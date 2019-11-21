«Я-Мы украинские унитазы»: В соцсетях высмеяли слова командующего ВМСУ

Недавно Россия благородно вернула Украине два бронекатера и буксир, которые в прошлом году задержали после провокации в Керченском проливе. Следствие окончено, и корабли ВМСУ, которые стояли в Керчи на приколе в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, больше не нужны. Их решили отдать обратно незалежной, что и было сделано в нейтральных водах 18 ноября.

На Украине жест не оценили. Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко пожаловался прессе, что Россия-де «угробила» катера и буксир за минувший год. Он заявил, что якобы с кораблей украдены... плафоны, розетки и унитазы.

ФСБ обнародовала видео, снятое пограничниками прямо перед тем, как отдать корабли украинцам. Унитазы, плафоны и розетки на месте.

Заявление адмирала прокомментировал даже пресс-секретарь президента России (!) Дмитрий Песков. Он отметил, что отсутствие унитазов не повлияет на проведение грядущего саммита в нормандском формате, в котором принимают участие в том числе Россия и Украина.

Тем временем интернет-пользователи уже начали десятками создавать и распространять мемы, высмеивающие ситуацию. "КП-Крым" собрала наиболее удачные.

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