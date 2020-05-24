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"Я Мессия, но чудес не творю". Почему Бразилия игнорирует коронавирус

24 мая 2020, 09:55  •  38 • Аналитика
© AP Photo / Andre Borges
Бразилия вышла на третье место по числу заболевших коронавирусом, но президент Жаир Болсонару убежден, что это всего лишь "легкая форма гриппа". Он выступает против карантина и критикует губернаторов, которые вводят в регионах ограничения. Грозит ли импичмент главному ковиддиссиденту Латинской Америки, разбиралось РИА Новости.

"Мне жаль, но такова жизнь"

"Мы обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса…" — почти кричит журналистка. Президент ее перебивает.
"И что теперь? Что я могу сделать? Меня хоть и зовут Мессия (второе имя президента Мессиас. — Прим. ред.), но чудес я не творю. Мне жаль, что сложилась такая ситуация. Увы, такова жизнь", — разводит руками Болсонару. И добавляет: "Завтра, может быть, и меня не будет".
Пока не переболеет большинство бразильцев, ситуация не улучшится, настаивает глава государства с населением 210 миллионов человек. По официальным данным, в Бразилии 310 тысяч больных. Погибших — больше 20 тысяч.
Но Болсонару по-прежнему против карантина. А социальное дистанцирование, вводимое губернаторами штатов и мэрами городов, считает вредным для экономики. Рекомендации ВОЗ он тоже игнорирует.
За время пандемии Болсонару сменил трех министров здравоохранения — они требовали помочь больницам и организовать массовое тестирование.
Назначенный на днях новый министр Эдуарду Пазуэлу не имеет медицинского образования, зато он профессиональный военный и привык подчиняться начальству. Президент рассчитывает, что теперь Минздрав станет более покладистым, а главное, прислушается к его совету лечить COVID-19 противомалярийным препаратом хлорохин. Эффективность средства не доказана, но Болсонару видит в нем панацею.
© REUTERS / Rahel Patrasso
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия

Под угрозой импичмента

Главными оппонентами президента и до коронавируса были депутаты конгресса. Пандемия обострила противоречия. Парламентарии потребовали оказать финансовую помощь бизнесу и безработным. Болсонару настаивает: не он вводил карантин и не ему расхлебывать последствия. Под давлением депутатов правительство все же согласилось выплачивать оставшимся без доходов бразильцам по 100 евро в месяц.
Конфликтует Болсонару и с Верховным судом, обвиняющим его в нарушении законодательства об охране здоровья граждан. Кроме того, президент — фигурант антикоррупционного расследования: сыновей Болсонару подозревают в финансовых махинациях и те пытаются замять дело. Если вину докажут, возможен импичмент.
На критику Болсонару реагирует весьма своеобразно. Вместе со своими сторонниками он выходит на центральные улицы столицы и ругает оппозиционных губернаторов, мэров и судей за карантинные ограничения. На одном из таких митингов глава государства под рев толпы потребовал военного вмешательства в ситуацию. Руководить действиями армии по смещению неугодных политиков Болсонару намерен сам — вооруженные силы пока лояльны президенту.
© AP Photo / Andre Borges
Президент Бразилии Жаир Болсонару и его сын Эдуардо Болсонару во время акции протеста против Верховного суда и Национального конгресса Бразилии

Коронавирус под контролем наркобаронов

Больницы Бразилии переполнены, признаков спада эпидемии нет. Каждый день — более тысячи смертей.
Самый зараженный регион — Сан-Паулу, где уже более трех тысяч жертв коронавируса. В Рио-де-Жанейро почти столько же. В городе с 12 миллионами жителей до сих пор нет никакого социального дистанцирования.
"Самоизолировались в основном зажиточные люди и те, у кого есть постоянная работа. Но, например, в Сан-Паулу много трущоб, и, чтобы как-то жить, бедняки вынуждены крутиться. Фавелы контролируют наркодельцы, а для них карантин — пустой звук", — рассказывает РИА Новости проживающий в Бразилии гид Кирилл Алексеев.
Обратиться к медикам обитатели трущоб не могут, у многих нет даже документов. "Непонятно, учитывает ли официальная статистика заболевших в фавелах. Даже состоятельным бразильцам не всегда оказывают своевременную медпомощь, что уж говорить о бедняках", — разводит руками Алексеев.
Ситуацию усугубляет климат: в середине июня в Бразилии начнется зима. Благотворительные организации собирают теплую одежду, медикаменты, еду для бездомных, но едва ли этого хватит на всех.
"Региональные власти вынуждены искать контакты с наркобаронами, чтобы те хоть как-то помогли жителям трущоб. Болсонару высказался язвительно по этому поводу, но никто не предложил ничего другого", — говорит Алексеев.
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

