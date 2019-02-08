«Я хлопаю, потому что это закончилось»: Американский политик-демократ стала мемом за свои красноречивые аплодисменты Трампу

Демократ Нэнси Пелоси так красноречиво хлопала и подмигивала Дональду Трампу после его речи в Белом доме, что моментально стала мемом.

Политик Нэнси Пелоси настолько театрально аплодировала президенту США, что стала синонимом сарказма. Теперь американцы используют её фото как способ сказать человеку: "Какой же ты неудачник".

Пятого февраля президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением. Его речь заняла полтора часа. В середине речи Трамп отметил, что страна нуждаются в смене идеологического курса, и призвал сограждан позитивнее относиться друг к другу, а также к миру. Пока слушатели достаточно искренне захлопали главе государства, Нэнси Пелоси сделала аплодисменты максимально ироническими.

Через пару часов после завершения мероприятия фотографии с политиком стали расходиться на мемы в Сети. Жители США решили, что он подходит под многие жизненные ситуации.

Одни из них: "Когда я говорю жене, что прибрал в ванной"; "Вот аплодисменты, в которых ты так отчаянно нуждаешься";" Я хлопаю, потому что это закончилось."; "О, говорите, записали ЦЕЛЫЙ альбом каверов?"; "Спасибо, следующий".

Как надо хлопать начальству pic.twitter.com/3fYu3oarGp — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 7 февраля 2019 г.