Я грубо Путину сказал – потерять Беларусь хуже, чем кусок России: Лукашенко намекнул на конспирологию в политике

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, вся проблема интеграции в том, что в России в настоящее время "не знают, что такое Беларусь современная и чем она живет".

Он признаётся, что если и дальше будет президентом, если его люди изберут, то, безусловно, он будет реализовывать все планы и договорённости с Россией. И добавляет, что "вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется президент после 24-го года или нет".

И тут же подчёркивает, что оба государства – и РФ, и Белоруссия, - они близки настолько, что и интеграции-то по большому счёту не нужно.

"Нас волнует, кто будет управлять Россией, Равно, наверное, так, как Россию волнует, что будет дальше с Белоруссией, - цитирует Лукашенко "Эхо Москвы". - И я Путину сказал, грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь хуже, чем потерять где-то кусок России. Я так грубо сказал, просто чтобы показать значимость".