я не сомневаюсь, будет. Сейчас это настолько важная тема, что вряд ли она останется без внимания. Дело в том, что нам всем еще предстоит понять и увидеть первые шаги руководства «Талибана» (организация запрещена в России). Они сформулировали некую структуру власти, провели первое назначение, но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов у руля Афганистана — посмотрим. Для нас важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было 20 лет назад, и для нас важно, чтобы были приняты меры для пресечения наркотрафика.
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