Шоу-бизнес помогает

Отмену футбольного чемпионата, который должен был стартовать в начале мая, здесь воспринимают почти как трагедию — для бразильцев это культовый вид спорта. Многие возмущались. Но власти напомнили о массовом заражении после февральского карнавала в Рио-де-Жанейро. Из этой ошибки они все-таки извлекли урок.
Теперь футбольные клубы просят финансовой поддержки у государства, однако особо рассчитывать на это не приходится. Известные игроки в период пандемии занялись благотворительностью. Так, Винитью, выступающий за московский ЦСКА, вместе с бразильскими звездами шоу-бизнеса отправил в трущобы продуктовые пайки, маски и перчатки.
"Я отсюда родом. Когда есть возможность, помогаю землякам", — пояснил он.
Нападающий сборной Бразилии Неймар пожертвовал на борьбу с коронавирусом 880 тысяч евро. Форвард Габриэл Жезус оплатил три тонны еды для бедняков.
Помочь соотечественникам в беде призвал певец Белу во время онлайн-концерта. Откликнулись не только футболисты, но и актеры, музыканты, художники, писатели — в том числе Паоло Коэльо.
© REUTERS / Amanda Perobelli
Сторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу

"Истерика выгодна Китаю"

А президент твердит, что лучшая профилактика — это спорт и гигиена. Требование носить маски в общественных местах он критикует. И не надевает "бессмысленный аксессуар" на митинги сторонников.
На днях Болсонару распорядился открыть все фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские, но регионы отказались подчиняться.
В марте, когда страны закрывались на карантин, лидер Бразилии демонстративно прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. После этой поездки у двадцати сопровождавших Болсонару делегатов обнаружили коронавирус.
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Стоит отметить, что самого Болсонару на родине прозвали "латиноамериканским Трампом". Он и не скрывает, что глава Белого дома — его кумир.
И так же, как Трамп, перекладывает ответственность за распространение инфекции на Китай. Болсонару и раньше во всех бедах винил Пекин, а сейчас заявляет, что "истерика выгодна китайским властям для давления на Вашингтон". При этом Китай — основной торговый партнер Бразилии. И помогает масками, перчатками.
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго

Найти козла отпущения

Импичмент вполне реален, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала "ЛАТАМ" Александр Корольков. Но, добавляет он, это будет непросто.
"У оппозиции целый ряд претензий к президенту, и ситуация с коронавирусом лишь одна из них. Серьезнее выглядят обвинения в злоупотреблении властью. Чтобы объявить импичмент, оппонентам надо заручиться двумя третями голосов в палате депутатов и сенате. Но там у Болсонару есть сторонники, а также условная поддержка группы партий, которые принято называть "Центром". На них держится президент, хотя это очень шаткий баланс", — объясняет РИА Новости эксперт.
Есть вероятность, что в перспективе Болсонару сделают "козлом отпущения" и переложат на него ответственность за высокую смертность от коронавируса.
"Сейчас все влиятельные СМИ обвиняют его в бездействии. Медийная атака, политические скандалы, министерская чехарда сильно давят на рейтинг. В ближайшие месяцы президент станет идеальной мишенью. Но решительный шаг против него потребует единства оппонентов, которого пока нет", — говорит Корольков.
© AFP 2020 / Mauro Pimentel
Граффити с изображением президента Бразилии в Рио-де-Жанейро
Политический кризис в Бразилии, разворачивающийся на фоне пандемии коронавируса, эксперт сравнивает с игрой в покер. Причем все игроки блефуют и скрывают истинные намерения.
А тринадцать миллионов бедняков в фавелах по-прежнему лишены медицинской помощи. И для массовых захоронений на крупнейшем кладбище Сан-Паулу уже выделили большой участок.

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