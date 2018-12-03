«Я не Алла Пугачева»: Дмитрий Песков попросил студентов МГИМО не встречать его аплодисментами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал в МГИМО, чтобы прочитать лекцию студентам, и первым делом попросил не встречать его аплодисментами. «Я же не Алла Пугачева», - пошутил он.

Дмитрий Песков приехал 3 декабря в Московский институт международных отношений, чтобы выступить с лекцией перед студентами, обучающимися в бакалавриате и магистратуре.

Его появление, как водится, было встречено аплодисментами. Пресс-секретарь российского президента на это моментально отреагировал. «Давайте не будем аплодировать. Я же не Алла Пугачева», - сразу заявил он.

Отвечая на вопросы слушателей, Песков рассказал, что больше всего гордится своей дипломатической службой. А о своей нынешней должности сказал так: «Путин - президент, который не нуждается в пресс-секретаре».

Когда речь зашла о темпах развития США, Песков отметил, что впечатляющие темпы развития в основе своей имеют «махровый протекционизм». «Если любую экономику в мире так же закрыть, она будет развиваться теми же темпами», - уверен он.

Рассказал Песков и о том, что бесконечно далек от новых технологий. Но это его не радует, а напротив - пресс-секретарь об этом «очень жалеет».