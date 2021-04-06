«Я могу больше не бояться»: жертва скопинского маньяка получила госзащиту

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова и её семья получили госзащиту. Ранее она обратилась в Следственный комитет, попросив возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мохова, ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях, а также предоставить ей государственную защиту. Мохов отсидел 17 лет за похищение и изнасилование Мартыновой и её подруги Елены Самохиной, которых он удерживал в бункере почти четыре года. Екатерина рассказала RT, как Мохов пытался связаться с ней через соцсети после выхода на свободу.

Екатерина Мартынова, ставшая одной из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова, получила госзащиту. Как рассказала RT сама девушка, защита предоставлена ей и её семье, однако она не может разглашать подробности. Екатерина добавила, что ей неизвестно, будут ли предоставлены аналогичные охранные меры второй жертве преступника Елене Самохиной.

«Я чувствую себя спокойно, знаю, что я могу выходить из дома и больше не бояться, что этот человек может меня подстеречь и что-то мне причинить. Я очень рада, и я была уверена, что мне предоставят госзащиту, потому что этот человек не должен был выходить на свободу. Но раз уж так случилось, то теперь, получается, меня нужно от него охранять», — рассказала Мартынова.

Тюрьма и выход на свободу

Напомним, 30 сентября 2000 года жительницы Рязани 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина возвращались с дискотеки домой. Подруг предложил подвезти 50-летний Виктор Мохов со своей сообщницей Еленой Бадукиной. Он предложил девушкам выпить: как оказалось, в алкоголь было подмешано снотворное. Отключившихся подруг Мохов увёз в соседний город Скопин и запер в бункере под гаражом, специально построенном на дачном участке для этих целей.

Под землей пленницы провели три года и семь месяцев. Елена Самохина трижды беременела от Мохова, а Екатерина принимала роды прямо в бункере — по учебнику акушерства и гинекологии. Девушек спасла случайность: они передали записку новой квартирантке Мохова, в которой описали ситуацию и попросили обратиться в милицию.

30 августа 2005 года преступнику был вынесен приговор — 17 лет строгого режима за похищении двух или более лиц и изнасилование заведомо несовершеннолетней. 3 марта 2021 года Виктор Мохов вышел на свободу. При этом мужчина не сразу вернулся в родной Скопин, а уехал в Москву, нарушив тем самым назначенные судом ограничения. За это 5 апреля суд назначил ему штраф в размере 1200 рублей.

Выход Мохова из тюрьмы широко освещался в СМИ. В частности, скопинский маньяк дал большое интервью Ксении Собчак, в котором, в частности, заявил, что ему «надо заняться» Еленой Самохиной, которая перестала рожать после пребывания в бункере.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после высказываний Мохова. Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин также направил в УМВД по региону поручение об особом контроле за Моховым и усиленном административном надзоре. Кроме того, после выхода интервью Собчак депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, согласно которому преступники будут обязаны перечислять средства, заработанные за интервью или выпуск книг, своим жертвам.

«Его приструнили»

Вторую жертву, Екатерину Мартынову, скопинский маньяк также не оставил в покое. За то время, что он находился за решёткой, преступник дважды пытался связаться с девушкой. «После того как я выпустила свою первую книгу в 2017-м, он написал мне письмо. Наехал на меня: мол, всё, что я написала, — неправда, а когда он выйдет, то всем расскажет, как на самом деле всё было. То письмо я порвала и выбросила», — рассказывала Мартынова в интервью RT.

Второй раз он написал Екатерине в социальной сети «ВКонтакте» под чужим именем, предложив свои «услуги», если вдруг девушке что-то нужно узнать про своего мучителя.

В третий раз Мохов попытался выйти на свою жертву уже после освобождения и выхода интервью. Он отправил Мартыновой заявку на добавление в друзья «ВКонтакте».

«После того как он отправил заявку, как я поняла, его приструнили, и он, наверное, подумал, что ему лучше всё-таки остановиться, иначе он опять попадёт за решетку. Мне кажется, что, когда шумиха уляжется, он опять будет делать какие-то поступки в мою сторону, я больше чем уверена. Но я буду спокойнее, потому что есть госзащита», — рассказала Екатерина Мартынова.

Ранее девушка, которая сейчас занимается фондом «Непобеждённая» и готовится снимать социальный фильм про жертв насилия, обратилась в Следственный комитет. Она попросила возбудить уголовное дело в отношении Мохова, ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях, а также предоставить ей госзащиту.

«Предусмотрено даже изменение внешности»

По словам адвоката Московской коллегии адвокатов, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова, есть несколько способов государственной защиты. «Первое — включаются профилактические меры, то есть вызывается то лицо, которое угрожает. Однако тут есть особенность: угроза должна быть реальной, в первую очередь речь идёт об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. И обязательно должно быть доказательство этой угрозы», — пояснил он RT.

При втором виде госзащиты меры направлены на жертву, продолжает Черноусов: «Определяется место жительства данного лица, адрес держится в тайне от других. Подбирается квартира и жертва там проживает, сколько ей нужно: месяц, два, полгода, год. В случаях, когда вовлечена, например, бандитская группировка, где более реальна возможность наступления тяжких последствий, жертву могут спрятать в другом населённом пункте, сменить фамилию и имя, предусмотрено даже изменение внешности».

Кроме того, мерами государственной защиты предусмотрена охрана, например силами участковых или оперативных сотрудников. «Жертве даже выплачиваются средства каждый месяц, насколько мне известно, это около 9 тыс. рублей, — пояснил адвокат. — Это продолжается, пока не произойдут изменения, которые свидетельствуют, что угроза отпала, и тогда, соответственно, следственные органы или суды отменяют государственную защиту».

Как считает Черноусов, такие люди, как Виктор Мохов, после освобождения должны обязательно проходить психиатрическое обследование на предмет опасности для общества: «Если комиссия даёт гарантию, что он не опасен на свободе, это одно дело. Если человек имеет психические отклонения и он опасен для окружающих или самому себе может причинить вред, тогда он помещается в психиатрическое отделение закрытого типа и сидит там, через каждые полгода проходит комиссию».

Адвокат также предложил ввести для таких преступников пожизненное обязательное ношение электронного браслета.