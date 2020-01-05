|
«Я не боюсь радикалов». Поклонская готова поехать послом России в Киев
05 января 2020, 16:54 • 97 • В России
Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что когда посол России вернётся в Киев - это будет один из шагов к миру между нашими странами.
— Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь, - написала она в соцсетях. - Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с «наследием» заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли.
Звучит неоднозначно. Мы позвонили Поклонской, чтобы уточнить ее слова.
— Но многие скажут, что вы подталкиваете наших дипломатов на опасный шаг. В Киеве националисты могут устроить провокацию. Вы сами готовы поехать в Украину послом? - спросил у Поклонской корреспондент «КП».
— Конечно, я готова поехать и работать, - ответила депутат «Комсомолке». - Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2020, 09:24
|
03 января 2020, 01:39
|
04 января 2020, 10:09
|
30 декабря 2019, 13:09
|
03 января 2020, 08:09
|
31 декабря 2019, 18:24
|
31 декабря 2019, 08:39