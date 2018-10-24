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«Я использую их для переговоров»: Торговые войны Трампа дают результат

24 октября 2018, 21:54  •  88 • В мире
Дональд Трамп не безосновательно называет торговые войны эффективным инструментом переговоров. Экономическое давление на ЕС, Турцию и Канаду заставило их пойти на уступки. В КНР замедлился рост ВВП, а в США возрос
Автор:
Гасанов Камран
Американский президент в интервью газете The Wall Street Journal назвал торговые войны эффективным инструментом.
Мы (практически) не вводили пошлины. Я использую их для переговоров,
- сказал Трамп, добавив, что тарифы не сказались негативно на американской экономике.
Если во внутренней политике у Трампа полный провал - СМИ, Конгресс и даже «свои» чиновники в Белом доме постоянно дразнят его «связями с Россией», то в экономике у него полный порядок. Причем как во внутренней, так и внешней.
При правлении Трампа США могут похвастаться сразу несколькими макроэкономическими показателями.
Во втором квартале 2018 года рост ВВП стал самым высоким за последние несколько лет, достигнув 4,2%. На низком уровне находится показатель безработицы, который за два года упал с 4,5% до 3,7%. Зарплаты за тот же период возросли с 2,5 до 2,9 процентов. Трамп укрепил показатели фондовых рынков США – Dow Jones вырос от 20 до 25 тысяч пунктов. В 2018 году число вакансий (6,4 млн) впервые с 2002 года превысило количество искателей работы (6 млн).
Инфографика: Телеканал «Царьград»

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