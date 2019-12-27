«Я научу его истории»: Поклонская разнесла мэра Херсона за оскорбления России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила мэру Херсона Владимиру Николаенко. Он заявил, что "исконные российские территории — это болота под Москвой". Поклонская пообещала отправить ему учебник по истории.

- Пусть почитает, займется хоть чем-то полезным, - сказала Поклонская. - Те земли, о которых идет речь, были пустующими. Там проходили разные кочевые племена. Там никогда не было постоянного народа.

Депутат напомнила, что только благодаря Российской империи эти земли удалось обжить. По ее словам, как раз русские люди принесли туда мир, остановив коварство и жестокость. Но все испортилось с приходом большевиков.

- Уже дедушка Ленин после революции 1917-го прирезал эти земли к Украине. Чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство. Благодаря большевикам мы получили национальные проблемы в Украине. Вплоть до Майдана и войны в Донбассе, - отметила Поклонская.