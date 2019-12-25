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Я грубо Путину сказал – потерять Беларусь хуже, чем кусок России: Лукашенко намекнул на конспирологию в политике
25 декабря 2019, 16:09 • 139 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью намекнул о конспирологии в политике, а также рассказал о трудностях интеграции государств. "Я грубо Путину сказал – потерять Беларусь хуже, чем кусок России", - рассказывает Лукашенко.
По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, вся проблема интеграции в том, что в России в настоящее время "не знают, что такое Беларусь современная и чем она живет".
Он признаётся, что если и дальше будет президентом, если его люди изберут, то, безусловно, он будет реализовывать все планы и договорённости с Россией. И добавляет, что "вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется президент после 24-го года или нет".
И тут же подчёркивает, что оба государства – и РФ, и Белоруссия, - они близки настолько, что и интеграции-то по большому счёту не нужно.
"Нас волнует, кто будет управлять Россией, Равно, наверное, так, как Россию волнует, что будет дальше с Белоруссией, - цитирует Лукашенко "Эхо Москвы". - И я Путину сказал, грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь хуже, чем потерять где-то кусок России. Я так грубо сказал, просто чтобы показать значимость".
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