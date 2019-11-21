|
«Я-Мы украинские унитазы»: В соцсетях высмеяли слова командующего ВМСУ
21 ноября 2019, 21:09 • 46 • В России
Недавно Россия благородно вернула Украине два бронекатера и буксир, которые в прошлом году задержали после провокации в Керченском проливе. Следствие окончено, и корабли ВМСУ, которые стояли в Керчи на приколе в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, больше не нужны. Их решили отдать обратно незалежной, что и было сделано в нейтральных водах 18 ноября.
На Украине жест не оценили. Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко пожаловался прессе, что Россия-де «угробила» катера и буксир за минувший год. Он заявил, что якобы с кораблей украдены... плафоны, розетки и унитазы.
ФСБ обнародовала видео, снятое пограничниками прямо перед тем, как отдать корабли украинцам. Унитазы, плафоны и розетки на месте.
Заявление адмирала прокомментировал даже пресс-секретарь президента России (!) Дмитрий Песков. Он отметил, что отсутствие унитазов не повлияет на проведение грядущего саммита в нормандском формате, в котором принимают участие в том числе Россия и Украина.
Тем временем интернет-пользователи уже начали десятками создавать и распространять мемы, высмеивающие ситуацию. "КП-Крым" собрала наиболее удачные.
За гальюн - душу продам!
Идея для линии одежды
Срочно достать!
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 05:09
|
18 ноября 2019, 16:54
|
16 ноября 2019, 04:56
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 10:24
|
17 ноября 2019, 18:09
|
21 ноября 2019, 09:54