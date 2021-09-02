«Я не думаю, что она состоится»

Пандемия, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь, заявил в интервью «Известиям» на ВЭФ-2021 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он также сообщил, что вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в этом году мала — есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал обмен заключенными с США, рассказал, чего в РФ ждут от новых властей в Афганистане, и разъяснил, в чем важность Восточного экономического форума .

«Задачи украинско-американской дружбы — дружить против России»

— Главный итог форума уже достигнут, если рассматривать его с той точки зрения, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая в условиях пандемии может проводить подобные мероприятия?

— Рано пока говорить об итогах. Есть сторонники обобщающих цифр, которые считают, что эффективность форума выявляется в суммах тех контрактов и договоров, которые подписываются на полях. Но я придерживаюсь иной точки зрения — при всей важности подписанных контрактов успех форума измеряется интенсивностью общения его участников .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Давайте не забывать, что это деловой форум и представители бизнеса ищут партнеров, показывают себя и смотрят других. Кроме того, на форуме они имеют возможность интерактивного общения с правительством. С теми, кто обязан делать их работу легкой , с теми, кто обязан предоставлять им комфортные условия для бизнеса. Кроме того, конечно, сам факт, что форум начался, что он идет и завтра будет пленарное заседание, имеет очень большое значение.

И то, что Россия, несмотря на продолжающуюся пандемию, — а она продолжается — провела питерский форум, а сейчас проводит ВЭФ, это очень-очень важно. Потому что пандемия, судя по всему, с нами надолго, но это не значит, что нужно тормозить жизнь. Да, она может быть комбинированной, половина в очном, половина в цифровом формате. Но тем не менее я считаю, что практика проведения подобных мероприятий и неостановка жизни чрезвычайно важны.

— Дмитрий Сергеевич, готовится ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского? И если нет, то почему Киев говорит о ее подготовке на самом высоком уровне?

— Действительно, господин Зеленский сказал, что он хотел бы встретится с Путиным. Путин сказал, что он готов к общению .

Но любое общение на высшем уровне, оно а) — должно быть хорошо подготовлено и б) — должно преследовать определенные цели. В плане подготовки имеются еще проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Владимир Зеленский всё время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений .

Поэтому можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает такой возможности, но при этом офис президента Украины и администрация президента России пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку.

— То есть в этом году встречи не будет?

— Я не думаю, что она состоится .

— Украина заключила ряд соглашений с США. Следят ли в Кремле за контактами Владимира Зеленского и Джо Байдена и есть ли в этих соглашениях угроза национальной безопасности России?

— Потенциально — да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита. Когда я говорю «потенциально да», я имею в виду прежде всего заявление, сделанное о возможности членства Украины в НАТО . Все-таки Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что как минимум половиной населения не поддерживается. В Вашингтоне положительно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины.

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Вашингтон Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам . Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, чтобы провести балансировку ситуации, чтобы на 100% обеспечивать безопасность наших границ.

В целом, наверное, антироссийская риторика, которая звучала со стороны Зеленского, производит такое впечатление, что задачи украинско-американской дружбы — это дружить против России .

Лестно, что наша страна так активно фигурировала в повестке дня во время этих переговоров, но хотелось бы, чтобы это было со знаком плюс, а не со знаком минус.

«В чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов у руля Афганистана — посмотрим»

— Россия и США в Женеве договорились об обмене заключенными. Каковы подвижки в этом направлении?

— Россия и США не договорились об обмене заключенными в Женеве. Тема заключенных россиян в американских тюрьмах и американцев, которые были осуждены в РФ, действительно поднималась, и президенты условились, что дальше продолжат обсуждать эту тему. Но какого-либо прогресса пока достичь не удалось .

— 3 сентября — ключевой день форума, с участием президента. Что, с вашей точки зрения, будет главным посылом выступления главы государства?

— Это Дальневосточный экономический форум, поэтому, конечно же, президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Это огромный регион, с потенциалом развития, который трудно оценить. Регион, граничащий с частью света, которая демонстрирует уже на протяжении многих лет самое динамичное развитие на земном шаре. В первую очередь речь пойдет об этом. Но, как показывает практика, не обходится без вопросов модераторов о самых насущных темах. Так или иначе глобальные темы оказывают влияние и на развитие Дальнего Востока .

Владивосток. Вид на город. Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Будет ли обсуждаться Афганистан?