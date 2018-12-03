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«Я не Алла Пугачева»: Дмитрий Песков попросил студентов МГИМО не встречать его аплодисментами
03 декабря 2018, 20:39 • 107 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал в МГИМО, чтобы прочитать лекцию студентам, и первым делом попросил не встречать его аплодисментами. «Я же не Алла Пугачева», - пошутил он.
Дмитрий Песков приехал 3 декабря в Московский институт международных отношений, чтобы выступить с лекцией перед студентами, обучающимися в бакалавриате и магистратуре.
Его появление, как водится, было встречено аплодисментами. Пресс-секретарь российского президента на это моментально отреагировал. «Давайте не будем аплодировать. Я же не Алла Пугачева», - сразу заявил он.
Отвечая на вопросы слушателей, Песков рассказал, что больше всего гордится своей дипломатической службой. А о своей нынешней должности сказал так: «Путин - президент, который не нуждается в пресс-секретаре».
Когда речь зашла о темпах развития США, Песков отметил, что впечатляющие темпы развития в основе своей имеют «махровый протекционизм». «Если любую экономику в мире так же закрыть, она будет развиваться теми же темпами», - уверен он.
Рассказал Песков и о том, что бесконечно далек от новых технологий. Но это его не радует, а напротив - пресс-секретарь об этом «очень жалеет».
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